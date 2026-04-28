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ज्वेलरी शॉप में लुटेरे पर टूट पड़ी बहादुर बिटिया, जमीन पर पटका, जान बचाकर भागा

गोरखपुर: जिले में एक बेटी की बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है. दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट कर रहे बदमाशों पर एक बेटी टूट पड़ी. एक बदमाश को पकड़कर बेटी ने जमीन पर गिरा दिया. इस दौरान वह चोटिल भी हो गई. हालांकि चोटिल होने के बावजूद उसकी हिम्मत के आगे बदमाश कुछ पल के लिए लड़खड़ा गए, लेकिन आखिरकार वह बाइक से फरार होने में सफल रहे.





छोटी बेटी संभाल रही थी दुकान: जानकारी के मुताबिक गोला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 में डॉ. अनिल तिवारी के क्लिनिक के सामने स्थित देवांश स्वर्णकला केंद्र के संचालक राकेश वर्मा, अपनी बड़ी बेटी की 29 अप्रैल को होने वाली सगाई के निमंत्रण कार्ड बांटने रिश्तेदारी में गए थे. दुकान की जिम्मेदारी उनकी छोटी बेटी अमृता वर्मा संभाल रही थी.





ग्राहक बनकर पहुंचे बदमाश: दोपहर करीब 3 बजे दो युवक ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए और गहने दिखाने को कहा. जैसे ही अमृता ने गहने निकालकर दिखाए, एक बदमाश ने मौका पाकर लगभग 20 ग्राम के 4-5 जोड़ी कान के झाले झपट्टा मारकर उठा लिए और भागने लगा. घटना को समझते ही अमृता ने अद्भुत साहस का परिचय दिया. उसने जोर-जोर से शोर मचाया और बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ी. उसने एक आरोपी को पकड़कर जमीन पर गिरा भी दिया, लेकिन बदमाश झटका देकर छूट गया। इस दौरान अमृता के हाथ में चोट भी आई, फिर भी उसने हार नहीं मानी.





सीसीटीवी में क्या दिखा: सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दूसरा साथी पहले से ही सरया सब्जी मंडी के पास, थाने के बगल में बाइक लेकर खड़ा था. दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं अमृता की बहादुरी की जमकर सराहना हो रही है. स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि घटना के वक्त मौजूद लोग बदमाशों को पकड़ने के लिए आगे नहीं आए.





पुलिस क्या बोली: गोला थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश कुमार का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह घटना कानून-व्यवस्था के लिए चैलेंज है। नाबालिग बेटी की हिम्मत और साहस की जितनी तारीफ की जाय वह कम है.

