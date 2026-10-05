दिल्ली में रानी गार्डन जा रही बस का अचानक हुआ ब्रेक फेल, चालक के सूझबझ से टला हादसा
बस चालक ने बताया कि वह समालखा से रानी गार्डन की ओर जा रहे थे. उनकी सूझबूझ से यात्रियों की जान बच गई.
Published : October 5, 2026 at 6:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, थाना गीता कॉलोनी इलाके में राजा राम कोहली मार्ग पर एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई. बस के ब्रेक फेल हो गए, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे बस में सवार करीब 35 यात्रियों की जान बच गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई.
बस चालक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि वह समालखा से रानी गार्डन की ओर जा रहे थे. बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जैसे ही बस गीता कॉलोनी के पास राजा राम कोहली मार्ग पर पहुंची, अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए. बस को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बस को डिवाइडर की तरफ मोड़ दिया. इससे बस डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई.
उनके इस फैसले से बस किसी दूसरे वाहन से नहीं टकराई और एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, बस में सवार सभी यात्रियों के सुरक्षित होने से लोगों ने राहत की सांस ली. घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. वहीं सूचना मिलने पर गीता कॉलोनी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर बस के ब्रेक किस वजह से फेल हुए. बस की तकनीकी स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है.
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