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चीनी निर्यात पर ब्रेक; गन्ना किसानों पर क्या पड़ेगा असर? पढ़िए मोदी सरकार के फैसले का पूरा विश्लेषण

लखनऊ विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. एम के अग्रवाल ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

आसान नहीं होगा उचित मूल्य देना : वरिष्ठ पत्रकार अतहर हुसैन का मानना है कि यदि एथेनॉल से ही गन्ना किसानों की पूरी भरपाई संभव होती तो सरकार पिछले वर्षों में गन्ना मूल्य बढ़ाने में और अधिक उदार रुख अपनाती. उनके मुताबिक, केवल एथेनॉल उत्पादन के भरोसे किसानों को उचित मूल्य देना आसान नहीं होगा.

गन्ना भुगतान संकट गहरा सकता है : प्रगतिशील किसान के अनुसार, आमतौर पर पेराई सत्र खत्म होने के बाद चीनी मिलें निर्यात के जरिए नकदी जुटाकर अगले सीजन की तैयारी करती हैं. लेकिन, निर्यात बंद होने पर मिलों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है, जिससे अगले सत्र में गन्ना भुगतान संकट गहरा सकता है. उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन के सचिव दीपक गुपतारा ने किसी भी तत्काल प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़ी सभी चीनी मिलें अभी इस फैसले के आर्थिक प्रभाव का आकलन कर रही हैं और सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी.

किसानों की आमदनी पर पड़ेगा असर : उन्होंने कहा कि यदि सरकार महंगाई नियंत्रित करना चाहती है तो गन्ना उत्पादन की बढ़ती लागत की भरपाई कौन करेगा? उनका कहना है कि इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ेगा और चीनी मिलों की नकदी व्यवस्था कमजोर होने से भुगतान में देरी की आशंका भी बढ़ सकती है.

रणनीति भी बनानी चाहिए... : प्रगतिशील किसान रामशरण वर्मा ने कहा कि यदि सरकार चीनी निर्यात पर रोक लगा रही है तो इसके लिए स्पष्ट रणनीति भी बनानी चाहिए. उनके मुताबिक, सरकार को यह तय करना होगा कि देश में चीनी की वास्तविक खपत कितनी है और उपलब्ध स्टॉक कितने समय तक पर्याप्त रहेगा.

81 आसवनी इकाइयों द्वारा एथेनॉल उत्पादन': वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 तक 81 आसवनी इकाइयों द्वारा 187.80 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन किया जा चुका है. सरकार का मानना है कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से चीनी मिलों की आय का नया स्रोत विकसित होगा. लेकिन, सवाल यह है कि क्या केवल एथेनॉल से किसानों के भुगतान की भरपाई संभव है?

क्या एथेनॉल बनेगा चीनी उद्योग का सहारा? : चीनी निर्यात पर रोक के बीच सरकार एथेनॉल सेक्टर को चीनी उद्योग के लिए वैकल्पिक सहारा मान रही है. उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में भी देश में अग्रणी बन चुका है. वर्ष 2017-18 में प्रदेश की केवल 37 चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट थे, जिनकी क्षमता 88.77 करोड़ लीटर वार्षिक थी. वर्तमान में 53 चीनी मिलों में एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर 258.67 करोड़ लीटर वार्षिक हो चुकी है.

यूपी कांग्रेस के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. मनीष हिंदवी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

968 संपत्तियों की GIS मैपिंग : सहकारी समितियों की 968 संपत्तियों की GIS मैपिंग की जा चुकी है. साथ ही 148 समितियों में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने का अनुमान है.

किसानों की संख्या 47 लाख : उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए “स्मार्ट गन्ना किसान (SGK)” प्रोजेक्ट लागू किया गया है. इसके तहत गन्ना समितियों के सभी कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया गया. पिछले नौ वर्षों में गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों की संख्या 33 लाख से बढ़कर 47 लाख हो चुकी है. प्रदेश में 158 सहकारी गन्ना समितियां, 27 सहकारी चीनी मिल समितियां और 152 गन्ना विकास परिषद सक्रिय हैं.

रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान : राज्य सरकार के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक किसानों को 3,16,806 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है. यही नहीं, हर पेराई सत्र में ग्रामीण बाजारों में लगभग ₹35,000 करोड़ से अधिक का नकदी प्रवाह (CLASH FLOW) होता है, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है.

नई चीनी मिलों की स्थापना : औद्योगिक पुनरुद्धार के तहत पिपराइच, मुंडेरवा, चांगीपुर और त्रिवेणी नाथ क्षेत्रों में नई चीनी मिलों की स्थापना की गई. इसके अलावा सात बंद निजी मिलों को दोबारा शुरू किया गया और 44 से अधिक मिलों का आधुनिकीकरण व क्षमता विस्तार हुआ. पिछले नौ वर्षों में 1,28,500 टीसीडी अतिरिक्त पेराई क्षमता विकसित की गई, जिससे 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए.

पेराई क्षमता 8.47 लाख टन प्रतिदिन : उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें 96 निजी, 23 सहकारी और 3 निगम क्षेत्र की मिलें शामिल हैं. इन मिलों ने 956.09 लाख टन गन्ने की पेराई कर 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन किया. राज्य की कुल पेराई क्षमता 8.47 लाख टन प्रतिदिन है.

उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग के जनसंपर्क अधिकारी बीके गोयल के मुताबिक, उत्तर प्रदेश लगातार नौ वर्षों से देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बना हुआ है. प्रदेश में पिछले नौ वर्षों के दौरान रिकॉर्ड 9156 लाख टन गन्ने की पेराई और 961.67 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया. पेराई सत्र 2024-25 में प्रदेश में 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती हुई, जिससे लगभग 47 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है.

भारतीय किसान यूनियन के नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि इस बार देश में गन्ने का उत्पादन घटा है. सरकार का जो मानना था कि गन्ने का उत्पादन ज्यादा होगा तो वह ज्यादा होने के बजाय कम हो गया है. उन्होंने कहा कि घरेलू कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार ने रोक लगाई है.

किसान सुमित मलिक कहते हैं कि 2025-26 सत्र के दौरान किसानों के पास गन्नों की उत्पादकता बहुत कम है. अच्छी बरसात ना होना, बीमारी के चलते गन्ने में बहुत सारे रोग आना, इसके चलते गन्ने में कम उत्पादकता हुई. प्रधानमंत्री ने जो चीनी निर्यात बंद किया है, इसलिए किया गया है कि आने वाले वक्त में हमारे देश में चीनी की कमी ना हो. कहा कि अगर आज इसका निर्यात नहीं रोकेंगे तो आने वाले वक्त में चीनी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. हर चीज में चीनी की आवश्यकता होती है, इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा.

इसी तरह किसान अंकित जावला कहते हैं कि किसानों का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा. जब चीनी हमारे देश से बाहर नहीं जाएगी तो इतनी खपत तो हमारे यहां भी नहीं है. दूसरी बात एक-दो दिन पहले एक आदेश और आया कि मिलों के पास 25 किलोमीटर के दायरे से पहले कोई मिल नहीं लग सकती, इससे किसानों को काफी मोटा नुकसान होगा.

किसान राधेश्याम त्यागी कहते हैं कि एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई है, इससे किसान को बहुत नुकसान पहुंचेगा. इससे कोई लाभ नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव जाकर एक मुहिम छेड़ेंगे. उन्होंने कहा कि गन्ना किसान की पैदावार घटी है.

आखिर इस बैन के बाद मिलें किसानों का बकाया भुगतान कैसे करेंगी? क्या एथेनॉल का विकल्प मिलों को डूबने से बचा पाएगा? आइए, उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर देश के चार बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों की इस एक्सक्लूसिव एक्सप्लेनर रिपोर्ट में समझते हैं, इस फैसले का पूरा आर्थिक और राजनीतिक गणित.

यह प्रतिबंध सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि इसका सीधा और गहरा असर उत्तर प्रदेश की 89.26 लाख टन की चीनी अर्थव्यवस्था और महाराष्ट्र की सहकारी मिलों के कैश फ्लो पर पड़ने वाला है. जहां सरकार का ध्यान घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने और एथेनॉल ब्लेंडिंग (Green Fuel) को रफ्तार देने पर है, वहीं चीनी मिलों के सामने ₹1,12,740 करोड़ के कुल गन्ना मूल्य भुगतान चक्र को बनाए रखने की भारी चुनौती खड़ी हो गई है.

लखनऊ : देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में इस वक्त 'गन्ने की मिठास' पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भारत सरकार ने घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और कम होते बफर स्टॉक को बचाने के लिए चीनी के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Export Ban) लगा दिया है. वैश्विक बाजार में रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद लिया गया यह कड़ा फैसला सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने की कोशिश है, लेकिन इसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी बेहद पेचीदा है. एक तरफ जहां देश में सालाना 280 लाख मीट्रिक टन चीनी की घरेलू मांग है, वहीं चालू सीजन में क्लोजिंग स्टॉक घटकर महज 45 लाख टन रहने का अनुमान है जो कि पिछले एक दशक का सबसे निचला स्तर है.

उन्होंने कहा कि यदि किसानों के हित में अतिरिक्त राहत या नई योजना नहीं होगी तो गन्ना किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. उनका मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में भी असर डाल सकता है. उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की संख्या करीब 60 लाख मानी जाती है. यदि इनके परिवारों को भी जोड़ा जाए तो यह संख्या करोड़ों तक पहुंचती है.

ऐसे में यदि किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिला या गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिला तो इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है. विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है. फिलहाल चीनी निर्यात पर रोक से उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसका दूसरा पहलू गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की आर्थिक चिंता है.

किसानों पर असर: यूपी कांग्रेस के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. मनीष हिंदवी ने कहा कि वैसे भी चीनी बहुत ज्यादा प्राइस में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. ओपन मार्केट में चीनी ₹40 किलो है, जबकि हम एक्सपोर्ट 41 रुपये में कर रहे थे तो यह बहुत बड़ा फर्क नहीं था. इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इसका असर गन्ना किसान पर पड़ेगा.

यूपी में गन्ना उत्पादन (Photo credit: ETV Bharat)

कहा कि चीनी एक्सपोर्ट से दो-तीन बातें स्पष्ट थीं कि गन्ना किसान के पेमेंट का चयन प्रक्रिया बनी रहती थी. आंकड़ों के अनुसार, कुछ साल से लगातार चीनी प्रोडक्शन घट रहा है. उत्तर प्रदेश में 2025 में चीनी प्रोडक्शन की बात करें तो 92 लाख टन चीनी प्रोडक्शन हुआ था, जबकि 2026 में 89 लाख टन चीनी प्रोडक्शन हुआ, इसका साफ मतलब है कि चीनी प्रोडक्शन में कमी आई है.

इस मुद्दे पर हमने जब सरकार का पक्ष जानना चाहा. विभाग के उच्च अधिकारियों का फोन नहीं उठा. गन्ना विभाग की जनसंपर्क अधिकारी बीके गोयल ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय है. इस बारे में हमारी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है. इसलिए हम अभी इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं.

यूपी में गन्ना उत्पादन (Photo credit: ETV Bharat)

बिहार पर नजर

बंद पड़ीं चीनी मिलों की स्थिति : उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अनुसार, बिहार में एक समय करीब 28 से अधिक चीनी मिलें संचालित होती थीं, लेकिन समय के साथ इनमें से अधिकांश बंद हो गईं. वर्तमान में राज्य में केवल 8-9 मिलें ही नियमित रूप से संचालित मानी जाती हैं.

बिहार की प्रमुख बंद चीनी मिलें : रैयाम शुगर मिल (दरभंगा), सकरी शुगर मिल, लोहट शुगर मिल, गुरारू शुगर मिल, बिहटा शुगर मिल, मोतिपुर शुगर मिल, बनमनखी शुगर मिल, समस्तीपुर चीनी मिल.

वर्तमान में सक्रिय प्रमुख मिलें : नरकटियागंज चीनी मिल, बगहा चीनी मिल, हरिनगर शुगर मिल, सिधवलिया चीनी मिल, गोपालगंज.

बिहार में एथेनाॅल का उत्पादन (Photo credit: ETV Bharat)

बिहार में किसानों का पलायन : बिहार के किसानों के लिए ईख एक नगदी फसल है. गन्ना किसान फसल बेचकर तुरंत उनको नगदी मिल जाती थी. बिहार में जब चीनी मिल चलती थी उस समय गन्ना किसानों की स्थिति सबसे अच्छी थी. धीरे-धीरे चीनी मिल बंद होती गईं और किसानों का ईख की खेती से मोह भंग होता गया. बिहार के गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से भुगतान और खरीद व्यवस्था रही है.

राज्य में मिलों की संख्या कम होने और कई इलाकों में क्रशिंग क्षमता सीमित होने के कारण किसानों को अक्सर अपनी फसल दूसरे राज्यों या स्थानीय क्रशरों तक ले जानी पड़ती है. उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों के गन्ना किसान अपनी उपज यूपी के चीनी मिल को करते हैं या छोटे-छोटे गुड़ के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को देते हैं. समय पर भुगतान नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है.

एथेनॉल प्लांट निवेश पर असर : उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अनुसार, बिहार में जब से मक्का से एथेनॉल बनाने का काम शुरू हुआ था तब से मक्का की कीमत 12000 रुपये टन से बढ़कर 26000 रुपये टन तक चली गई थी. लेकिन, आज के दिन में मक्का की कीमत एक बार फिर से घटकर 19000 रुपये टन चली गई है.

इथेनॉल प्लांट के खुलने से बिहार में कुछ साल पहले जहां मक्का का उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था वो बढ़कर अब 60 लाख मीट्रिक टन हो गया है. लेकिन, इथेनॉल नीति में बदलाव के बाद अब एक बार फिर से वही पुरानी स्थिति पैदा हो गई है और किसानों को नुकसान हो रहा है.

बिहार में 12 एथेनॉल प्लांट सक्रिय : बिहार में प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर एथनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की थी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में 12 एथेनॉल प्लांट सक्रिय जरूर हैं. 1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए बिहार के एथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया.

44 करोड़ लीटर खरीद का ऑर्डर : अब तक बिहार के जिन एथनॉल प्लांट्स से शत-प्रतिशत उत्पादन की खरीद की जा रही थी, उन्हें नवंबर 2025 से केवल आधे उत्पादन की ही आपूर्ति का आदेश मिल रहा है. इससे इन फैक्ट्रियों का संचालन आर्थिक रूप से बेहद कठिन होता जा रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा समय में बिहार में सालाना 84 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता है. मगर अब केवल 44 करोड़ लीटर खरीद का ही ऑर्डर इस साल के लिए मिला है. देश में एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक चलता है.

बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड में बियाडा की जमीन पर एक प्लांट से इलाके में विकास, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक रोजगार की उम्मीदें जुड़ी थीं, वह अब तीन दिन बाद बंद होने की कगार पर खड़ा है. उत्पादन की खरीद अचानक घटाकर मात्र 50 प्रतिशत कर दिए जाने से प्लांट की आर्थिक रीढ़ टूटती नजर आ रही है.

पिछले दिनों कंपनी के मालिक अजय सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर प्लांट बंद करने की घोषणा कर दी. 4 मिनट 52 सेकेंड के वीडियो पोस्ट में उन्होंने कंपनी बंद करने की मजबूरी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस टैंक में हम इथेनॉल भरते हैं, अब उसे खरीदने से सरकार ने मना कर दिया है. ऐसे में हम क्या करेंगे? 600-700 लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. हम मजबूर हैं.

पश्चिम बंगाल के हालात

थोक बाजार में चीनी की कीमतें गिरीं : पश्चिम बंगाल में पोस्टा मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव बिश्वनाथ अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल, कीमतों में बढ़ोतरी की कोई स्थिति नहीं बनी है. चीनी अन्य राज्यों से मंगाई जाती है, इसलिए कीमतें तुरंत नहीं बढ़ाई जाएंगी. थोक बाजार में पिछले दो-तीन दिनों में कीमतें 40-50 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई हैं. यहां से प्रतिदिन लगभग 40 हजार क्विंटल चीनी राज्य भर के विभिन्न बाजारों में भेजी जाती है.

कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से चीनी की आपूर्ति : उन्होंने बताया कि हमारी अधिकांश चीनी रेल द्वारा आती है, हालांकि कुछ ट्रकों द्वारा भी लाई जाती है. यदि रेलगाड़ी के माल भाड़े में वृद्धि होती है, तो इसका असर कीमतों पर जरूर पड़ेगा. हमारी चीनी की आपूर्ति मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से होती है. फिलहाल, खुले बाजार में चीनी का खुदरा भाव 50 रुपये प्रति किलोग्राम है.

बिहार के बेलडांगा में थी चीनी मिल : उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद की इकलौती चीनी मिल वाम मोर्चा सरकार के समय से ही बंद पड़ी है. बेलडांगा में स्थित यह जिले की एकमात्र चीनी मिल थी. चीनी मिल की जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे ने बार-बार कानूनी पेचीदगियों को जन्म दिया है. पुलिस अतिक्रमणकारियों को हटाने में असमर्थ रही है.

मुर्शिदाबाद से होती थी अधिकांश गन्ने की आपूर्ति : उन्होंने बताया कि प्लासी स्थित चीनी मिल में संसाधित होने वाले अधिकांश गन्ने की आपूर्ति मुर्शिदाबाद से होती थी. प्लासी और बेलडांगा रेलवे स्टेशनों के पास स्थित चीनी मिलों के बंद होने के बाद, मुर्शिदाबाद के गन्ना किसानों ने कुछ समय के लिए अपनी उपज पड़ोसी जिले बीरभूम स्थित अहमदपुर चीनी मिल को भेजी. हालांकि, उस मिल के भी बंद होने के बाद मुर्शिदाबाद में गन्ना खेती के लिए समर्पित कुल क्षेत्रफल में काफी कमी आई है.

सिलीगुड़ी चीनी वितरण का एक प्रमुख केंद्र : उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी चीनी वितरण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है. सिलीगुड़ी से चीनी की आपूर्ति पड़ोसी राज्य बिहार के विभिन्न हिस्सों जिनमें किशनगंज और कटिहार शामिल हैं, साथ-साथ उत्तरी बंगाल के आठ जिलों और पड़ोसी राज्य सिक्किम को की जाती है. उत्तरी बंगाल क्षेत्र में चीनी की खेप जो आमतौर पर पूरी रेलगाड़ियों में आती है, मुख्य रूप से सिलीगुड़ी के निकट स्थित रंगपानी ड्राई पोर्ट पर प्राप्त की जाती है. वहां से चीनी को उत्तरी बंगाल के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों में वितरित किया जाता है.

महाराष्ट्र पर फैसले का असर. (Video Credit; ETV Bharat)

महाराष्ट्र पर क्या पड़ेगा असर

210 सहकारी और निजी चीनी मिलें : पश्चिमी महाराष्ट्र के 'शुगर बेल्ट' क्षेत्र में पुणे, सतारा, सांगली और कोल्हापुर में भारी बेचैनी है. केंद्र के इस फैसले से चीनी मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों में व्यापक बेचैनी है. चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य भर में 210 सहकारी और निजी चीनी मिलों ने चालू पेराई सत्र के दौरान 104.419 मिलियन मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की, जिसके परिणामस्वरूप 98.318 मिलियन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ.

केंद्र ने पहले 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी थी. हालांकि, इस आशंका का हवाला देते हुए कि चालू पेराई सत्र से पहले अल नीनो घटना के प्रभाव से वर्षा कम होगी और परिणामस्वरूप, उत्पादन में गिरावट होगी, केंद्र ने 15 सितंबर तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

केंद्र के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र को आवंटित चीनी निर्यात कोटा 666,000 मीट्रिक टन है. नतीजतन, चीनी मिल मालिकों के सामने एक अहम सवाल खड़ा हो गया है कि जो अतिरिक्त चीनी बिना बिकी रह जाती है, उसका क्या किया जाए?

मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में आमतौर पर चीनी की सबसे अधिक वैश्विक मांग देखी जाती है. हालांकि, इज़राइल-अमेरिका-ईरान युद्ध के फैलने के बाद से, होर्मुज़ जलडमरूमध्य सभी समुद्री आवाजाही के लिए बंद है, जिससे समुद्री कार्गो परिवहन मार्ग और सभी निर्यात बाधित हो गए हैं. इस व्यवधान का सीधा असर चीनी निर्यात पर पड़ा है. शुगर फैक्ट्री के पूर्व प्रबंध निदेशक विजय सिंह औताडे ने ईटीवी भारत से कहा कि "निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र का फैसला चीनी मिलों के लिए हानिकारक साबित होगा.''

पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति पर प्रभाव

पश्चिमी महाराष्ट्र, विशेष रूप से पुणे, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिले, सहकारी चीनी कारखानों के व्यापक नेटवर्क का घर हैं. पश्चिमी महाराष्ट्र में नेताओं की राजनीतिक किस्मत इन सहकारी और निजी चीनी मिलों के संचालन से गहराई से जुड़ी हुई है.

पुणे जिले में 18 फ़ैक्टरियां : अकेले पुणे जिले में ऐसी 18 फ़ैक्टरियां (सहकारी और निजी दोनों) हैं. क्षेत्र के अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों का राजनीतिक करियर इन चीनी इकाइयों पर निर्भर करता है, इसलिए ये नेता अब गन्ना उगाने वाले किसानों को उनकी वर्तमान दुर्दशा से बचाने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए मजबूर होंगे.

सतारा जिले में 15 चीनी मिलें : इस बीच, सतारा जिले में 15 चीनी मिलें हैं. केंद्र के इस निर्णय के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में सांगली और कोल्हापुर जिलों में चीनी उद्योग को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

यदि चीनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं बढ़ाया जाता है और यदि उपोत्पाद, इथेनॉल की दरें नहीं बढ़ती हैं, तो इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या कई चीनी मिलें आगामी पेराई सत्र के दौरान परिचालन शुरू कर पाएंगी.

"चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का करेंगे आग्रह" : महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कोल्हापुर जिला बैंक के अध्यक्ष और चीनी फैक्ट्री के संस्थापक हसन मुश्रीफ ने कहा-"मैं पश्चिमी महाराष्ट्र में चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से मिलने का इरादा रखता हूं. हम उनसे चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह करेंगे."