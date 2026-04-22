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अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि पास करने को मांगी रिश्वत, 2 कार्मिक सहित दलाल गिरफ्तार

एसीबी के अनुसार आरोपियों ने पहले परिवादी से 20 हजार रुपए लिए. जब वे 15 हजार और ले रहे थे, तब तीनों ट्रैप हो गए.

ACB Action in Churu
एसीबी का चूरू में एक्शन (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 8:10 PM IST

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चूरू: एसीबी की टीम ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर बड़ी कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग के दो कार्मिक सहित दलाली करते एक निजी व्यक्ति को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि परिवादी द्वारा अंतरजातीय विवाह किया गया था. ऐसे में समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतरजातीय विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पास करने की एवज में समाज कल्याण के कार्मिक विजय और कुलदीप द्वारा 35 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी.

एएसपी ने बताया कि परिवादी द्वारा पहले 20 हजार रुपए आरोपियों द्वारा ले लिए गए थे. जब निजी दलाल बलबीर द्वारा आरोपी यह रिश्वत ले रहे थे, तभी एसीबी द्वारा बिछाए जाल में आरोपी फंसते गए. एसीसबी टीम ने रिश्वत के 15 हजार रुपए लेते रंगे हाथों तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

ऐसे पकड़े गए रिश्वत लेने वाले आरोपी, देखें वीडियो (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: ACB ने घूसखोर SDM काजल मीणा को रंगे हाथों पकड़ा, 60 हजार रिश्वत के साथ 4 लाख रुपये जब्त

परिवादी को कर रहे थे परेशान: एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद ने बताया कि अंतरजातीय विवाह पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है. पीड़ित ने प्रथम किस्त के ढाई लाख रुपए स्वीकृत करवा कर दूसरी किस्त दिलवाने की मांग की थी. उसी की एवज में तीनों आरोपियों द्वारा 35 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई. एसीबी एएसपी ने बताया कि टीम द्वारा परिवाद का सत्यापन करवा कर बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई की गई और समाज कल्याण विभाग के सहायक प्रोग्रामर विजय खेरीवाल, वरिष्ठ सहायक कुलदीप अलडिया और निजी व्यक्ति बलबीर बिग्गा को गिरफ्तार किया है.

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TWO PERSONNEL AND BROKER ARRESTED
BRIBE DEMANDED FOR INCENTIVE AMOUNT
3 TRAPPED IN BRIBE CASE IN CHURU
ACB ACTION IN CHURU

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