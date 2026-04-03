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कानपुर के 65 चौराहों पर अब रेड लाइट सिग्नल तोड़ते ही होगा चालान

नगर निगम के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से जुड़ेंगे ये चौराहे, नगर आयुक्त ने दिए निर्देश.

नगर आयुक्त ने अफसरों के साथ की बैठक
नगर आयुक्त ने अफसरों के साथ की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:13 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:20 PM IST

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कानपुर: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को अब संभलकर वाहन चलाने होंगे. अभी तक नगर निगम के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से शहर के 24 चौराहे जुड़े थे, जिनमें स्मार्ट कैमरे लगे थे. लेकिन, अब नगर निगम, यातायात विभाग समेत अन्य विभागों की ओर से 65 नए चौराहों को चयनित कर लिया गया.

अब सभी चौराहों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को इंस्टाल किया जा रहा है. यहां ऐसे कैमरे होंगे, जो रेड लाइट क्रॉस वायलेशन, वाहनों की गतिविधियों को देखना समेत अन्य जानकारियां देंगे. मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (सीएमवीएनआई) के तहत यह सारी कवायद होगी.

गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में इस मामले पर नगर आयुक्त ने जिम्मेदार अफसरों संग मंथन किया. नगर आयुक्त ने पुलिस उपायुक्त यातायात से कहा, वह सभी चौराहों की लोकेशन अपने विभाग में अधीनस्थों से साझा कर दें. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का चालान जरूर हो.

राइट्स ने तैयार किया सिटी मोबिलिटी प्लान: नगर निगम मुख्यालय में मौजूद राइट्स नई दिल्ली के अफसरों ने कानपुर को लेकर सिटी मोबिलिटी प्लान का प्रेजेंटेशन दिया. संस्था के अफसरों ने नगर आयुक्त से कहा, इस प्लान में मुख्य रूप से कानपुर की अहम समस्या जाम का समाधान भी तलाशा गया है. नगर आयुक्त ने कहा, इस प्लान को कानपुर के सभी सरकारी विभागों के जिम्मेदारों संग साझा कर लें. जल्द से जल्द कानपुर में सिटी मोबिलिटी प्लान को लागू कराएंगे.

जाम हटवाने का जिम्मा एनएचआई और मेट्रो का: नगर आयुक्त ने बैठक के दौरान मौजूद अधिशषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एनएच डिवीजन से कहा, शहर के जीटी रोड समेत अन्य ऐसे स्थानों को चिन्हित करें. जहां जाम बहुत अधिक लगता है.

उन्होंने बताया कि मेट्रो के ज्यादातर स्टेशंस एनएचएआई की रोड पर बने हैं. जिस पर अतिक्रमण बहुत हो रहा है. इसलिए जरूरी है, इसे हटाया जाए. नगर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग एनएच के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिया. आप मेट्रो स्टेशन के आसपास के अतिक्रमण चिन्हित करते हुए बुलडोजर एक्शन लें.

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Last Updated : April 3, 2026 at 3:20 PM IST

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