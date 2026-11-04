वोटर आईडी कार्ड सत्यापन के नाम पर 100 रुपये की घूस, हजारीबाग में सहायक प्रशासी पदाधिकारी निलंबित
वोटर आईडी कार्ड के सत्यापन के नाम पर हजारीबाग में सहायक प्रशासी पदाधिकारी को निलंबित किया गया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 12:09 AM IST
रांचीः हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन संबंधी SIR कार्य के दौरान वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन करने और एफिडेविट में त्रुटि सुधारने के नाम पर 100 रुपये की घूस लेने वाले सहायक प्रशासी पदाधिकारी तुलसी श्रीवास्तव को उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन दोनों आवश्यक सरकारी कामों के बदले आम नागरिक से खुलेआम रिश्वत लेते हुए पदाधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह सख्त रुख अपनाया है.
जांच में सही पाए गए घूसखोरी के आरोप
अनुमंडल पदाधिकारी, बरही के पत्रांक 579/गो., दिनांक 03.11.2026 के माध्यम से प्राप्त जांच रिपोर्ट में तुलसी श्रीवास्तव पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वोटर आईडी सत्यापन और एफिडेविट सुधार के बदले पैसे की मांग करना सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3.1 (i), (ii) और (iii) का खुला उल्लंघन है.
चलकुशा प्रखंड मुख्यालय निर्धारित
इस मामले की पुष्टि होने के बाद उपायुक्त ने झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (1) (क) के तहत कार्रवाई करते हुए तुलसी श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया. निलंबन की पूरी अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय चलकुशा निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलेगा. आम नागरिकों के जरूरी दस्तावेजों के काम में घूसखोरी पर हुई इस त्वरित कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.
इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की पहल पर 4 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पांचवीं BLO-BLA2 बैठक और पांचवीं चुनाव पाठशाला आयोजित की जा रही है. इसका उद्देश्य SIR प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से उनके BLA-2 और आम जनता की सहभागिता भी शामिल है.
साथ ही, इस बैठक के माध्यम से SIR प्रक्रिया का सतत ऑडिट और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है. इसमें ऐसे सभी मतदाताओं के संबंध में चर्चा होगी, जिन्होंने संबंधित मतदान केंद्र के BLO द्वारा दूसरा नोटिस दिए जाने और घर जाकर सत्यापन किए जाने के बावजूद नोटिस व सुनवाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं. दूसरा एजेंडा है ऐसे सभी पात्र नागरिकों की सूची तैयार करना, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है या जिन्होंने 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने के बावजूद फॉर्म-6 जमा नहीं किया है.
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