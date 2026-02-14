साइबर क्राइम पर ब्रेक: संदिग्ध सिम और आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराने में अलवर देश में अव्वल
अलवर पुलिस ने तीन साल में 1.90 लाख नंबर बंद कराए. पुलिस ने मेवात व साइबर फ्रॉड प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया.
Published : February 14, 2026 at 9:25 AM IST
अलवर: जिला पुलिस दूर दराज में बैठ तकनीक के सहारे साइबर फ्रॉड कर बैंकों में जमा लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले अपराधियों की नकेल कस रही है. अलवर पुलिस तीन साल में 1.90 लाख से ज्यादा संदिग्ध सिम कार्ड और आईएमईआई नंबर ब्लॉक करा देश में अव्वल है. पुलिस ने अलवर जिले के मेवात व साइबर फ्रॉड प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया. इसमें टेलीकॉम कंपनियों की सहायता से निगरानी बढ़ाने का असर यह हुआ कि साइबर क्राइम के दर्ज मामलों में गिरावट आई है. हालांकि लोग साइबर क्राइम के प्रति जागरुक हुए हैं. इसका परिणाम यह हुआ कि हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज होने वाली साइबर क्राइम की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पुलिस की ओर से साइबर क्राइम मामलों के निस्तारण में तेजी आई है.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए मोबाइल नंबर व आईएमइआई बंद कराने में अलवर जिला देश में टॉप पर है. अलवर पुलिस साइबर क्राइम पर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्रवाई कर रही है. जब भी संदिग्ध मोबाइल नंबर व आईएमइआई की सूचना आती है तो कार्रवाई कर तत्काल बंद कराया जाता है. वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक जिले में 87 हजार 803 मोबाइल नंबरों व आईएमइआई को ब्लॉक कराया है. एसपी चौधरी ने बताया कि 2023 से 2025 तक यह संख्या एक लाख 90 हजार 51 पहुंच चुकी है. इसमें एक लाख 37 हजार 17 सिम कार्ड व 53 हजार 34 आईएमइआई नंबरों को ब्लॉक कराया गया है. अलवर जिला साइबर क्राइम मामलों में हॉट स्पाट माना जाता है.
1930 पर शिकायतों में आधी निपटाई: एसपी ने बताया कि साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 पर पुलिस को वर्ष 2025 में 4428 शिकायतें मिली. इनमें पुलिस ने 2232 शिकायतों का निस्तारण कर दिया. 2176 शिकायतों का निस्तारण अभी लंबित है. इनका निस्तारण भी प्राथमिकता से किया जा रहा है. अलवर में ए 4 सी की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
बाहरी राज्यों से लाते हैं फर्जी सिम: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों से खरीदकर लाई फर्जी मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं. अलवर पुलिस टेलीकॉम कम्पनियों को भी पत्र से अवगत कराया कि कई बार सिम विक्रेता विक्रय प्रक्रिया में गड़बड़ कर गलत लोगों को बड़ी संख्या में मोबाइल सिम उपलब्ध करा देते हैं. ऐसे फर्जी सिम विक्रेताओं की जानकारी भी पुलिस की ओर से टेलीकॉम कम्पनियों तक पहुंचाई जा रही है.
साइबर क्राइम के दर्ज मामलों में आ रही कमी: एएसपी कांबले ने बताया कि अलवर पुलिस की त्वरित कार्रवाई व लोगों की साइबर फ्रॉड के प्रति जागरुकता का नतीजा है कि जिले में साइबर थाने में दर्ज होने वाले मामलों में कमी आई है. वर्ष 2023 में अलवर के साइबर थाने में 39 प्रकरण दर्ज हुए, वहीं 2024 में 24 और 2025 में भी 24 मामले दर्ज किए गए.
