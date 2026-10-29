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रायपुर के आसमान में दिखेगा वायु सेना के सारंग का शौर्य, शुक्रवार को शहर के ऊपर भरेगा उड़ान

शहर के ऊपर से उड़ान ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है. इसी क्रम में रायपुर शहर के ऊपर शुक्रवार दोपहर को 12:20 मिनट से लेकर 12:45 तक भारतीय वायु सेवा के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे. भारतीय वायु सेवा के सारंग हेलीकॉप्टर जो राज्य स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए आए हैं, कल रायपुर शहर पर अपना कौशल दिखाएंगे. रायपुर के सभी शहर वासियों को 12:20 से 12:45 तक इसे देखने का मौका मिलेगा. सेना द्वारा जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार रायपुर शहर के आसमान में भारतीय वायुसेना के सारंग टीम के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे.

कल सारंग टीम भरेगी उड़ान छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम रायपुरवासियों को आसमान में रोमांचक नजारे की झलक दिखाने जा रही है. कल 30 अक्टूबर, शुक्रवार को सारंग टीम के हेलीकॉप्टर रायपुर शहर के आसमान में उड़ान भरेंगे. इस दौरान शहरवासी अपने घरों की छतों से हेलीकॉप्टरों को आसमान में उड़ते हुए देख सकेंगे. भारतीय वायुसेना की सारंग टीम अपने अद्भुत उड़ान कौशल, सटीक समन्वय और साहसिक हवाई प्रदर्शन के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है. स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित यह टीम भारतीय वायुसेना के शौर्य, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है.