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झालावाड़ के बहादुर कांस्टेबल को मिला गैलंट्री प्रमोशन : लोडेड राइफल छीनकर बचाई थी कई लोगों की जान, बने हेड कांस्टेबल

पदोन्नत कांस्टेबल ने हत्या, चोरी, लूट, चाकूबाजी और फायरिंग जैसे कई गंभीर मामलों में भी उल्लेखनीय कार्य किया है.

Constable Got Gallantry Promotion
गैलंट्री प्रमोशन से सम्मानित सिपाही (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 2:09 PM IST

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झालावाड़: जिला कोतवाली में तैनात कांस्टेबल चंद्रशेखर को गैलंट्री प्रमोशन से सम्मानित किया गया है. उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जिला कारागार के एक आरएसी जवान से लोडेड इंसास राइफल छीनकर कई लोगों की जान बचाई थी. इस अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने उन्हें गैलंट्री प्रमोशन देते हुए हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में चंद्रशेखर झालावाड़ के कोतवाली थाने में पदस्थ थे. उसी दौरान जिला कारागृह परिसर में एक आरएसी जवान ने अपनी लोडेड इंसास राइफल निकाल ली और फायरिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों एवं जेल स्टाफ की जान पर खतरा मंडराने लगा.

पढ़ें: गुमशुदा बच्चों को बरामद करने पर पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलंट्री प्रमोशन का तोहफा

इस अत्यंत संवेदनशील एवं जोखिम भरे माहौल में कांस्टेबल चंद्रशेखर ने असाधारण साहस का परिचय दिया. उन्होंने बिना अपनी सुरक्षा की चिंता किए, आरोपी के बेहद करीब पहुंचकर उसके कब्जे से 13 कारतूसों से भरी इंसास राइफल छीन ली. इस साहसिक कदम से न केवल साथी पुलिसकर्मियों और जेल कर्मचारियों की जान बची, बल्कि एक बड़ी अनहोनी भी टल गई.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चंद्रशेखर ने हत्या, चोरी, लूट, चाकूबाजी और फायरिंग जैसे कई गंभीर मामलों में भी उल्लेखनीय कार्य किया है. उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बहादुरी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय को विशेष पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई. उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल चंद्रशेखर के व्यक्तिगत साहस की पहचान है, बल्कि पूरे झालावाड़ पुलिस बल के लिए भी गर्व का विषय है. उनकी बहादुरी यह संदेश देती है कि कर्तव्य के प्रति समर्पण और निडरता ही एक सच्चे पुलिसकर्मी की सबसे बड़ी पहचान होती है.

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GALLANTRY PROMOTION BY GOVERNMENT
BRAVE CONSTABLE FROM JHALAWAR
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार
CONSTABLE GOT GALLANTRY PROMOTION

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