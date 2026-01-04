560 गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के ब्रेक हुए फेल, चढ़ाई पर रिवर्स में आकर मकान से टकराया, बड़ा हादसा होने से टला

560 गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के ब्रेक हुए फेल, चढ़ाई पर रिवर्स में आकर मकान से टकराया, बड़ा हादसा होने से टला
ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी राजेश गौतम के मुताबिक ट्रक ड्राइवर गूगल लोकेशन के आधार पर ब्रह्मपुरी से जा रहा था. इस दौरान यह हादसा हो गया.
Published : January 4, 2026 at 6:48 PM IST
जयपुर: गढ़ गणेश के नजदीक आबादी क्षेत्र गैटोर रोड पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक से एक बड़ा हादसा होने से टल गया. ट्रक रविवार को जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके से जा रहा था. इस दौरान गैटोर रोड पर चढ़ाई पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए. ट्रक रिवर्स में आकर एक मकान के चबूतरे से टकरा गया. इस दौरान मकान का चबूतरा और बाहर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई. ट्रक में करीब 560 गैस के सिलेंडर भरे हुए थे. गैस से भरे सिलेंडरों से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया. मौके पर मौजूद लोगों की जान भी बाल-बाल बची. पुलिस के आने के बाद गैस सिलेंडरों को दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट करके भेज गया. वहीं क्रेन की सहायता से ट्रक को भी साइड में करवाया गया.
कार क्षतिग्रस्त: ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी राजेश गौतम के मुताबिक ट्रक ड्राइवर गूगल लोकेशन के आधार पर ब्रह्मपुरी से जा रहा था. इस दौरान गैटोर रोड पर चढ़ाई पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए ट्रक रिवर्स में आकर एक मकान की चबूतरे से टकरा गया. इस दौरान एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. सूचना पर दुर्घटना थाना उत्तर पुलिस भी मौके पर पहुंची. सिलेंडरों को दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट करके ट्रक को खाली करवाया गया. क्रेन की सहायता से ट्रक को भी मौके से हटवाया गया और यातायात को सुचारु किया गया.
'नो एंट्री में घुसा ट्रक': स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में बड़े भारी वाहनों का प्रवेश निषेध होने के बावजूद भी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक नो एंट्री में घुस आया. अगर सिलेंडर फट जाते, तो बड़ा हादसा हो सकता था. गनीमत रही कि सिलेंडर लीकेज नहीं हुए और बड़ा हादसा होने से टल गया. नो एंट्री होने के बावजूद ट्रक को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था. ट्रक में करीब 560 सिलेंडर भरे हुए थे. ट्रक में ओवरलोड गैस सिलेंडर भरे हुए थे. एक सिलेंडर भी फट जाता, तो पूरे सिलेंडर में आग लग जाती और आसपास के इलाके में काफी बड़ी जनहानि हो सकती थी. कुछ समय पहले जयपुर के भांकरोटा इलाके में गैस ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ था. हादसे में कई लोगों की जान गई और कई घायल हो गए थे.
सख्त कार्रवाई की मांग: स्थानीय निवासी अनुज और विष्णु पारीक ने बताया कि यह छोटा सा रास्ता है. भारी वाहनों के आने लायक रास्ता नहीं है. लेकिन गूगल मैप के आधार पर भारी वाहन भी इस रास्ते में आ जाते हैं. जिस एजेंसी के ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, उस एजेंसी के मालिक को फोन करने पर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला. अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों के सिलेंडर फटने से कितना बड़ा हादसा हो सकता था. क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए. प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.