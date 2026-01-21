ETV Bharat / state

ब्राजील के मेयर ने प्रतिनिधि मंडल के साथ लखनऊ का किया भ्रमण; नगर निगम के विकास कार्यों की सराहना की

ब्राजील आने का दिया आमंत्रणः इस दौरान मेयर रोमिन्हो ने अपने शहर पिकेटे में कराए गए विकास कार्यों, स्मार्ट सिटी पहल और आधुनिक तकनीकों की प्रस्तुति दी. उन्होंने महापौर सुषमा खर्कवाल को लखनऊ नगर निगम की टीम के साथ ब्राज़ील आने का आमंत्रण भी दिया, ताकि दोनों शहर एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें.

भारत–ब्राजील सहयोग को मिली नई दिशाः ब्राज़ील से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत स्मार्ट सिटी कार्यालय में महापौर सुषमा खर्कवाल एवं नगर आयुक्त गौरव कुमार द्वारा किया गया. ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल के साथ Indo-Brazilian Chamber of Commerce के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाउलो अज़ेवेदो, पिकेटे सिटी कॉर्पोरेशन के सिटी काउंसलर कार्लोस पोर्टो तथा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जूलियो एनकार्नासाओ भी उपस्थित रहे.

लखनऊः लखनऊ नगर निगम और उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा, जब ब्राज़ील के साओ पाओलो राज्य के पिकेटे (Piquete) शहर के मेयर रोमिन्हो अपने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे. प्रतिनिधिमंडल लखनऊ नगर निगम द्वारा किए जा रहे नवाचारपूर्ण और सतत विकास कार्यों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था.

निगम की उपलब्धियों की झलकः इसके बाद लखनऊ नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई. फिल्म में यूपी दर्शन पार्क, प्रेरणा स्थल, शिवरी प्लांट, सीएनडी वेस्ट प्लांट, पीसीटीएस-एफसीटीएस प्रणाली तथा वेंडिंग जोन जैसी प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी दी गई, जिसे देखकर प्रतिनिधिमंडल काफी प्रभावित नजर आया.

ब्राजील के प्रतिनिधि मंडल के साथ मेयर. (Lucknow Municipal Corporation)

यूपी दर्शन पार्क और प्रेरणा स्थल का भ्रमणः ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल को यूपी दर्शन पार्क का भ्रमण कराया गया. यहां झांसी का किला, ताजमहल, बांके बिहारी मंदिर और राम मंदिर के भव्य प्रतिरूपों को देखकर अतिथियों ने प्रशंसा की. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने प्रेरणा स्थल का अवलोकन किया. यह जानकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि जहां आज प्रेरणा स्थल बना है, वहां कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था. म्यूजियम में लगी स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों और लघु फिल्म ने अतिथियों को विशेष रूप से प्रभावित किया.

ब्राजील के मेयर और प्रतिनिधि मंडल के साथ मीटिंग करतीं मेयर. (Lucknow Municipal Corporation)

शिवरी प्लांट में कूड़ा निस्तारण की आधुनिक व्यवस्थाः दौरे के अंतिम चरण में प्रतिनिधिमंडल ने शिवरी प्लांट का निरीक्षण किया. यहां नगर निगम प्रशासन और प्लांट प्रबंधन द्वारा कूड़ा निस्तारण की पूरी प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया गया और आधुनिक तकनीक से हो रहे अपशिष्ट प्रबंधन को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया. लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा,“लखनऊ नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्य आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं. ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल का आगमन हमारे लिए गर्व की बात है और इससे वैश्विक सहयोग को नई दिशा मिलेगी. वहीं पिकेटे के मेयर रोमिन्हो ने कहा,“लखनऊ नगर निगम ने जिस तरह कूड़ा निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों के विकास और विरासत संरक्षण का कार्य किया है, वह हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम इन मॉडलों को अपने शहर में अपनाने पर विचार करेंगे.”

