रायपुर के आसमान में दिखेगा वायु सेना के सारंग का शौर्य, शुक्रवार को शहर के ऊपर भरेगा उड़ान
शुक्रवार को 12:20 से लेकर 12:45 तक भारतीय वायु सेवा के हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर उड़ान भरेंगे. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 7:15 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है. इसी क्रम में रायपुर शहर के ऊपर शुक्रवार दोपहर को 12:20 मिनट से लेकर 12:45 तक भारतीय वायु सेवा के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे. भारतीय वायु सेवा के सारंग हेलीकॉप्टर जो राज्य स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए आए हैं, कल रायपुर शहर पर अपना कौशल दिखाएंगे. रायपुर के सभी शहर वासियों को 12:20 से 12:45 तक इसे देखने का मौका मिलेगा. सेना द्वारा जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार रायपुर शहर के आसमान में भारतीय वायुसेना के सारंग टीम के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे.
कल सारंग टीम भरेगी उड़ान
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम रायपुरवासियों को आसमान में रोमांचक नजारे की झलक दिखाने जा रही है. कल 30 अक्टूबर, शुक्रवार को सारंग टीम के हेलीकॉप्टर रायपुर शहर के आसमान में उड़ान भरेंगे. इस दौरान शहरवासी अपने घरों की छतों से हेलीकॉप्टरों को आसमान में उड़ते हुए देख सकेंगे. भारतीय वायुसेना की सारंग टीम अपने अद्भुत उड़ान कौशल, सटीक समन्वय और साहसिक हवाई प्रदर्शन के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है. स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित यह टीम भारतीय वायुसेना के शौर्य, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है.
एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम दिखाएगी दम
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में सारंग हेलीकॉप्टर एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम द्वारा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले 30 अक्टूबर को रायपुर शहर के आसमान में सारंग हेलीकॉप्टरों की उड़ान शहरवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी.
सारंग टीम ने राज्यपाल और सीएम से की मुलाकात
राज्य उत्सव में शामिल होने के लिए इंडियन एयर फोर्स के सारंग हेलीकॉप्टर की पूरी टीम यहां पहुंची हुई है. इससे पहले पूरी टीम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. इसके अलावा रायपुर के विद्यालय में जाकर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की थी. जिसमें इंडियन एयरफोर्स में जाने के अवसर और छात्रों के बीच इंडियन एयर फोर्स की सेवा को लेकर भी चर्चा की थी. इंडियन एयर फोर्स के पदाधिकारी ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से भी मुलाकात की है. यह पूरी टीम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सेंध लेक पर अपना प्रदर्शन दिखाएंगी. जिसका शुक्रवार को रायपुर शहर के ऊपर एक डेमो किया जाएगा या यूं कहा जाए कि इंडियन एयर फोर्स तरफ से सारंग हेलीकॉप्टर के उड़ान की एक सौगात रायपुर के लोगों को देखने के तौर पर मिलेगी.
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