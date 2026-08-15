सोनीपत में बेखौफ डंपर चोरों ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी घायल, 1आरोपी गिरफ्तार

सोनीपत में बेखौफ डंपर चोरों ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी घायल, 1आरोपी गिरफ्तार
अंबाला से डंपर चोरी कर भाग रहे बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी.
Published : August 15, 2026 at 8:49 PM IST
सोनीपतः हरियाणा के अंबाला से डंपर चोरी कर भाग रहे बदमाशों का मुरथल थाने की पुलिस पीछा कर रही थी. इसी दौरान डंपर रोकने की कोशिश में आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया. गनीमत रही टक्कर के पुलिस गाड़ी साइड हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.
डंपर के साथ एक गिरफ्तार, दूसरा फरारः हैरानी की बात ये है कि पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद भी आरोपी नहीं रुके और डंपर लेकर फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को डंपर समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी चलते डंपर से कूदकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े डंपर चोरों की हरकत ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के हौसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है.
क्या है मामलाः अंबाला से डंपर चोरी कर भाग रहे आरोपियों का मुरथल थाना पुलिस पीछा कर रही थी. पुलिसकर्मियों ने डंपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने रुकने के बजाय पुलिस की गाड़ी में ही जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो पुलिसकर्मी घायल हुए और उनकी जान बाल-बाल बची. पुलिस की कई टीमों ने घेराबंदी शुरू की और अग्रसेन चौक के पास एक आरोपी को डंपर समेत दबोच लिया.
पहले भी डंपर चोरी करने की बात कबूलीः एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपी की पहचान नूंह (मेवात) निवासी खालिद खान के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी ने यमुनानगर से भी पहले एक डंपर चोरी करने की बात कबूल की है. दूसरा आरोपी चलते डंपर से कूदकर फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. मुरथल थाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है."