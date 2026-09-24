गुंडागर्दी पड़ी भारी: हवाई फायर करने वाले बीआरसी की सेवा समाप्त, सहायक कार्यक्रम समन्वयक निलंबित
हाईवा चालक ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट. कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2026 at 8:53 PM IST
जशपुर: सूरजपुर में हाईवा चालक का रास्ता रोककर पिस्टल से कथित रूप से हवाई फायर करने और मोबाइल लूटने के मामले में जशपुर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की. कलेक्टर रोहित व्यास ने आरोपित बीआरसीसी श्यामलाल साहू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी. वहीं मामले में दूसरे आरोपित राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सहायक कार्यक्रम समन्वयक राजेश अंबस्थ को निलंबित कर दिया गया है.
गुंडागर्दी पड़ी भारी, एक की सेवा समाप्त दूसरा निलंबित
घटना 19 सितंबर को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की खड़गवां पुलिस चौकी अंतर्गत रामेश्वरमुड़ा जंगल के पास हुई थी. पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, राजेश अंबस्थ और श्यामलाल साहू किसी काम से अपनी निजी कार से अंबिकापुर गए थे. वापसी के दौरान रामेश्वरमुड़ा जंगल के पास आरोपितों ने कथित तौर पर अपनी कार हाईवा के सामने अड़ाकर चालक शिव प्रसाद का रास्ता रोक लिया. इसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे हाईवा से नीचे उतरने के लिए कहा गया. आरोप है कि चालक के वाहन से नीचे नहीं उतरने पर दोनों ने पिस्टल से दो हवाई फायर किए. इसके बाद चालक को डराने-धमकाने के बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया.
खड़गवां पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज
घटना के बाद पीड़ित हाईवा चालक ने खड़गवां पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 309(7) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 30 के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि श्यामलाल साहू का मूल पद फरसाबहार विकासखंड के संकुल केंद्र में समन्वयक का संविदा पद पदस्थ था. वर्तमान में वह जिला राजीव गांधी समग्र शिक्षा कार्यालय में बीआरसीसी के रूप में संलग्न था. आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी और कर्मचारी के आचरण को सिविल सेवा आचरण संहिता के विपरीत मानते हुए कलेक्टर ने उसकी संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की कार्रवाई की.
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
दूसरे आरोपित राजेश अंबस्थ राजीव गांधी शिक्षा मिशन में सहायक कार्यक्रम समन्वयक के पद पर पदस्थ था. उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का अधिकार संबंधित शिक्षा विभाग के पास होने के कारण कलेक्टर ने संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, अंबिकापुर को निलंबन की अनुशंसा भेजी. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया.
पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन की कार्रवाई
घटना के बाद पुलिस विभाग ने दोनों शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और प्रकरण से संबंधित प्रतिवेदन जशपुर जिला प्रशासन को भेजा था. पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन और मामले में हुई गिरफ्तारी के आधार पर कलेक्टर रोहित व्यास ने श्यामलाल साहू के खिलाफ सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया.