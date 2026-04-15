विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में मांगी रिश्वत, महिला ग्राम विकास अधिकारी 10400 रुपए लेते गिरफ्तार
एसीबी के अनुसार परिवादिया की शादी सामूहिक विवाह समारोह में हुई थी.
Published : April 15, 2026 at 5:06 PM IST
झालावाड़: जिले की एसीबी टीम ने बुधवार को महिला ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी से 10400 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. महिला ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वत विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में मांगी थी.
एसीबी झालावाड़ की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ प्रेरणा शेखावत ने बताया कि परिवादिया ने झालावाड़ एसीबी टीम को शिकायत दी थी. जिसमें उसने बताया था कि वह महूमहल खीची दरबार सेवा समिति की सदस्य है. समिति के द्वारा 27 जोड़ों का सर्वजातीय विवाह सम्मेलन कराया गया था. सम्मेलन का समस्त खर्च जोड़ों, जनसहयोग और संस्था द्वारा ही उठाया गया. आयोजन में किसी प्रकार की कोई सरकारी व आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुई. विवाह हो जाने के बाद संस्था द्वारा सभी विवाहित जोड़ों का विवाह प्रमाण पत्र बनवाया जाना था. बाद में विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी मऊ बोरदा रजनी मीणा से संपर्क किया गया.
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उन्होंने बताया कि रजनी मीणा ने प्रति विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 500 रुपए रिश्वत राशि देने की मांग की. जिसके बाद 27 विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में कुल राशि 13500 देना तय हुआ था. प्रेरणा शेखावत ने बताया कि परिवादी द्वारा दी गई शिकायत का सत्यापन किया गया. जिसके बाद परिवादिया से सर्वजातिय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 28 विवाहित जोड़ों का विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बातचीत की. वहीं 26 विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 10400 रुपए रिश्वत की मांग की गई. इसके बाद एसीबी झालावाड़ टीम ने ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय में बुधवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए महिला ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा को विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 10400 रुपए रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया.