ETV Bharat / state

झालावाड़ के बहादुर कांस्टेबल को मिला गैलंट्री प्रमोशन : लोडेड राइफल छीनकर बचाई थी कई लोगों की जान, बने हेड कांस्टेबल

गैलंट्री प्रमोशन से सम्मानित सिपाही ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिला कोतवाली में तैनात कांस्टेबल चंद्रशेखर को गैलंट्री प्रमोशन से सम्मानित किया गया है. उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जिला कारागार के एक आरएसी जवान से लोडेड इंसास राइफल छीनकर कई लोगों की जान बचाई थी. इस अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने उन्हें गैलंट्री प्रमोशन देते हुए हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में चंद्रशेखर झालावाड़ के कोतवाली थाने में पदस्थ थे. उसी दौरान जिला कारागृह परिसर में एक आरएसी जवान ने अपनी लोडेड इंसास राइफल निकाल ली और फायरिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों एवं जेल स्टाफ की जान पर खतरा मंडराने लगा. पढ़ें: गुमशुदा बच्चों को बरामद करने पर पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलंट्री प्रमोशन का तोहफा