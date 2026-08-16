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कानपुर IIPR वैज्ञानिकों का कमाल: 'मित्र बैक्टिरिया' के मिश्रण से 15% तक बढ़ेगा दालों का उत्पादन

नई तकनीक से बढ़ेगी दलहनी फसलों की ताकत! (Photo Credit: ETV Bharat)

इन दोनों के एक साथ रहने से पौधों का जबरदस्त विकास होता है और फसलों की पैदावार 10 से 15 प्रतिशत तक आसानी से बढ़ जाती है.- डॉ.अखिलेश मिश्रा, वैज्ञानिक, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि)

क्या है यह नया 'मित्र बैक्टिरिया' फॉर्मूला?: राइजोबियम एक ऐसा मित्र बैक्टिरिया है, जो वातावरण में मौजूद 79 प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा से नाइट्रोजन ले लेता है. इसके बाद यह पौधों की जड़ों में गांठें बना देता है. इससे पौधे का विकास होता है. इसी तरह फॉस्फोरस साल्वलाइजिंग बैक्टिरिया को पीएसबी कल्चर कहा जाता है. यह मित्र बैक्टिरिया जमीन में फिक्स रहता है और फास्फोरस की मात्रा को पूरा करता है.

कानपुर: देश में दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) के वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्य से अब ऐसी नई तकनीक विकसित की है, जिससे दलहनी फसलों के उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक आसानी से वृद्धि हो सकेगी. वैज्ञानिकों ने राइजोबियम और फास्फोरस साल्वलाइजिंग बैक्टिरिया (एक प्रकार का मित्र बैक्टिरिया) का एक मिश्रण तैयार किया है और खेतों में इससे ही बीजों का उपचार किया जा सकेगा. पेश है संवाददाता समीर दीक्षित की रिपोर्ट

10 राज्यों में ट्रायल: इस तकनीक से खेतों में बीजों का उपचार किया जा सकेगा. साथ ही उसी समय फसलों की बुआई कर दी जाएगी. इस पूरे मामले को लेकर आईआईपीआर के निदेशक डॉ.जीपी दीक्षित ने बताया, हमारे वैज्ञानिकों ने इस शोध कार्य से बड़ी सफलता हासिल की है. इस शोध कार्य में सफलता के बाद अब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) के वैज्ञानिकों की टीमें देश के 10 राज्यों तक पहुंचेंगी और इन राज्यों में चिह्नित 10 हजार एकड़ जमीन पर इस शोध कार्य को किसानों के सामने जमीन पर उतार कर दिखाएंगी.

उत्तर प्रदेश

कर्नाटक

महाराष्ट्र

तेलंगाना

आंध्र प्रदेश

मध्य प्रदेश

तमिलनाडु

झारखंड

बिहार

राजस्थान

बीज उपचार के बाद भोपाल में फसलों की पैदावार देखते वैज्ञानिक (Photo Credit: ETV Bharat)



डीएपी का प्रयोग कम: राइजोबियम और फास्फोरस साल्वलाइजिंग बैक्टिरिया के मिश्रण में ही बीजों को मिला दिया जाता है. इसके बाद जब इन्हें बोया जाता है तो यह मिट्टी में पहुंचने के बाद तेजी से बढ़ते हैं. वहीं, राइजोबियम और फास्फोरस के मिश्रण होने से मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और डीएपी का प्रयोग किसानों को कम से कम करना पड़ेगा.

खेतों में लगीं दलहनी फसलें (Photo Credit: ETV Bharat)

कुछ समय पहले सरकार के सामने किसानों ने खाद संकट की स्थिति की जानकारी दी थी. इसके बाद ही हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्य में तेजी दिखाई और इस तरह का मिश्रण तैयार कर दिया. इस नई तकनीक में किसानों को बहुत अधिक किसी तरह का खर्च भी नहीं करना होगा.- डॉ.जीपी दीक्षित, निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर)



अरहर, मूंग और उरद से शुरुआत: संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम के सदस्यों ने फिलहाल किसानों को राहत देने के लिए अरहर, मूंग और उरद से बीज उपचार की प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला किया है. आने वाले समय में खरीफ की फसलों में भी इस प्रयोग को करेंगे. जिससे सभी तरह की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिल सके.

सीएसए यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश मिश्रा (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले पांच सालों में दाल का उत्पादन:



वर्ष उत्पादन (लाख टन में)

2021-22 273.02

2022-23 260.58

2023-24 242.46

2024-25 256.83

2025-26 274.09

उम्मीद है कि मित्र बैक्टिरिया देश के किसानों के लिए वरदान साबित होगा. सालों से इस तकनीक पर वैज्ञानिक शोध कर रहे थे. अब जाकर उन्हें ये बड़ी सफलता मिली है.

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