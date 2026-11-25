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बड़ा हादसा टलाः बूंदी में कार के ब्रेक हुए फेल, विद्युत पोल से टकराकर पलटी, बच्चे सुरक्षित

बूंदी में ब्रेक फेल होने के बाद पलटी कार. ( ETV Bharat bundi )

बूंदीः शहर की ओम एंक्लेव कॉलोनी में बुधवार को केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को लेने पहुंची एक कार अचानक ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई. अनियंत्रित हुई कार सड़क से नीचे उतरकर विद्युत पोल से टकराकर पलट गई. हादसे के समय कार में 6 विद्यार्थी सवार थे. गनीमत रही कि दुर्घटना में सभी बच्चे सुरक्षित बच गए. घटनास्थल के पास ही 11 हजार केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर लगा होने से बड़ा हादसा होने की आशंका भी बनी हुई थी. कार ट्रांसफार्मर या विद्युत लाइन की चपेट में आ जाती तो गंभीर जनहानि हो सकती थी.