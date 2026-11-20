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गर्मी में धान फसल उत्पादन पर लगेगा ब्रेक, गिरता भू-जल स्तर सबसे बड़ी वजह, दलहन फसल लगाने के लिए सरकार की अपील

गर्मी में धान फसल उत्पादन पर लगेगा ब्रेक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : गर्मी के मौसम में खेतों में लहलहाती धान की फसल अब बलौदाबाजार जिले में भू-जल संकट की एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. सिंचाई के लिए लगातार भू-जल का दोहन होने से गांवों में पेयजल और निस्तारी की समस्या गहराने की आशंका है. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन में धान का रकबा शून्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. किसानों से ग्रीष्मकालीन धान की जगह दलहन, तिलहन और मक्का जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की खेती करने की अपील की जा रही है. इसके लिए कृषि विभाग ने बीज भंडारण की व्यवस्था शुरू कर दी है. वहीं किसानों को दूसरी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था भी की जा रही है.

धान की खेती पर निर्भरता कम करने की तैयारी, पानी बचाने पर जोर