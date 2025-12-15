ETV Bharat / state

कानपुर देहात में ब्राजील की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दोस्तों के साथ मथुरा से पश्चिम बंगाल जा रही थी, दूतावास को दी गई जानकारी

कानपुर देहात : अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ब्राजीलियन महिला सैलानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला अपने दो अन्य विदेशी साथियों के साथ टैक्सी से मथुरा से पश्चिम बंगाल जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल लेने के लिए कुंभी पेट्रोल पंप पर रुका था. घटना की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया. लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

पुलिस की मानें तो महिला को कथित तौर पर हार्ट अटैक आया था. तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया. महिला के साथ यात्रा कर रहे दोनों विदेशी यात्रियों की हालत भी घबराहट और सदमे के कारण बिगड़ गई. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. महिला के साथ मौजूद विदेशी यात्रियों ने घटना की सूचना विदेश में परिजनों को दी.

अकबरपुर सदर की एसडीएम नीलमा यादव ने बताया, ब्राजीलियन महिला यात्री की पहचान सैलजिया के रूप में हुई है. घटना की सूचना एम्बेसी (दूतावास) को दी गई है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था. पुलिस और फॉरेंसिक टीम महिला की मौत के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस टैक्सी ड्राइवर और मौजूद यात्रियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है.