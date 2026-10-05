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दिल्ली में रानी गार्डन जा रही बस का अचानक हुआ ब्रेक फेल, चालक के सूझबझ से टला हादसा

दिल्ली में बस का अचानक हुआ ब्रेक फेल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, थाना गीता कॉलोनी इलाके में राजा राम कोहली मार्ग पर एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई. बस के ब्रेक फेल हो गए, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे बस में सवार करीब 35 यात्रियों की जान बच गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई.