जशपुर में रिश्वतखोर श्रम निरीक्षक को तीन साल की सश्रम कैद, 2019 में रंगे हाथों पकड़ा गया था

कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया है. मामला 2019 का है, बिल पेमेंट के लिए श्रम निरीक्षक ने करीब 2 लाख रुपए मांगे थे.

Bribe Case Labor Inspector
जशपुर में रिश्वतखोर श्रम निरीक्षक को तीन साल की सश्रम कैद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 28, 2025 at 8:38 PM IST

जशपुरनगर: भ्रष्टाचार के एक चर्चित मामले में श्रम निरीक्षक को 3 साल की सजा सुनाई गई है. वर्ष 2019 में रिश्वत लेते श्रम निरीक्षक सुरेश कुर्रे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. अब विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने तीन साल की सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड का भी आदेश दिया है.

मामला 2019 का है, बिल पेमेंट के लिए श्रम निरीक्षक ने करीब 2 लाख रुपए मांगे थे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसीबी की जांच ने खोला भ्रष्टाचार का खेल: मामला जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है. 26 सितंबर 2019 को बूढ़ाडांड़ निवासी प्रार्थी रमेश यादव ने शिकायत की थी. बिलासपुर ACB में आवेदन देकर बताया कि वे अपनी संस्था छत्तीसगढ़ अभिनंदन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी के बिलका भुगतान चाहते हैं. जशपुर के 320 हितग्राहियों को असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन कोर्स की ट्रेनिंग दी गई थी. ट्रेनिंग के बाद 6 लाख 37 हजार रु का बिल श्रम विभाग में पेश किया गया था.

1 लाख 90 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप: शिकायत में आरोप लगाया गया कि बिल के भुगतान के बदले श्रम निरीक्षक सुरेश कुर्रे रिश्वत मांग रहे हैं. वे 1 लाख 90 हजार रु की डिमांड कर रहे थे. एसीबी ने शिकायत की प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए और ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई.

14 अक्टूबर की शाम, रिश्वत लेते ही धर दबोचा गया अधिकारी: ट्रैप टीम ने 14 अक्टूबर 2019 की शाम को आरोपी श्रम निरीक्षक को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. घटनास्थल से बरामद राशि और अन्य जब्त सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू हुई.

Bribe Case Labor Inspector
40 हजार की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था श्रम निरीक्षक, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोर्ट में चला केस: भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत FIR हुई. विशेष न्यायालय में केस हुआ. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजन चंद्रमोहन प्रसाद सिंह ने किया. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनुराग मोहित नाथ ने पैरवी की. दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया.

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि लोक सेवक के पद पर रहते भ्रष्टाचार हुआ जो समाज और शासन व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है. इसके बाद अभियुक्त श्रम निरीक्षक सुरेश कुर्रे को तीन साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

