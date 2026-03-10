Brave Parents; मुरादाबाद में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर तेंदुए का हमला, माता-पिता ने जबड़े से छुड़ाया
ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम दलपतपुर में तेंदुए की दस्तक. अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है.
मुरादाबाद/बरेली : ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम दलपतपुर में सोमवार रात तेंदुआ घर के बाहर खेल रहे मासूम को जबड़े में दबोच लिया. बच्चे की चीख सुनकर उसके माता-पिता दौड़े और तेंदुए से भिड़ गए. काफी मशक्कत के बाद बच्चे को तेंदुए के जबड़े से छुड़ा लिया. इसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया. तेंदुए के हमले में घायल मासूम को आननफानन काशीपुर के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं बरेली गोरा लोकनाथपुर में हिंसक जानवर की दस्तक की खबर सामने आ रही है.
ठाकुरद्वारा कोतवाली के एसआई जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि क्षेत्र के दलपतपुर निवासी रवि का बेटा कृष्णा (5) घर के बाहर खेल रहा था. इस दौरान अचानक तेंदुआ पहुंचा और बच्चे को जबड़े में दबा लिया. बच्चे की चीख सुनकर घर अंदर मौजूद रवि और उसकी पत्नी बाहर दौड़े. सामने तेंदुए के जबड़े में बच्चे को देखकर बिना पल गंवाए दोनों तेंदुए से भिड़ गए. मुकाबले के दौरान बच्चा तेंदुए के जबड़े से छूट गया. इसी बीच आसपास के लोग भी पहुंच गए. जिन्हें देख तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.
तेंदुए के हमले में मासूम की जान तो बच गई, लेकिन गर्दन और कान पर गहरे घाव हो गए. परिजनों की मदद से रवि मासूम को लेकर संजीवनी अस्पताल पहुंचा. जहां डाॅक्टरों ने प्राथमिक उपचार के साथ कई टांके लगाए हैं. फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. वन विभाग से उप निरीक्षक पीयूष जोशी ने बताया कि तेंदुए को ट्रैप करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा. लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.
बरेली गोरा लोकनाथपुर में हिंसक जानवर की दस्तक, ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील
मीरगंज थाना क्षेत्र के गोरा लोकनाथपुर गांव के पास चीते जैसे जंगली जानवर के दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. हालांकि वन विभाग की टीम को किसी हिंसक जानवर की मौजूदगी के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं. वन विभाग ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
रेंजर मठपाल ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर गई थी. गांव व आसपास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, जिससे किसी हिंसक जंगली जानवर की मौजूदगी की पुष्टि हो सके. संभावना है कि किसी ने कोई पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. हालांकि मामले की जांच की जारी है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है.
