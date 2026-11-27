थैले में 5 लाख रु भरकर पहुंची चार बहनें, रख दिए एसपी की टेबल पर, डिंडोरी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
डिंडोरी में 16 एकड़ जमीन के मुआवजे पर परिवार में विवाद, प्रधान आरक्षक पर मुआवजे की रकम से 5 लाख रुपए लेने के आरोप. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 2:49 PM IST
डिंडोरी : बुधवार को डिंडोरी एसपी ऑफिस में तब हड़कंप मच गया जब ग्रामीण क्षेत्र की पांच बहनें 5 लाख रु लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गईं. जब पुलिस ने पूछताछ की तो 5 बहनों ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए. दरअसल, 5 महिलाएं यहां जमीन के मुआवजे की रकम लेकर पहुंची थीं. थैले में पांच लाख रुपए लेकर एसपी कार्यालय पहुंचीं महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन के मुआवजे की रकम को लेकर परिवार में विवाद हो गया और जब वे इस मामले में विक्रमपुर थाने गए थे तो पुलिसकर्मी ने खुद ही 5 लाख रु रख लिए.
हालांकि, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह राजस्व विभाग का मामला है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है. पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा, '' यदि किसी पुलिसकर्मी ने गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जमीन अधिग्रहण के एवज में मिले थे 29 लाख
दरअसल, डिंडोरी में राघोपुर बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर काम चल रहा है. इस परियोजना में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. इसी अधीग्रहण में मलली बाई और उनके पति चुरामन भरिया की 16 एकड़ जमीन भी डूब में जा रही थी, जिसे परियोजना के तहत अधिग्रहण किया गया. इस जमीन के एवज में इस दंपति को 29 लाख रु मुआवजा मिला. लेकिन इसके बाद इस पेसे को लेकर विवाद शुरू हो गया क्योंकि यह जमीन चुरामन की पुश्तैनी जमीन नहीं थी. बल्कि उसके ससुर ने दान पत्र के जरिए दी थी. इसलिए मल्लीबाई की पांच बहनें कलावती, कलिया, हेमवती, भगवती और रजनी अपना हिस्सा मांगने के लिए पहुंच गईं और विवाद शुरू हो गया.
आरक्षक पर 5 लाख रु लेने के आरोप
परिवार का यह विवाद जब परिवार में नहीं निपटा तो मामला विक्रमपुर पुलिस चौकी पहुंच गया. यहां प्रधान आरक्षक सत्येंद्र पटेल ने अपने हिसाब से मामले का निपटारा किया लेकिन चुरामन का आरोप है कि उसने 10 लाख रुपया थाने में बुलवाए. चुरामन पहले 5 लाख लेकर पहुंचे लेकिन इसमें मामला नहीं निपटा तब अगले 5 लाख रु लेकर चुरामन और मल्ली बाई डिंडोरी के पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के पास पहुंच गए और पैसे उनकी टेबल पर रख दिए.
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बंटवारा विवाद में पुलिस का हस्तक्षएप नहीं बनता : एसपी
इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने कहा, '' मैंने आदिवासी परिवार को समझाया है कि यदि बंटवारे का कोई विवाद है, तो इसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं बनता. यदि आपस में विवाद नहीं सुलझ रहा है तो इस मामले में वे सभी राजस्व अधिकारियों की मदद ले सकते हैं. जहां तक पुलिसकर्मी द्वारा पैसे के बंटवारे या पैसे लेने की बात है, यदि किसी पुलिसकर्मी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''
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दरअसल, आदिवासी परिवार का पुलिस से कहना था कि उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वह इस मामले में राजस्व न्यायालय जाएं और ना ही इतना समय है, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी थी. पर उन्हें नहीं पता था कि इसमें पुलिस खुद ही अपनी जेब भर लेगी.