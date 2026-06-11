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अमानत में खयानत का मामला, ट्रक, कोयला और पैसे लेकर फरार ड्राइवर गिरफ्तार

सूरजपुर में ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टर का ट्रक, खदान से लोड कोयला और डीजल के लिए दिए गए रुपये लेकर फरार हो गया था.

SURAJPUR CRIME
सूरजपुर चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 10:14 AM IST

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सूरजपुर: ट्रांसपोर्टर और कोयला व्यवसायी के साथ विश्वासघात और अमानत में खयानत का मामला सामने आया है. मामला दिसंबर 2024 का है. एक ड्राइवर ट्रक, कोयला और ट्रक में डीजल डलवाने के लिए दिए रुपये लेकर फरार हो गया था. मामले में सूरजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को पंजाब से गिरफ्तार किया है. जबकि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य मुख्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है.

कोयला, ट्रक और पैसे लेकर ड्राइवर फरार

सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया, मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रेहर कोयला खदान का है. खदान से जुड़े एक लिफ्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो ट्रक चालकों को कोयला परिवहन के लिए लगाया गया था. खदान से कोयला लोडकर उन्हें ओडिशा जाने के लिए भेजा गया था. डीजल खर्च के लिए दोनों ड्राइवर को 30-30 हजार रुपये भी दिए गए थे. लेकिन ट्रक चालकों ने ट्रांसपोर्टर के साथ विश्वासघात किया.

सूरजपुर चोरी का मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)

दोनों फरार आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

एसडीओपी ने बताया कि जसपाल सिंह अपने एक साथी के साथ रेहर कोयला खदान पहुंचा. वहां उसने अपना नाम बलजीत सिंह बताया और उसके नाम से 2 ट्रक लेकर कोयला खदान गए, वहां कोयला डंप कर ओडिशा ना जाकर दूसरी जगह चला गया. इस दौरान उन्होंने ट्रक का नंबर प्लेट चेंज किया. कोयला भी बेच दिया. मामले का खुलासा होने के बाद ट्रांसपोर्टर ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई.

एसडीओपी ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई पतासाजी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ड्राइवर जसपाल सिंह उर्फ बलजीत सिंह को पंजाब के बरनाला जिले से गिरफ्तार किया गया. अन्य आरोपी फरार है. मामले में कार्रवाई जारी है.

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