8 महीने में 20 करोड़ की साइबर ठगी; बैंक के डिप्टी ब्रांच मैनेजर सहित तीन गिरफ्तार

डीसीपी क्राइम ने किया पूरे मामले का खुलासा, गेमिंग और ऑनलाइन फ्रॉड की धनराशि खातों में मंगवाते थे.

8 महीने में 20 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी.
8 महीने में 20 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:02 AM IST

Updated : November 7, 2025 at 11:38 AM IST

लखनऊ: 8 महीने में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी करने वालों को लखनऊ पुलिस ने धर दबोचा. साइबर पुलिस टीम ने इंडसइंड बैंक की चिनहट शाखा में डिप्टी ब्रांच मैनेजर उत्तम विश्वास और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है. यह लोग फर्जी फर्म के नाम पर बैंक में खाता खोलते थे. साइबर फ्रॉड की रकम को इन्हीं खातों में मंगाया जाता था. इसके बाद पैसे निकालकर आपस में बांट लेते थे. पुलिस अभी और जांच कर रही है.

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी उमाकांत ने बताया कि हम अपनी फर्जी फर्म आकाश रियल स्टेट एंड डेवलपर्स प्रा. लि. के नाम से खाता खुलवाने की योजना बना रहे थे. पूछताछ में उमाकांत ने स्वीकार किया कि वह वास्तविक रूप से रियल एस्टेट का कार्य नहीं करता. अलग-अलग नाम से फर्जी फर्म बनाकर बैंकों में खाते खुलवाता है. इनके माध्यम से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की जाती है.

कैसे करते थे साइबर फ्रॉड: इंस्पेक्टर साइबर क्राइम बृजेश कुमार यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पता चला कि यह लोग ऑनलाइन गेमिंग, शेयर और अन्य साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों को ठगते थे. साइबर फ्रॉड के रुपए फेक फर्मों पर खोले गए बैंक अकाउंट में मंगाते थे. इसके बाद उमाकांत ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए रुपए निकाल लेता था. इसके बाद गिरोह के लोगों में रुपए बांट दिए जाते थे.

उमाकांत यादव ने बताया कि इस नेटवर्क में उत्तम विश्वास, जो इंडसइंड बैंक चिनहट, लखनऊ में डिप्टी ब्रांच मैनेजर हैं, सहयोग करता है. अब तक ठगी के 20 करोड़ में से 20 प्रतिशत कमीशन उत्तम विश्वास को दिए गए हैं.

डिप्टी ब्रांच मैनेजर की भूमिका: डिप्टी ब्रांच मैनेजर उत्तम विश्वास ने पुलिस को बताया कि उसने उमाकांत और राजीव विश्वास की फर्म सोनराइज सॉल्यूशन प्रा. लि. के नाम से बैंक खाता खोला. कोटक महिंद्रा बैंक में भी खाता खुलवाने में सहयोग किया.

इन खातों में गेमिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से मिली धनराशि आती थी, जिसे उमाकांत ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से निकालता था. इससे मिली रकम से 20 प्रतिशत कमीशन मुझे नगद और ऑनलाइन माध्यम से मिल जाती थी.

ठगी के पैसों से जमीन और सोना खरीदा: साइबर क्राइम इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि पूछताछ में उमाकांत ने स्वीकार किया है, कि ठगी की राशि से उसने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी और सोने के गहने भी लिए हैं. इसकी पुष्टि उसके मोबाइल फोन से भी हुई है. आरोपियों के पास से टीम ने 30 हजार रुपए, 5 मोबाइल फोन, 6 एटीएम, दो आधार कार्ड और एक पैन कार्ड भी बरामद किया है.

अलग-अलग राज्यों में दर्ज हैं केस: साइबर टीम की जांच से यह पता चला है, कि इनके खिलाफ अब तक कुल 40 साइबर ठगी की शिकायतें विभिन्न राज्यों में लोगों ने दर्ज कराई हैं. इस मामले में विशाखापत्तनम, पश्चिम बंगाल, गुरुग्राम हरियाणा और हैदराबाद में अभियोग पंजीकृत हैं. इनकी डिटेल्स मंगाई जा रही है.

