निगाना फीडर टूटने से भिवानी में किसानों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, 150 किल्ला धान की फसल जलमग्न
भिवानी में निगाना फीडर टूटने से 150 किल्ले धान की फसल जलमग्न हो गई. इस कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई.
Published : October 30, 2026 at 3:54 PM IST
भिवानीः जिला के गांव बीरन में निगाना फीडर टूटने से किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. फीडर से निकले पानी ने किसानों की महीनों की मेहनत को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है. इस हादसे में गांव के करीब 150 किल्ले धान की फसल जलमग्न हो गई है. खेतों में कहीं पककर तैयार खड़ी धान की फसल पानी में डूबी हुई है तो कहीं कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसल पानी के बीच बर्बाद हो रही है. हालात ऐसे बन गए हैं कि किसानों को अपनी आंखों के सामने सालभर की मेहनत बर्बाद होते देखने को मजबूर होना पड़ रहा है.
प्रशासन की बेरुखी से बढ़ीः फीडर टूटने से खेतों में पानी भरने के कारण अब किसानों के सामने केवल धान की फसल के नुकसान का ही संकट नहीं है, बल्कि आगामी रबी सीजन की बिजाई भी खतरे में पड़ गई है. खेतों में तालाब जैसा नजारा बना हुआ है और पानी की निकासी नहीं होने से जमीन लंबे समय तक जलमग्न रहने की आशंका है. किसानों का कहना है कि एक तरफ फसल बर्बाद हो रही है और दूसरी तरफ प्रशासन की बेरुखी उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है.
पानी निकासी और मुआवजे की मांगः सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र फौगाट ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि "निगाना फीडर टूटने से बीरन गांव के किसानों की जो बर्बादी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? करीब 150 से अधिक किल्ले धान की फसल पानी में डूब चुकी है." उन्होंने कहा कि "किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. खेतों में पानी भरा होने के कारण अगली फसल की बिजाई की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है. प्रशासन को चाहिए कि बिना देरी किए पानी की निकासी का प्रबंध करे और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दे. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे."
खेतों में तालाब जैसी स्थिति बन गईः पीड़ित किसानों ने कहा कि "फीडर टूटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज और अधिक है कि खेतों में तालाब जैसी स्थिति बन गई है. धान की फसल कहीं पानी में खड़ी है तो कहीं कटाई के बाद पानी में डूबी पड़ी है. किसान मजदूरों को लगाकर किसी तरह अपनी थोड़ी-बहुत फसल बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पानी की मात्रा इतनी अधिक है कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं.
रबी सीजन की फसल बिजाई भी अधर मेंः किसानों ने कहा कि "धान की फसल बर्बाद होने के साथ-साथ अब आगामी रबी सीजन की फसल की बिजाई भी अधर में लटक गई है. खेतों में लगातार पानी जमा हो रहा है, लेकिन इसे रोकने और निकालने के लिए कोई प्रभावी प्रबंध दिखाई नहीं दे रहा. ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट के साथ-साथ भविष्य की खेती को लेकर भी गंभीर चिंता खड़ी हो गई है."
फीडर से आ रहे पानी को तुरंत रोकने की मांगः गांव बीरन के प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निगाना फीडर से आ रहे पानी को तुरंत रोका जाए और खेतों में जमा पानी की युद्धस्तर पर निकासी करवाई जाए. इसके साथ ही खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रत्येक प्रभावित किसान को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को इस भारी नुकसान से कुछ राहत मिल सके.