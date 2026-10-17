अर्ली डायग्नोज होने से स्तन कैंसर का इलाज संभव, समय रहते लक्षणों को पहचानें- डॉ मंजुला बेक
अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में क्यों मनाया जाता है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 5:36 PM IST
रायपुर: हर साल अक्टूबर के महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है. अक्टूबर महीने की 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक एक महीने की समय सीमा को स्तन कैंसर जागरुकता महीने के रूप में मनाया जाता है. स्तन कैंसर के सबसे ज्यादा केस महिलाओं में पाए जाते हैं. 1 फीसदी पुरुषो में ही स्तन कैंसर की बीमारी पाई जाती है.
ब्रेस्ट कैंसर होने पर किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं. इसका क्या इलाज है. स्तन कैंसर के कितने स्टेज होते हैं. कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा घातक होता है. जिसमें मरीज की जान भी जा सकती है. इन्हीं तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने रायपुर मेकहारा अस्पताल के कैंसर डिपार्टमेंट की HOD डॉ मंजुला बेक से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने स्तन कैंसर की जागरूकता को लेकर क्या कुछ कहा ?
सवाल: स्तन कैंसर जागरूकता महीना जो मनाया जाता है आखिर क्यों मनाया जाता है. इसके पीछे क्या कारण है ?
जवाब: हर साल अक्टूबर माह को स्तन कैंसर की जागरूकता के लिए रखा गया है. WHO ने इसके लिए इस साल का जो थीम दिया है. वह स्तन कैंसर की हर कहानी अनोखी है. हर कहानी अलग है. इसका जो सफर है वह भी महत्वपूर्ण है. जरूरी यह है कि स्तन कैंसर की कहानी वाकई में जिस महिला को स्तन कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है. वह अपने परिवार, अपने बच्चों, सभी सदस्यों से एक अलग ही व्यवहार करने लगती है. इसके साथ ही उनकी सोच में बदलाव आ जाता है. यह कैंसर एक बार होने के बाद स्थिति अलग हो जाती है. जो कैंसर पीड़ित महिला है जो इससे लड़ती है उसकी कहानी अलग हो जाती है. इसके लिए कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन से जो इफेक्ट होने वाला है. इसीलिए उसकी कहानी अनोखी हो जाती है. जो उसमें सफर करने वाली है, जिस पथ पर जाने वाली है. जिन विधाओं के माध्यम से ट्रीटमेंट के लिए जाने वाली है. वह भी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से वह अपने आप से लड़ाई लड़ने लगती है. इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी का डायग्नोज हो पाए. जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए. यह एक शोध का विषय भी बन जाता है, कि ट्रीटमेंट सही रास्ते पर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए. सही ट्रीटमेंट उस महिला को मिले. पूरी तरह से मिले कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद वह स्वस्थ हो जाए. इस मकसद से उस महिला का ट्रीटमेंट किया जाता है. ब्रेस्ट कैंसर मेनली फीमेल में ज्यादा होता है. एक प्रतिशत ही मेल पर्सन में होता है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है. इसलिए जागरूकता के तौर पर अक्टूबर महीने को यानी 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अलग-अलग विधाओं द्वारा सभी चीज की जानकारी देते हुए यह आगे बढ़ रहा है.
सवाल: स्तन कैंसर के क्या-क्या लक्षण होते हैं. इसमें किस तरह का स्टेज होता है ?
जवाब: स्तन कैंसर में चार स्टेज होते हैं. अर्ली स्टेज, एडवांस लेट स्टेज, कैंसर अर्ली स्टेज 1 और 2 होता है. जिसमें सिर्फ 2 सेंटीमीटर से भी कम कोई भी लंब या कोई भी गठान महसूस होती है. स्तन में या फिर कांख ऐसे में उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत होती है. स्तन कैंसर जैसे-जैसे बढ़ते जाता है. चेस्ट से फैलकर कर अंदर की पार्ट में मसल्स से अटैच हो जाने के कारण वह फिक्स हो जाता है. यह आगे बढ़ता है तो वह स्किन को इंवॉल्व कर देता है. स्किन में लालिमा दिखने लगती है. ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों में गठान के अलावा ब्रेस्ट से डिस्चार्जेस आने लगते हैं. कभी सफेद डिस्चार्जेस हो सकता है. यह अलग-अलग स्टेज में होने के कारण अलग-अलग स्टेज में पहुंच जाते हैं. चौथा स्टेज पहुंचते पहुंचते वह मरीज के आगे के पार्ट में भी अदर पार्ट्स जैसे कि लंग्स में ब्रेन में लिवर में भी फैलने की संभावना होती है. वह स्टेज 4 कहलाता है.
सवाल: स्तन कैंसर फैलने के मुख्य कारण क्या है और यह क्यों फैलता है ?
जवाब: पहले यह अनुवांशिक तौर पर होता था. बहुत सारे जेनेटिक यानी जींस के द्वारा या फिर टेस्ट के द्वारा उसको पता भी लगाया जा सकता है. जींस म्यूटेशन होने के कारण वह फैमिली में बढ़ता है. इसलिए पूछा जाता है की नानी को दादी को बेसिकली मम्मी के साइड या किसी और को तो कैंसर पहले तो नहीं था. इसलिए यह देखा जाता है कि वह अनुवांशिकता एक कारण है. दूसरा कारण सिडेंटरी लाइफ़स्टाइल वसा का ज्यादा खाना. बैठे रहना और एक्सरसाइज की कमी होना है. यह सब बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है.
सवाल: ब्रेस्ट कैंसर होने पर इसका शरीर या फिर उस महिला पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ?
जवाब: ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद महिला में सिर्फ अकेले ब्रेस्ट पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि शारीरिक चेंज भी होते होते हैं. इसके अलावा भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक चेंजेस के साथ ही दूसरे तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं. यह इसलिए होता है कि महिला एक तो खुद से डरती है. परिवार डर जाता है. सामाजिक रूप से भी महिला काफी बदलाव करती है. इसलिए WHO का कहना है कि इनका सफर, ट्रीटमेंट का जो पार्ट है उसमें भी काफी ख्याल रखना पड़ता है. ऐसे में महिला मरीज को कई तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. फैमिली से लेकर सामाजिक स्तर पर. इस बीमारी की वजह से उनके शरीर में काफी बदलाव आते हैं. इसलिए ऐसी महिला मरीजों को भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. जिन जगहों पर ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं का इलाज किया जाता है, वहां साइकलोजिकट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है.
सवाल: आपने स्तन कैंसर के चार स्टेज बताएं हैं. कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा घातक होता है और किस स्टेज में इलाज जरूरी होता है ?
जवाब: ब्रेस्ट कैंसर के पहले स्टेज से लेकर चौथे स्टेज तक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है. अगर वह स्टेज वन में है या छोटे रूप में है. कुछ टेस्ट करके उसे कंफर्म करने के बाद कैंसर है या नहीं या कौन सा रूप है. यह पता लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चेस्ट का सीटी स्कैन सोनोग्राफी उनके स्टेज का पता लगाया जाता है. स्टेज कंफर्म होने के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है.
सवाल: ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा स्टेज ज्यादा घातक होता है. जिसमें मरीज की जान भी जा सकती है. ऐसे में उन्हें क्या सलाह दी जा सकती है ?
जवाब: सलाह यही है कि अपने आप में कैंसर 4 डिजीज तो हमेशा घातक होता है. क्योंकि वह ब्रेस्ट से निकलकर चेस्ट में फेफड़े में ब्रेन में हड्डियों में सभी जगह चली जाती है. इसलिए यह बेहद घातक है. इसके लिए सलाह यही है कि उनको स्टेज तक पहुंचना ही क्यों ? जब कोई भी गठान महसूस हो रहा है. अपने शरीर में कोई भी बदलाव महसूस हो रहा है तो उसे तुरंत चेक करवाना चाहिए. डॉक्टर से सलाह लेना अति आवश्यक है. उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है. कैंसर है भी तो लाइलाज आज की डेट में नहीं है. उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. पूरी तरह ट्रीटमेंट होने के बाद संभव है कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए.
सवाल: स्तन कैंसर के ट्रीटमेंट और इलाज में कितना समय लगता है ?
जवाब: ऐसे तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर 4 महीने में कीमोथेरेपी सर्जरी रेडिएशन हो जाता है. 6 महीना मानकर चलिए. उसके आगे हार्मोनल ट्रीटमेंट चलते हैं, जो की 5 से 7 साल तक चलता है. उन्हें टैबलेट्स में रखना पड़ता है. ब्रेस्ट कैंसर वाली महिलाओं को सलाह दी जाती है कि इलाज के पहले साल में वह हर महीने फॉलोअप कराए. उसमें सब तरह की जांच की जाती है. उनको क्लीनिकल एग्जामनेशन किया जाता है. यह भी देखा जाता है कि दूसरे और तीसरे साल उन्हें तीन-तीन महीने के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है. ऐसा करके फॉलोअप का ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है. संभव हो तो उनको 5 साल, 7 साल ,10 साल तक ट्रीटमेंट दिया जाता है. जरूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है.