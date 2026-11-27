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थैले में 5 लाख रु भरकर पहुंची चार बहनें, रख दिए एसपी की टेबल पर, डिंडोरी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

आरक्षक पर 5 लाख रु लेने के आरोप ( Etv Bharat )

डिंडोरी : बुधवार को डिंडोरी एसपी ऑफिस में तब हड़कंप मच गया जब ग्रामीण क्षेत्र की पांच बहनें 5 लाख रु लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गईं. जब पुलिस ने पूछताछ की तो 5 बहनों ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए. दरअसल, 5 महिलाएं यहां जमीन के मुआवजे की रकम लेकर पहुंची थीं. थैले में पांच लाख रुपए लेकर एसपी कार्यालय पहुंचीं महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन के मुआवजे की रकम को लेकर परिवार में विवाद हो गया और जब वे इस मामले में विक्रमपुर थाने गए थे तो पुलिसकर्मी ने खुद ही 5 लाख रु रख लिए.

डिंडोरी में 16 एकड़ जमीन के मुआवजे पर परिवार में विवाद (Etv Bharat) हालांकि, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह राजस्व विभाग का मामला है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है. पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा, '' यदि किसी पुलिसकर्मी ने गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.