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सोनीपत में बेखौफ डंपर चोरों ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी घायल, 1आरोपी गिरफ्तार

डंपर चोरों ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी घायल ( ETV Bharat )