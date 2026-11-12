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कोरिया जिले में 50 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई, दो निलंबित

कोरिया: 13 अक्टूबर से कामकाज से दूर रहकर आंदोलन कर रहे पटवारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हड़ताल में शामिल 50 पटवारियों में से दो को निलंबित कर दिया गया है, जबकि शेष सहित सभी 50 हड़ताली पटवारियों के विरुद्ध ‘ब्रेक इन सर्विस’ अर्थात सेवा-विच्छेद के आदेश जारी किए गए हैं. इतना ही नहीं, अक्टूबर माह का वेतन भी आहरित नहीं किया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है.

कलेक्टर कार्यालय द्वारा 11 नवंबर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजे गए पत्र में हड़ताल और उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है. पत्र के अनुसार निलंबित किए गए दोनों पटवारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं वहीं, हड़ताल में शामिल सभी 50 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन का एक्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिले के 59 में से 50 पटवारी हड़ताल पर

कोरिया जिले में कुल 59 पटवारियों के पदस्थ होने की जानकारी दी गई है. इनमें से 50 पटवारी 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल में शामिल हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले की चार तहसीलों में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. बैकुंठपुर तहसील में कुल 19 पटवारियों में से 17 हड़ताल पर हैं. इसी तरह पटना तहसील में 17 में से 15, पोड़ी-बचरा तहसील में 11 में से नौ और सोनहत तहसील में 12 में से नौ पटवारी आंदोलन में शामिल हैं. इस तरह जिले में पदस्थ कुल पटवारियों में से अधिकांश के हड़ताल पर रहने से राजस्व विभाग का मैदानी कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है.

पटना और सोनहत तहसील के एक-एक पटवारी निलंबित

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत निलंबित किए गए दो पटवारियों में एक पटना तहसील और दूसरा सोनहत तहसील का बताया गया है. दोनों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा सभी 50 हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है. प्रशासन की ओर से जारी ब्रेक इन सर्विस के आदेश और वेतन रोकने की कार्रवाई को हड़ताल के खिलाफ अब तक की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है.

9 पटवारी हड़ताल से रहे अलग

एक ओर जहां जिले के 50 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं, वहीं नौ पटवारियों ने आंदोलन से दूरी बनाए रखी है. इनमें आठ परिवीक्षाधीन पटवारी और एक नियमित पटवारी शामिल हैं. इन कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल नहीं होने से जिले में कुछ स्तर पर राजस्व संबंधी कार्यों के संचालन की गुंजाइश बनी हुई है.