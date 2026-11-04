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वोटर आईडी कार्ड सत्यापन के नाम पर 100 रुपये की घूस, हजारीबाग में सहायक प्रशासी पदाधिकारी निलंबित

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक ( ETV Bharat )

रांचीः हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन संबंधी SIR कार्य के दौरान वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन करने और एफिडेविट में त्रुटि सुधारने के नाम पर 100 रुपये की घूस लेने वाले सहायक प्रशासी पदाधिकारी तुलसी श्रीवास्तव को उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन दोनों आवश्यक सरकारी कामों के बदले आम नागरिक से खुलेआम रिश्वत लेते हुए पदाधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह सख्त रुख अपनाया है.

जांच में सही पाए गए घूसखोरी के आरोप