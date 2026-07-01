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वफादारी की मिसाल बनी करनाल की "जिम्मी", मालिक और बच्चों की जान बचाने को ब्लैक कोबरा से भिड़ी, 8 मिनट में थम गईं सांसें

वफादारी की मिसाल बनी करनाल की "जिम्मी" ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल जिले के निसिंग क्षेत्र से वफादारी, साहस और बलिदान की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. पेशे से डॉक्टर और कुरुक्षेत्र में आईवीएफ सेंटर संचालित करने वाले डॉ. सुमित ठाकर की 9 वर्षीय पालतू कुतिया "जिम्मी" ने जहरीले ब्लैक कोबरा से भिड़कर अपने मालिक और उनके परिवार की जान बचा ली. हालांकि इस बहादुरी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. अचानक घर के गेट पर पहुंचा ब्लैक कोबरा: डॉ. सुमित ने कहा कि, "अगर उस वक्त जिम्मी और मैक्स आगे नहीं आते, तो कोबरा सीधे घर के अंदर चला जाता और कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी. घटना रविवार शाम करीब छह बजे की है. मैं अपने दोनों पालतू कुत्तों, 9 वर्षीय जिम्मी और एक वर्षीय मैक्स को रोज की तरह घुमाने के लिए बाहर ले जा रहा था. तभी मेरी नजर मुख्य गेट पर रेंगते हुए एक विशाल ब्लैक कोबरा पर पड़ी. इससे पहले कि मैं कुछ करता, दोनों कुत्तों के पट्टे हाथ से छूट गए और जिम्मी तथा मैक्स सीधे कोबरा की ओर दौड़ पड़े. सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला." मालिक और बच्चों की जान बचाने को ब्लैक कोबरा से भिड़ी (ETV Bharat) "जिम्मी ने बिना डरे किया कोबरा का सामना": डॉ. सुमित ने आगे कहा कि, "कोबरा ने फन फैलाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मी बिना डरे उसके सामने डट गई. उसने अपने पंजों और मुंह से लगातार कोबरा पर हमला किया. इस दौरान छोटा कुत्ता मैक्स भी लगातार सांप को घेरकर उसे आगे बढ़ने से रोकता रहा. जिम्मी के मन में डर नहीं था, वह सिर्फ हमें बचाने की कोशिश कर रही थी." "जहरीले डंक के बाद भी लड़ती रही जिम्मी": डॉ. सुमित ने भावुक होकर कहा कि, "मुकाबले के दौरान कोबरा ने जिम्मी के मुंह और पंजे पर कई बार जहरीले डंक मारे. जहर शरीर में तेजी से फैलने लगा, लेकिन जिम्मी पीछे नहीं हटी. दर्द से लड़खड़ाने के बावजूद वह बार-बार उठकर सांप पर हमला करती रही. आखिरकार उसने कोबरा को इतना पीछे धकेल दिया कि वह डरकर एक दीवार के पीछे छिप गया.उसने आखिरी सांस तक हमारा साथ नहीं छोड़ा."