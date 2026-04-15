ETV Bharat / state

विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में मांगी रिश्वत, महिला ग्राम विकास अधिकारी 10400 रुपए लेते गिरफ्तार

आरोपी महिला ग्राम विकास अधिकारी ( ETV Bharat Jhalawar )