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पंजों के बल चलने की आदत ने खोल दी पोल! हाथरस पुलिस ने सुलझाई हत्या, लूट और बैंक चोरी की गुत्थी, 2 आरोपी गिरफ्तार

हाथरस पुलिस ने सुलझाई हत्या, लूट और बैंक चोरी की गुत्थी, 2 गिरफ्तार ( सौ. मीडिया सेल )

हाथरस: हत्या, बैंक में सेंधमारी और लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. तीनों घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सरिया व ईंट और चोरी की गई स्वैप मशीन के पार्ट्स बरामद किए हैं. दरअसल, एसओजी टीम, एंटी थेफ्ट टीम और थाना सहपऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. इसके साथ ही यक्ष ऐप, ग्राउंड इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिल सकी. वहीं, घटनास्थल पर मिले फुटमार्क पुलिस के लिए अहम सुराग बने, जिसके जरिए पुलिस दाहिना पैर उठाकर पंजों के बल चलने वाले मुख्य आरोपी करन तक पहुंच पाई. उसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें मंदिर में आयोजित होने वाली श्रीमद्भागवत कथा के लिए जुटाए जा रहे चंदे की जानकारी मिली थी. इसी लालच में वे बीते 7-8 जून की रात मंदिर पहुंचे. चोरी के दौरान मंदिर में रह रहे दिलीप कुमार उर्फ चंदो बाबा जाग गए और आरोपियों को पहचान लिया. पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने सरिया और ईंट से हमला कर उनकी हत्या कर दी.