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दुर्ग में बेखौफ चोरों का आतंक : दिनदहाड़े घर और कोचिंग सेंटर में चोरी, रिश्तेदार के घर चोरी करवाने वाला पार्षद पुत्र अरेस्ट

दुर्ग में बेखौफ चोरों का आतंक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

7 तारीख को बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गई थी. चेनल गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुआ और चोरी किया. करीब दो तोला जेवर चोरी हुआ, वहीं सवा लाख रुपए करीब कैश गायब मिला. इस इलाके में रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है. लोग शराब पीते रहते हैं और गालीगलौज करते हैं- मधुरिका,पीड़ित महिला

पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने बताया कि वह अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गई थी. इसी दौरान चोर घर में दाखिल हुआ और करीब दो तोले की दो सोने की चेन और 1 लाख 25 हजार रुपए नकद चोरी कर फरार हो गया. महिला ने बताया कि इस इलाके में पूर्व विधायक अरुण वोरा समेत कई वीआईपी लोगों के घर हैं, इसके बावजूद दिनदहाड़े चोरी की वारदात हुई है.

दुर्ग: पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में चोर ने दिनदहाड़े एक घर में घुसकर करीब 5 लाख रुपये से अधिक की चोरी कर ली. दूसरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कोचिंग सेंटर से करीब साढ़े 3 लाख रुपये का सामान चोरी कर आरोपी फरार हो गया. वहीं तीसरे मामले में स्मृति नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग को डरा धमकाकर पार्षद के बेटे समेत तीन अन्य लोगों ने रिश्तेदार के घर में चोरी करवाई.इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं पहले दोनों ही मामलों में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

दूसरा मामला

दूसरी घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां थाने से महज करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक कोचिंग सेंटर को चोर ने निशाना बनाया. आरोपी स्कूटी से पहुंचा और कोचिंग सेंटर में उपयोग होने वाला करीब साढ़े 3 लाख रुपये का सामान चोरी कर फरार हो गया. इस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि दोनों मामलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कोचिंग सेंटर में चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीसरा मामला

दुर्ग जिले के स्मृतिनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में नाबालिग को धमकाकर उसके ही रिश्तेदार के घर से सोने के जेवर चोरी करवाने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के बेटे समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में भिलाई के वार्ड नंबर-6 के कांग्रेस पार्षद रविशंकर कुर्रे का बेटा अनुराग कुर्रे,करन सोनी और रोहित गुप्ता शामिल हैं. पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर और अन्य चोरी का सामान बरामद किया है.

पार्षद का बेटा साथियों के साथ गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिश्तेदार के घर चोरी करवाने वाले अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नाबालिग ने धमकाने की कही थी बात

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि दुर्गानगर-जुनवानी रोड निवासी मोहम्मद मोहसीन खान ने 9 अगस्त को स्मृति नगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी.शिकायत में बताया गया कि करीब दो-तीन महीने पहले उनके 17 वर्षीय भांजे को अनुराग कुर्रे और उसके साथियों ने धमकाया था.

पार्षद के बेटे समेत तीन लोग गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपियों ने नाबालिग पर घर से सोने के जेवर लाकर देने का दबाव बनाया. इसके बाद नाबालिग के जरिए घर से दो सोने की अंगूठियां, हार, कान की बालियां और मंगलसूत्र चोरी करवाया गया. इसी तरह नाबालिग की मां शाहीन परवीन ने भी शिकायत दर्ज कराई थी - मणिशंकर चंद्रा,एएसपी

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि नाबालिग ने अपने घर से सोने के कंगन, मंगलसूत्र और दो अंगूठियां चोरी कर अनुराग कुर्रे को दी थीं. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. तकनीकी साक्ष्यों और आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के जेवर बरामद किए गए.आपको बता दें कि अनुराग पर नाबालिग को ऑनलाइन बेटिंग एप में पैसे लगाने की आदत डालने और चोरी का दबाव बनाने का भी आरोप है.

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