ETV Bharat / state

BRD मेडिकल काॅलेज में होगा 100 बेड का ट्राॅमा सेंटर; 50 बेड के CCU की भी होगी शुरुआत, जानिये क्या है तैयारी?

प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि लेवल टू ट्राॅमा सेंटर भी निर्माणाधीन है, जिसे अगले वर्ष तक शुरू करने की तैयारी है.

BRD मेडिकल काॅलेज में होगा 100 बेड का ट्राॅमा सेंटर
BRD मेडिकल काॅलेज में होगा 100 बेड का ट्राॅमा सेंटर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : जिले के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (बीआरडी) में मरीजों को बहुत जल्द और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. मेडिकल काॅलेज में निर्माणाधीन 50 बेड का क्रिटिकल केयर और 100 बेड का ट्राॅमा सेंटर अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है.

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि बीआरडी पर बढ़ते लोड को देखते हुए परिसर में एक अलग क्रिटिकल केयर यूनिट 50 बेड का निर्माणधीन है. 100 बेड का लेवल टू ट्राॅमा सेंटर भी निर्माणाधीन है. जिसे अगले वर्ष तक शुरू करने की तैयारी है. वर्तमान ट्राॅमा सेंटर में प्रतिदिन करीब 25 से 30 गंभीर मरीज लाये जाते हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज पर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पश्चिमी बिहार के जिले नेपाल और गोरखपुर के कई जिलों का लोड रहता है. यही वजह है कि नए ट्राॅमा सेंटर और क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में जितने भी मरीज आते हैं, उनके बेहतर इलाज की यहां सारी सुविधाएं हैं. जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए सभी हैं. उन्होंने कहा कि लेवल वन बनने से डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ जाएगी. स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ जाएगी और अत्याधुनिक उपकरण भी जल्द ही आ जाएंगे. अगले साल दोनों सेंटरों की शुरुआत होने के बाद मरीज को सुपर स्पेशलिटी के साथ-साथ अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, यहां के लोगों को फायदा होगा. इसके अलावा यहां पर एमबीबीएस के 150 छात्र हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाने वाली है.


जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि शासन को सारी जानकारी मालूम है. पत्राचार की आवश्यकता नहीं है. संसाधन, उपकरण मिलेंगे तो इसका संचालन शुरू किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें : खुशखबरी ; गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों का इलाज शुरू

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज
MEDICAL NEWS
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.