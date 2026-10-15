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चंडीगढ़ में हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा! कम उम्र में बढ़ते मामले, दर्दरहित गांठ को न करें नजरअंदाज, समय पर जांच और पूरा इलाज जरूरी

चंडीगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामले ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ने के बावजूद महिलाओं में समय पर जांच कराने की झिझक और बीमारी से जुड़ी गलत धारणाएं अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. स्तन में गांठ होने पर दर्द न होना अक्सर महिलाओं को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई गंभीर समस्या नहीं है. इसी सोच के कारण कई बार जांच में देरी हो जाती है.

विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर केवल अधिक उम्र की महिलाओं तक सीमित नहीं है. भारत में कम उम्र की महिलाओं में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में स्तनों में होने वाले असामान्य बदलावों को पहचानना, समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना और उपचार का पूरा कोर्स करना बेहद जरूरी है. ईटीवी भारत ने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चंडीगढ़ PGI के डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य, डॉ. दिव्या दहिया और डॉ. अनीश भट्टाचार्य से खास बातचीत की.

बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता: ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. दिव्या दहिया ने कहा कि, "पिछले करीब 10 वर्षों में इस बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. पहले लगभग 50 या 60 महिलाओं में से किसी एक को स्तन कैंसर होने की बात सामने आती थी, जबकि आज चंडीगढ़ में हर आठ में से एक महिला में इसके विकसित होने का खतरा बताया जा रहा है." एक कारण को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल: डॉ. दिव्या ने आगे कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता. जीवनशैली से जुड़े कुछ कारक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन किसी एक वजह को बीमारी के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा. जागरूकता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को यह समझाना है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है. इसलिए उम्र, शारीरिक बनावट या सामान्य स्वास्थ्य को देखकर इसके खतरे को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता." चंडीगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ता खतरा (ETV Bharat) स्तनों की सामान्य बनावट को समझें: डॉ. दिव्या दहिया ने कहा कि, "हर महिला को अपने स्तनों की सामान्य बनावट और उनमें होने वाले सामान्य बदलावों की जानकारी होनी चाहिए. इससे किसी नए बदलाव को पहचानने में मदद मिल सकती है. ओपीडी में आने वाली महिलाओं को हम स्वयं स्तन जांच यानी सेल्फ-ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं, ताकि वे किसी भी नए बदलाव को पहचान सकें. स्वयं जांच का उद्देश्य बदलावों को पहचानना है, न कि उसके आधार पर खुद ही बीमारी का निष्कर्ष निकाल लेना." पैडेड ब्रा से कैंसर होने का प्रमाण नहीं: डॉ. दिव्या दहिया ने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर प्रचलित कई भ्रांतियों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि, "ब्रा पहनने, पैडेड ब्रा या किसी खास तरह के कपड़े के फैब्रिक से ब्रेस्ट कैंसर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. ये आमतौर पर प्रचलित गलत धारणाएं हैं. महिलाओं को अपने आराम और सुविधा के मुताबिक सही नाप के कपड़े पहनने चाहिए. मौसम के हिसाब से सूती कपड़ा आरामदायक हो सकता है, लेकिन उसका कैंसर के खतरे से सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है." एडवांस्ड स्टेज में भी विकल्प मौजूद: डॉ. दिव्या दहिया के मुताबिक शुरुआती चरण में बीमारी की पहचान होने पर उपचार के परिणाम आम तौर पर बेहतर होते हैं. हालांकि, यदि कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुका हो, तब भी उपचार के विकल्प उपलब्ध रहते हैं. ऐसे मरीजों के लिए भी बीमारी की स्थिति के अनुसार अलग-अलग दवाएं और उपचार पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं. मरीज को बीमारी की सही जानकारी देना और उसके लिए उपलब्ध विकल्प समझाना इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है. बीमारी की जानकारी देना संवेदनशील प्रक्रिया: डॉ. दिव्या दहिया ने कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर की पहचान मरीज और उसके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है. ऐसे में मरीज को बीमारी के बारे में स्पष्ट और सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि वह डर या गलत धारणाओं के कारण उपचार से पीछे न हटे. अस्पताल में मरीजों को जांच, सर्जरी और उपचार के विभिन्न विकल्पों के बारे में समझाया जाता है. प्रशिक्षित काउंसलर भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं." मरीज को भरोसा दिलाना महत्वपूर्ण: डॉ. दिव्या ने कहा कि, "बीमारी की जानकारी देते समय संवेदनशीलता बरतना जरूरी है. मरीज को यह समझाना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इसके उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हैं. इलाज का निर्णय कैंसर के प्रकार, स्टेज और मरीज की स्थिति के आधार पर किया जाता है. सही जानकारी मिलने से मरीज उपचार की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकता है और चिकित्सकीय टीम के साथ मिलकर निर्णय ले सकता है." नई दवा के बजाय मानक उपचार का अध्ययन: डॉ. दिव्या दहिया ने बताया कि, "अस्पताल में किए जा रहे अध्ययन अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप मानक उपचार पद्धतियों पर केंद्रित हैं. हम कोई नई दवा ईजाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह अध्ययन करते हैं कि मानक इलाज अलग-अलग मरीजों और आबादी में किस तरह प्रभावी रहता है. अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में बीमारी की जानकारी मिलने के बाद मरीज पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव, विभिन्न सर्जिकल तकनीकों की उपयोगिता तथा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के परिणाम शामिल हैं." नई दवाओं और तकनीकों के प्रभाव का आकलन: डॉ. दिव्या के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आने वाली नई दवाओं और उपचार पद्धतियों के प्रभाव का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किस मरीज के लिए कौन-सा उपचार अधिक उपयुक्त हो सकता है. हालांकि, किसी भी दवा या तकनीक को अपनाने का फैसला चिकित्सकीय प्रमाणों, दिशानिर्देशों और मरीज की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए. केवल अधिक उम्र की बीमारी नहीं: वहीं, डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "भारत में युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आना चिंता का विषय है. 30 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में इसके मामले देखे जा रहे हैं, जबकि 20 से 25 वर्ष की युवतियों में भी बीमारी की पहचान हो रही है." गर्भवती महिलाओं में भी हो सकती है बीमारी: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर की पहचान गर्भावस्था के दौरान भी हो सकती है. इसलिए किसी भी उम्र में स्तन में असामान्य बदलाव होने पर उसे सामान्य मानकर टालना उचित नहीं है. महिलाओं को यह समझना चाहिए कि नियमित स्वास्थ्य देखभाल और समय पर चिकित्सकीय परामर्श बीमारी की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कम उम्र होने के कारण किसी गांठ को अपने आप सुरक्षित मान लेना सही नहीं है." ब्रेस्ट कैंसर का समय पर जांच और पूरा इलाज जरूरी (ETV Bharat) दर्द नहीं, फिर भी हो सकता है कैंसर: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने दर्द न होने को लेकर कहा कि, "स्तन कैंसर की शुरुआत कई बार बिना दर्द वाली गांठ से होती है. महिलाएं अक्सर दर्द न होने को इस बात का संकेत मान लेती हैं कि समस्या गंभीर नहीं है, जबकि यह धारणा गलत है. गांठ का आकार बढ़ना, त्वचा में बदलाव, लालिमा या निप्पल से असामान्य रिसाव जैसे लक्षण सामने आने पर चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए. हालांकि, इन लक्षणों का अर्थ हमेशा कैंसर होना नहीं है, लेकिन इनकी अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए."