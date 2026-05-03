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पलामू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के नाम पर मांगे 10 हजार, सीएम के संज्ञान के बाद तुरंत एक्शन

पलामू: पांकी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के लिए एक गर्भवती महिला से 10 हजार रुपये की मांग किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

महिला की सास ने लिखा शिकायती पत्र

पांकी प्रखंड के बालूडीह गांव निवासी सुनीता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. यहां सुनीता देवी की सास सुकनी देवी से प्रसव कराने के नाम पर पैसे की मांग की गई. सुकनी देवी ने इस संबंध में केंद्र के चिकित्सा प्रभारी को लिखित शिकायत भी दी.

भुक्तभोगी का बयान (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर पोस्ट, सीएम ने लिया फौरन संज्ञान

मामले की सूचना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सामने आई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया गया था. सीएम हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पलामू के डीसी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने राज्यभर के सभी डीसी को इस तरह की घटनाओं की जांच और ऑडिट कराने के निर्देश भी जारी किए.