वीरता का प्रतीक: इच्छामती दिवस पर झुंझुनू में राजपूताना राइफल्स के शौर्य को याद किया

झुंझुनू: 12वीं राजपूताना राइफल्स (राजरिफ) के पूर्व सैनिकों ने रविवार को बटालियन के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक इच्छामती दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया. इस अवसर पर पूर्व व वर्तमान सैन्यकर्मियों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की. यह दिवस 15 दिसंबर, 1971 के भारत-पाक युद्ध में बटालियन की ऐतिहासिक विजय की याद में मनाया जाता है, जब उसने इच्छामती नदी पार कर पाकिस्तानी सेना की 48वीं बटालियन को करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद ही पाकिस्तानी फौज को ढाका में सिलेंडर करना पड़ा था. इस वीरता के लिए बटालियन को राष्ट्रपति द्वारा 'इच्छामती पदक' से सम्मानित किया गया था.

पूर्व सैनिकों का कहना था कि इच्छामती दिवस केवल बटालियन की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देने का अवसर भी है. इस अवसर पर 12 राजपूताना राइफल्स के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी, जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) तथा जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. सभी ने शहीद साथियों के आदर्शों को आत्मसात करने और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया.

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद सामुदायिक भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहीद वीरांगनाओं का विशेष सम्मान किया गया. इस मौके पर बटालियन के वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दिवेश ने कहा कि 12वीं राजपूताना राइफल्स की पहचान उसके शौर्य, अनुशासन और बलिदान से है. उन्होंने सभी जवानों से बटालियन की इस गौरवशाली परंपरा को कायम रखने का आह्वान किया.