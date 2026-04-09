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आजमगढ़ DIOS ऑफिस में सुसाइड का प्रयास; वेतन के लिए युवक से रिश्वत मांगने का आरोप

प्रभारी DIOS मनोज कुमार ने बताया कि युवक द्वारा लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है.

आजमगढ़ DIOS ऑफिस में सुसाइड का प्रयास.
आजमगढ़ DIOS ऑफिस में सुसाइड का प्रयास. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 2:03 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 2:17 PM IST

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आजमगढ़: जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया. युवक सौरभ तिवारी ने DIOS मनोज कुमार पर वेतन भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है.

प्रभारी DIOS मनोज कुमार ने बताया कि युवक द्वारा लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है. उसका वेतन कोर्ट के आदेश पर रोका गया है. हालांकि पीड़ित सौरभ तिवारी का दावा है कि DIOS ने उसका मार्च महीने का वेतन रोक दिया है. जब वेतन मांगा तो रिश्वत की डिमांड की गई.

सौरभ तिवारी के पिता और शिक्षक अशोक तिवारी ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौना लालगंज वर्ष 2002 में अनुदान सूची में शामिल हुआ था. नियुक्ति विवाद को लेकर मामला कोर्ट में चला गया, जिसके चलते वेतन अवरुद्ध हो गया. वर्ष 2016 में कोर्ट से निर्णय शिक्षकों के पक्ष में आया, लेकिन बाद में फिर से विवाद खड़ा हो गया.

वर्ष 2024 में न्यायालय ने पुनः शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वेतन भुगतान के निर्देश दिए थे. आरोप है कि पूर्व DIOS उपेंद्र कुमार के कार्यकाल में वेतन भुगतान के लिए 25 लाख रुपये की मांग की गई और आंशिक भुगतान के बाद फिर से वेतन रोक दिया गया. इसी बीच उपेंद्र कुमार अवकाश पर गए थे.

DIOS का प्रभार संभालने वाले वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भुगतान शुरू कराया गया, लेकिन पुनः चार्ज संभालने के बाद उपेंद्र कुमार ने वेतन रोक दिया. 31 जनवरी 2026 को जेडी कार्यालय में हुए हंगामे के बाद वेतन फिर से जारी होने लगा था. इसके बाद उपेंद्र कुमार का स्थानांतरण हो गया. अब प्रभारी DIOS मनोज कुमार के कार्यकाल में भी मार्च माह का वेतन रोक दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर सौरभ तिवारी ने यह कदम उठाया.

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Last Updated : April 9, 2026 at 2:17 PM IST

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