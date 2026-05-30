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40 साल पुराने भरोसे पर लगा दाग, धमतरी में जिस दुकान में पिता कारीगर वहीं से बेटा 70 लाख के जेवरात लेकर फरार

धमतरी में ज्वेलरी कारोबारी ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की शिकायत थाने में की. पिता ने भी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई

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धमतरी में जिस दुकान में पिता कारीगर वहीं से बेटा 70 लाख के जेवरात लेकर फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 8:30 PM IST

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धमतरी: शहर के सदर बाजार स्थित एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी व्यवसायी के साथ 70 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी हेमंत सोनी के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

क्या है मामला?

मिली जानकारी के अनुसार सदर बाजार निवासी जसराज जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी संचेती ज्वेलर्स नाम से सोने-चांदी की दुकान है, जिसका संचालन वे अपने पिता दिलीप कुमार जैन के साथ करते हैं. शिकायत में बताया गया है कि चिंतामणी सोनी पिछले लगभग 40 वर्षों से उनकी दुकान में कारीगर के रूप में कार्य करता रहा है. इसी विश्वास के चलते उसके बेटे हेमंत सोनी को बिक्री के लिए सोने के जेवर दिए जाते थे.

धमतरी में ज्वेलरी कारोबारी से धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की शिकाय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह की धोखाधड़ी

शिकायत के अनुसार फरवरी माह में हेमंत सोनी को करीब 212 ग्राम सोने के जेवर बिक्री के लिए दिए गए थे, जिसकी कुल कीमत लगभग 34 लाख रुपये थी. इसमें से उसने 15 लाख रुपये जमा किए, जबकि 19 लाख रुपये की राशि बकाया रही. हेमंत ने व्यवसायी को बताया था कि शेष रकम का चेक ग्राहक से प्राप्त हो चुका है. इसके बाद 2 मार्च 2026 को हेमंत सोनी दुकान से 13 नग सोने के हार, जिनका कुल वजन 318.950 ग्राम और कीमत 51 लाख 1 हजार 603 रुपये थी, ग्राहकों को दिखाने और बिक्री करने के नाम पर ले गया. आरोप है कि इसके बाद वह वापस नहीं लौटा और न ही सोने के हार या उनकी बिक्री की रकम लौटाई.

पिता ने कहा- जगदलपुर से वापस नहीं लौटा

व्यवसायी ने बताया कि कई दिनों तक संपर्क करने पर हेमंत सोनी टालमटोल करता रहा और जल्द भुगतान करने का आश्वासन देता रहा. बाद में उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. जब उसके पिता चिंतामणी सोनी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हेमंत भुगतान लेने के लिए जगदलपुर गया था और वापस नहीं लौटा. बाद में यह जानकारी मिली कि हेमंत के पिता ने उसके लापता होने की गुमशुदगी रिपोर्ट भी सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है.

आरोपी हेमंत सोनी धमतरी के पीडब्ल्यूडी विभाग में दैनिक वेतन भोगी में कार्यरत है. धोखाधड़ी की शिकायत पर केस दर्ज किया है, आरोपी के लापता होने की शिकायत भी थाने में दर्ज है. जांच कर तलाश की जा रही है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

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पिता ने भी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायतकर्ता का आरोप है कि हेमंत सोनी ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए कुल 70 लाख 1 हजार 603 रुपये मूल्य के सोने के जेवर और रकम लेकर फरार हो गया है. वहीं मामले की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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