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पलामू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के नाम पर मांगे 10 हजार, सीएम के संज्ञान के बाद तुरंत एक्शन

पलामू के पांकी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए 10 हजार की मांग मामले में सीएम के संज्ञान लेने के बाद एक्शन लिया गया है.

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पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 2:40 PM IST

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पलामू: पांकी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के लिए एक गर्भवती महिला से 10 हजार रुपये की मांग किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

महिला की सास ने लिखा शिकायती पत्र

पांकी प्रखंड के बालूडीह गांव निवासी सुनीता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. यहां सुनीता देवी की सास सुकनी देवी से प्रसव कराने के नाम पर पैसे की मांग की गई. सुकनी देवी ने इस संबंध में केंद्र के चिकित्सा प्रभारी को लिखित शिकायत भी दी.

भुक्तभोगी का बयान (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर पोस्ट, सीएम ने लिया फौरन संज्ञान

मामले की सूचना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सामने आई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया गया था. सीएम हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पलामू के डीसी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने राज्यभर के सभी डीसी को इस तरह की घटनाओं की जांच और ऑडिट कराने के निर्देश भी जारी किए.

स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित एक्शन लिया. पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम में तैनात एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) को हटा दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

तीन नर्सों को हटाया गया

पांकी के चिकित्सा प्रभारी महेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए लेबर रूम में तैनात तीन नर्सों को हटा दिया गया है. इनमें एक नियमित नर्स और दो स्वास्थ्य मिशन की नर्स शामिल हैं. सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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