ETV Bharat / state

अर्ली डायग्नोज होने से स्तन कैंसर का इलाज संभव, समय रहते लक्षणों को पहचानें- डॉ मंजुला बेक

ब्रेस्ट कैंसर को लेकर रहें अलर्ट ( ETV BHARAT )

रायपुर: हर साल अक्टूबर के महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है. अक्टूबर महीने की 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक एक महीने की समय सीमा को स्तन कैंसर जागरुकता महीने के रूप में मनाया जाता है. स्तन कैंसर के सबसे ज्यादा केस महिलाओं में पाए जाते हैं. 1 फीसदी पुरुषो में ही स्तन कैंसर की बीमारी पाई जाती है.

ब्रेस्ट कैंसर होने पर किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं. इसका क्या इलाज है. स्तन कैंसर के कितने स्टेज होते हैं. कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा घातक होता है. जिसमें मरीज की जान भी जा सकती है. इन्हीं तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने रायपुर मेकहारा अस्पताल के कैंसर डिपार्टमेंट की HOD डॉ मंजुला बेक से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने स्तन कैंसर की जागरूकता को लेकर क्या कुछ कहा ?