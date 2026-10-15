चंडीगढ़ में हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा! कम उम्र में बढ़ते मामले, दर्दरहित गांठ को न करें नजरअंदाज, समय पर जांच और पूरा इलाज जरूरी
चंडीगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने शुरुआती पहचान, नियमित जांच, सही उपचार पर जोर दिया. नगमा सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 10:59 AM IST
चंडीगढ़: ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ने के बावजूद महिलाओं में समय पर जांच कराने की झिझक और बीमारी से जुड़ी गलत धारणाएं अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. स्तन में गांठ होने पर दर्द न होना अक्सर महिलाओं को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई गंभीर समस्या नहीं है. इसी सोच के कारण कई बार जांच में देरी हो जाती है.
विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर केवल अधिक उम्र की महिलाओं तक सीमित नहीं है. भारत में कम उम्र की महिलाओं में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में स्तनों में होने वाले असामान्य बदलावों को पहचानना, समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना और उपचार का पूरा कोर्स करना बेहद जरूरी है. ईटीवी भारत ने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चंडीगढ़ PGI के डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य, डॉ. दिव्या दहिया और डॉ. अनीश भट्टाचार्य से खास बातचीत की.
बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता: ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. दिव्या दहिया ने कहा कि, "पिछले करीब 10 वर्षों में इस बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. पहले लगभग 50 या 60 महिलाओं में से किसी एक को स्तन कैंसर होने की बात सामने आती थी, जबकि आज चंडीगढ़ में हर आठ में से एक महिला में इसके विकसित होने का खतरा बताया जा रहा है."
एक कारण को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल: डॉ. दिव्या ने आगे कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता. जीवनशैली से जुड़े कुछ कारक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन किसी एक वजह को बीमारी के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा. जागरूकता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को यह समझाना है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है. इसलिए उम्र, शारीरिक बनावट या सामान्य स्वास्थ्य को देखकर इसके खतरे को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता."
स्तनों की सामान्य बनावट को समझें: डॉ. दिव्या दहिया ने कहा कि, "हर महिला को अपने स्तनों की सामान्य बनावट और उनमें होने वाले सामान्य बदलावों की जानकारी होनी चाहिए. इससे किसी नए बदलाव को पहचानने में मदद मिल सकती है. ओपीडी में आने वाली महिलाओं को हम स्वयं स्तन जांच यानी सेल्फ-ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं, ताकि वे किसी भी नए बदलाव को पहचान सकें. स्वयं जांच का उद्देश्य बदलावों को पहचानना है, न कि उसके आधार पर खुद ही बीमारी का निष्कर्ष निकाल लेना."
पैडेड ब्रा से कैंसर होने का प्रमाण नहीं: डॉ. दिव्या दहिया ने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर प्रचलित कई भ्रांतियों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि, "ब्रा पहनने, पैडेड ब्रा या किसी खास तरह के कपड़े के फैब्रिक से ब्रेस्ट कैंसर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. ये आमतौर पर प्रचलित गलत धारणाएं हैं. महिलाओं को अपने आराम और सुविधा के मुताबिक सही नाप के कपड़े पहनने चाहिए. मौसम के हिसाब से सूती कपड़ा आरामदायक हो सकता है, लेकिन उसका कैंसर के खतरे से सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है."
एडवांस्ड स्टेज में भी विकल्प मौजूद: डॉ. दिव्या दहिया के मुताबिक शुरुआती चरण में बीमारी की पहचान होने पर उपचार के परिणाम आम तौर पर बेहतर होते हैं. हालांकि, यदि कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुका हो, तब भी उपचार के विकल्प उपलब्ध रहते हैं. ऐसे मरीजों के लिए भी बीमारी की स्थिति के अनुसार अलग-अलग दवाएं और उपचार पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं. मरीज को बीमारी की सही जानकारी देना और उसके लिए उपलब्ध विकल्प समझाना इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
बीमारी की जानकारी देना संवेदनशील प्रक्रिया: डॉ. दिव्या दहिया ने कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर की पहचान मरीज और उसके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है. ऐसे में मरीज को बीमारी के बारे में स्पष्ट और सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि वह डर या गलत धारणाओं के कारण उपचार से पीछे न हटे. अस्पताल में मरीजों को जांच, सर्जरी और उपचार के विभिन्न विकल्पों के बारे में समझाया जाता है. प्रशिक्षित काउंसलर भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं."
मरीज को भरोसा दिलाना महत्वपूर्ण: डॉ. दिव्या ने कहा कि, "बीमारी की जानकारी देते समय संवेदनशीलता बरतना जरूरी है. मरीज को यह समझाना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इसके उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हैं. इलाज का निर्णय कैंसर के प्रकार, स्टेज और मरीज की स्थिति के आधार पर किया जाता है. सही जानकारी मिलने से मरीज उपचार की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकता है और चिकित्सकीय टीम के साथ मिलकर निर्णय ले सकता है."
नई दवा के बजाय मानक उपचार का अध्ययन: डॉ. दिव्या दहिया ने बताया कि, "अस्पताल में किए जा रहे अध्ययन अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप मानक उपचार पद्धतियों पर केंद्रित हैं. हम कोई नई दवा ईजाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह अध्ययन करते हैं कि मानक इलाज अलग-अलग मरीजों और आबादी में किस तरह प्रभावी रहता है. अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में बीमारी की जानकारी मिलने के बाद मरीज पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव, विभिन्न सर्जिकल तकनीकों की उपयोगिता तथा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के परिणाम शामिल हैं."
नई दवाओं और तकनीकों के प्रभाव का आकलन: डॉ. दिव्या के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आने वाली नई दवाओं और उपचार पद्धतियों के प्रभाव का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किस मरीज के लिए कौन-सा उपचार अधिक उपयुक्त हो सकता है. हालांकि, किसी भी दवा या तकनीक को अपनाने का फैसला चिकित्सकीय प्रमाणों, दिशानिर्देशों और मरीज की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए.
केवल अधिक उम्र की बीमारी नहीं: वहीं, डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "भारत में युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आना चिंता का विषय है. 30 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में इसके मामले देखे जा रहे हैं, जबकि 20 से 25 वर्ष की युवतियों में भी बीमारी की पहचान हो रही है."
गर्भवती महिलाओं में भी हो सकती है बीमारी: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर की पहचान गर्भावस्था के दौरान भी हो सकती है. इसलिए किसी भी उम्र में स्तन में असामान्य बदलाव होने पर उसे सामान्य मानकर टालना उचित नहीं है. महिलाओं को यह समझना चाहिए कि नियमित स्वास्थ्य देखभाल और समय पर चिकित्सकीय परामर्श बीमारी की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कम उम्र होने के कारण किसी गांठ को अपने आप सुरक्षित मान लेना सही नहीं है."
दर्द नहीं, फिर भी हो सकता है कैंसर: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने दर्द न होने को लेकर कहा कि, "स्तन कैंसर की शुरुआत कई बार बिना दर्द वाली गांठ से होती है. महिलाएं अक्सर दर्द न होने को इस बात का संकेत मान लेती हैं कि समस्या गंभीर नहीं है, जबकि यह धारणा गलत है. गांठ का आकार बढ़ना, त्वचा में बदलाव, लालिमा या निप्पल से असामान्य रिसाव जैसे लक्षण सामने आने पर चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए. हालांकि, इन लक्षणों का अर्थ हमेशा कैंसर होना नहीं है, लेकिन इनकी अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए."
किसी भी बदलाव पर लें विशेषज्ञ की सलाह: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, 'स्तन में नई गांठ महसूस होने, त्वचा या निप्पल में असामान्य बदलाव दिखने अथवा किसी अन्य परेशानी की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. स्वयं जांच के साथ चिकित्सकीय परीक्षण की भी अपनी भूमिका है. यदि किसी महिला को परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास है या आनुवंशिक जोखिम है, तो उसे अपने डॉक्टर से उचित जांच की उम्र और अंतराल के बारे में सलाह लेनी चाहिए."
मैमोग्राफी स्क्रीनिंग का अहम माध्यम: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने मैमोग्राफी को ब्रेस्ट कैंसर की पहचान और स्क्रीनिंग का महत्वपूर्ण माध्यम बताया. उन्होंने 40 वर्ष की उम्र के बाद नियमित मैमोग्राफी पर जोर दिया. हालांकि, स्क्रीनिंग कब शुरू की जाए और कितने अंतराल पर कराई जाए, यह महिला के व्यक्तिगत जोखिम, पारिवारिक इतिहास और चिकित्सकीय दिशानिर्देशों के अनुसार तय होना चाहिए. अधिक जोखिम वाली महिलाओं को कम उम्र में भी जांच की जरूरत पड़ सकती है.
दूरदराज के क्षेत्रों तक जांच पहुंचाने पर जोर: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जागरूकता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है. कई महिलाएं बीमारी से जुड़ी जानकारी की कमी या सामाजिक झिझक के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पातीं. पोर्टेबल मैमोग्राफी जैसी सुविधाएं उपयुक्त परिस्थितियों में स्क्रीनिंग सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं. इसके साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों और विशेषज्ञों की उपलब्धता भी जरूरी है."
एआई डॉक्टरों का विकल्प नहीं: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने बताया कि, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल मेडिकल इमेज और रिपोर्ट के विश्लेषण में सहायता के लिए किया जा सकता है. इससे बड़ी संख्या में रिपोर्ट का विश्लेषण करने और जांच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि एआई किसी विशेषज्ञ डॉक्टर का विकल्प नहीं है. रिपोर्ट का आकलन बीमारी की पुष्टि और आगे के उपचार से जुड़े फैसले प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा ही किए जाने चाहिए."
दुबली महिलाओं को भी हो सकता है कैंसर: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "यह मानना भी गलत है कि ब्रेस्ट कैंसर केवल मोटापे से ग्रस्त महिलाओं को होता है. सामान्य बीएमआई वाली और दुबली-पतली महिलाओं में भी यह बीमारी हो सकती है. इसलिए शारीरिक बनावट के आधार पर बीमारी के खतरे का आकलन नहीं किया जा सकता. महिलाओं को किसी भी असामान्य बदलाव की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, न कि घरेलू धारणाओं के आधार पर खुद को सुरक्षित मान लेना चाहिए."
कैंसर के प्रकार और स्टेज के अनुसार उपचार: ब्रेस्ट कैंसर के उपचार को लेकर डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर का उपचार सभी मरीजों के लिए एक जैसा नहीं होता. इलाज की योजना कैंसर के प्रकार, स्टेज, गांठ की प्रकृति, रिसेप्टर की स्थिति और मरीज की समग्र स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर तैयार की जाती है. कुछ मामलों में पहले कीमोथेरेपी देकर गांठ का आकार कम करने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद सर्जरी की जाती है. वहीं, कुछ मरीजों में सर्जरी से उपचार शुरू किया जा सकता है. जरूरत के अनुसार रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी और अन्य दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है."
इलाज बीच में छोड़ना नुकसानदेह: इसका इलाज बीच में छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है. इसे लेकर डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि, "कैंसर का उपचार शुरू होने के बाद चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उसे पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है. इलाज बीच में छोड़ने या नियमित फॉलो-अप नहीं कराने से बीमारी के प्रबंधन में मुश्किलें आ सकती हैं. उपचार पूरा होने के बाद भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी जारी रखनी चाहिए. सोशल मीडिया पर प्रसारित घरेलू नुस्खों या भ्रामक स्वास्थ्य दावों के आधार पर इलाज टालना भी नुकसानदेह हो सकता है."
बोन स्कैन और पीईटी स्कैन की भूमिका: वहीं, न्यूक्लियर मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. अनीश भट्टाचार्य ने कहा कि, "ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के बाद यह पता लगाना महत्वपूर्ण होता है कि बीमारी शरीर के किन हिस्सों तक पहुंची है. बोन स्कैन और पीईटी स्कैन जैसी जांचों से कुछ परिस्थितियों में कैंसर के फैलाव का आकलन करने में मदद मिलती है. इन जांचों से प्राप्त जानकारी डॉक्टरों को बीमारी की स्टेज निर्धारित करने और उपचार की योजना बनाने में सहायता दे सकती है."
इलाज के असर को समझने में मदद: डॉ. अनीश भट्टाचार्य ने बताया कि, "कुछ मरीजों में उपचार के दौरान इमेजिंग जांचों के जरिए यह आकलन किया जा सकता है कि बीमारी उपचार के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रही है. एफडीजी पीईटी स्कैन का उपयोग चुनिंदा परिस्थितियों में बीमारी की सक्रियता और उसके दोबारा उभरने की आशंका के आकलन में किया जा सकता है. हार्मोन रिसेप्टर की स्थिति समझने के लिए कुछ मामलों में एफईएस पीईटी जैसी विशेष इमेजिंग तकनीकें भी उपयोगी हो सकती हैं. इन जांचों का चयन मरीज की स्थिति और चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार किया जाता है."
लक्षित रेडियोन्यूक्लाइड उपचार पर शोध: डॉ. अनीश भट्टाचार्य ने आगे कहा कि, "रेडियोन्यूक्लाइड आधारित लक्षित उपचार में ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें विशेष अणुओं के साथ जोड़कर लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है. इससे निकलने वाला विकिरण उन कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, इस तरह का उपचार ब्रेस्ट कैंसर के प्रत्येक मरीज के लिए सामान्य विकल्प नहीं है. इसकी उपयोगिता कैंसर के प्रकार, रिसेप्टर की स्थिति, बीमारी के फैलाव और उपलब्ध चिकित्सकीय विकल्पों पर निर्भर करती है. कुछ तकनीकों पर अभी शोध जारी है, इसलिए इनके उपयोग को लेकर बढ़ा-चढ़ाकर दावे करना उचित नहीं है."
हर महिला को मिलनी चाहिए सही जानकारी: विशेषज्ञों ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता का अर्थ केवल बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि असामान्य बदलावों को पहचानना, समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना और निर्धारित उपचार पूरा करना भी है. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों, जांच सुविधाओं और काउंसलिंग की उपलब्धता बढ़ाने से महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है.
डर के बजाय सही कदम उठाने की जरूरत: डॉ. चंद्रिका भट्टाचार्य, डॉ. दिव्या दहिया और डॉ. अनीश भट्टाचार्य ने अलग-अलग पहलुओं पर जोर देते हुए बताया कि शुरुआती पहचान, सही जांच और उपचार की योजना बीमारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं. स्तन में गांठ या किसी अन्य असामान्य बदलाव को नजरअंदाज करने के बजाय विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. बीमारी की पुष्टि होने पर इलाज को अधूरा छोड़ने से बचना और नियमित फॉलो-अप कराना भी उतना ही जरूरी है.
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