पंजों के बल चलने की आदत ने खोल दी पोल! हाथरस पुलिस ने सुलझाई हत्या, लूट और बैंक चोरी की गुत्थी, 2 आरोपी गिरफ्तार
400 CCTV फुटेज और 'यक्ष ऐप' से हाथरस पुलिस को मिली बड़ी सफलता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:12 PM IST
हाथरस: हत्या, बैंक में सेंधमारी और लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. तीनों घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सरिया व ईंट और चोरी की गई स्वैप मशीन के पार्ट्स बरामद किए हैं.
दरअसल, एसओजी टीम, एंटी थेफ्ट टीम और थाना सहपऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. इसके साथ ही यक्ष ऐप, ग्राउंड इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिल सकी. वहीं, घटनास्थल पर मिले फुटमार्क पुलिस के लिए अहम सुराग बने, जिसके जरिए पुलिस दाहिना पैर उठाकर पंजों के बल चलने वाले मुख्य आरोपी करन तक पहुंच पाई.
उसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें मंदिर में आयोजित होने वाली श्रीमद्भागवत कथा के लिए जुटाए जा रहे चंदे की जानकारी मिली थी. इसी लालच में वे बीते 7-8 जून की रात मंदिर पहुंचे. चोरी के दौरान मंदिर में रह रहे दिलीप कुमार उर्फ चंदो बाबा जाग गए और आरोपियों को पहचान लिया. पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने सरिया और ईंट से हमला कर उनकी हत्या कर दी.
पुलिस के मुताबिक, मंदिर से कोई नकदी नहीं मिलने पर आरोपियों ने 19-20 जुलाई की रात सहपऊ डाकघर में चोरी कर एसबीआई की स्वैप मशीन चुरा ली. मशीन से पैसे निकालने में असफल रहने पर उसे तोड़कर फेंक दिया. फिर 22-23 जुलाई की रात आरोपियों ने कैनरा बैंक की दीवार तोड़कर सेंधमारी की. बैंक के अंदर काफी देर तक तलाश करने के बावजूद उन्हें कोई नकदी या कीमती सामान नहीं मिला और वे फरार हो गए. पुलिस ने इस मामले में करन कुमार और सनी उर्फ धांसू निवासी कस्बा सहपऊ को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है.
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि सहपऊ में पिछले एक महीने में तीन ऐसी घटनाएं हुईं, जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थीं. यहां हनुमान टीला पर मंदिर के पुजारी की हत्या हो गई थी. इसके अलावा डाकघर चोरी और कैनरा बैंक सेंधमारी की घटनाएं हुई थीं. इनके खुलासे के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था. एसपी ने बताया कि पैसों की जरूरत के लिए इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था. करन को अपनी प्रेमिका को भी सामान दिलाना था. इन घटनाओं के पीछे एक यह भी कारण है. उन्होंने बताया इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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