विश्व में तेजी से बढ़ा स्तन कैंसर का खतरा, 1 साल में 23 लाख में से 7.64 लाख महिलाओं की मौत

यह खुलासा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका द लेंसेट ऑन्कोलॉजी के मार्च 2026 अंक में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में हुआ है. जिसमें एम्स भोपाल के बायोकैमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉ सुखेश मुखर्जी सह-लेखक के रूप में शामिल रहे. डॉ सुखेश मुखर्जी ने बताया कि "साल 2023 में स्तन कैंसर के कारण विश्व में 2.41 करोड़ डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का नुकसान हुआ. यह आंकड़ा दर्शाता है कि यह बीमारी न केवल मृत्यु दर बढ़ाती है, बल्कि महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है."

भोपाल: दुनियाभर में स्तन कैंसर महिलाओं के लिए तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है. साल 2023 में विश्व की करीब 23 लाख महिलाओं में स्तन कैंसर के नए मामले सामने आए हैं. जिनसे 7.64 लाख महिलाओं की मौत हो गई. हालांकि राहत की बात यह है कि बेहतर जांच और इलाज की वजह से 1990 के बाद वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर में करीब 28.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. इसके बावजूद निम्न आय वाले देशों में हालात अब भी चिंताजनक हैं.

डॉ सुखेश मुखर्जी ने पत्रिका के जरिए किया खुलासा (ETV Bharat)

वैश्विक अध्ययन में सामने आई तस्वीर

यह शोध ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2023 के तहत किया गया है. जिसका नेतृत्व इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्युएशन ने किया. इस अध्ययन में 1990 से 2023 तक विश्वभर में दर्ज कैंसर के मामलों और स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण कर कैंसर के मामलों, मृत्यु दर और बीमारी के कारण जीवन के खोए वर्षों का आकलन किया गया. अध्ययन में पाया गया कि आहार संबंधी जोखिम, तंबाकू का उपयोग और उच्च रक्त शर्करा जैसे कारक स्तन कैंसर के बोझ में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

अमीर और गरीब देशों में बड़ा अंतर

शोध में यह भी सामने आया कि उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर के मामले अधिक दर्ज होते हैं, लेकिन बेहतर स्क्रीनिंग, समय पर निदान और उन्नत उपचार सुविधाओं के कारण 1990 के बाद मृत्यु दर में लगभग 29.9 प्रतिशत की कमी आई है. इसके विपरीत निम्न आय वाले देशों में स्तन कैंसर की पहचान कम होने के कारण मृत्यु दर में 99.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. विशेषज्ञों के अनुसार यह स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता, सीमित जांच सुविधाओं और देर से इलाज शुरू होने की समस्या को दर्शाता है.

2050 तक और बढ़ सकता है खतरा

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावी रोकथाम और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत नहीं किया गया तो 2050 तक स्तन कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 35.6 लाख तक पहुंच सकती है, जबकि मृत्यु संख्या 13.7 लाख तक होने की आशंका है. ऐसे में समय पर जांच, जागरूकता और बेहतर उपचार सुविधाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी माना जा रहा है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं.)