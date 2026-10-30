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निगाना फीडर टूटने से भिवानी में किसानों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, 150 किल्ला धान की फसल जलमग्न

भिवानी में150 किल्ले धान की फसल जलमग्न ( ETV Bharat )

भिवानीः जिला के गांव बीरन में निगाना फीडर टूटने से किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. फीडर से निकले पानी ने किसानों की महीनों की मेहनत को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है. इस हादसे में गांव के करीब 150 किल्ले धान की फसल जलमग्न हो गई है. खेतों में कहीं पककर तैयार खड़ी धान की फसल पानी में डूबी हुई है तो कहीं कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसल पानी के बीच बर्बाद हो रही है. हालात ऐसे बन गए हैं कि किसानों को अपनी आंखों के सामने सालभर की मेहनत बर्बाद होते देखने को मजबूर होना पड़ रहा है.

प्रशासन की बेरुखी से बढ़ीः फीडर टूटने से खेतों में पानी भरने के कारण अब किसानों के सामने केवल धान की फसल के नुकसान का ही संकट नहीं है, बल्कि आगामी रबी सीजन की बिजाई भी खतरे में पड़ गई है. खेतों में तालाब जैसा नजारा बना हुआ है और पानी की निकासी नहीं होने से जमीन लंबे समय तक जलमग्न रहने की आशंका है. किसानों का कहना है कि एक तरफ फसल बर्बाद हो रही है और दूसरी तरफ प्रशासन की बेरुखी उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है.

निगाना फीडर टूटने से 150 किल्ले धान की फसल जलमग्न (ETV Bharat) पानी निकासी और मुआवजे की मांगः सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र फौगाट ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि "निगाना फीडर टूटने से बीरन गांव के किसानों की जो बर्बादी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? करीब 150 से अधिक किल्ले धान की फसल पानी में डूब चुकी है." उन्होंने कहा कि "किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. खेतों में पानी भरा होने के कारण अगली फसल की बिजाई की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है. प्रशासन को चाहिए कि बिना देरी किए पानी की निकासी का प्रबंध करे और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दे. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे."