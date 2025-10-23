ETV Bharat / state

BRD मेडिकल काॅलेज में होगा 100 बेड का ट्राॅमा सेंटर; 50 बेड के CCU की भी होगी शुरुआत, जानिये क्या है तैयारी?

गोरखपुर : जिले के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (बीआरडी) में मरीजों को बहुत जल्द और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. मेडिकल काॅलेज में निर्माणाधीन 50 बेड का क्रिटिकल केयर और 100 बेड का ट्राॅमा सेंटर अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है.

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि बीआरडी पर बढ़ते लोड को देखते हुए परिसर में एक अलग क्रिटिकल केयर यूनिट 50 बेड का निर्माणधीन है. 100 बेड का लेवल टू ट्राॅमा सेंटर भी निर्माणाधीन है. जिसे अगले वर्ष तक शुरू करने की तैयारी है. वर्तमान ट्राॅमा सेंटर में प्रतिदिन करीब 25 से 30 गंभीर मरीज लाये जाते हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज पर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पश्चिमी बिहार के जिले नेपाल और गोरखपुर के कई जिलों का लोड रहता है. यही वजह है कि नए ट्राॅमा सेंटर और क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में जितने भी मरीज आते हैं, उनके बेहतर इलाज की यहां सारी सुविधाएं हैं. जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए सभी हैं. उन्होंने कहा कि लेवल वन बनने से डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ जाएगी. स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ जाएगी और अत्याधुनिक उपकरण भी जल्द ही आ जाएंगे. अगले साल दोनों सेंटरों की शुरुआत होने के बाद मरीज को सुपर स्पेशलिटी के साथ-साथ अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, यहां के लोगों को फायदा होगा. इसके अलावा यहां पर एमबीबीएस के 150 छात्र हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाने वाली है.



जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि शासन को सारी जानकारी मालूम है. पत्राचार की आवश्यकता नहीं है. संसाधन, उपकरण मिलेंगे तो इसका संचालन शुरू किया जा सकेगा.



यह भी पढ़ें : खुशखबरी ; गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों का इलाज शुरू