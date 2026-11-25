बड़ा हादसा टलाः बूंदी में कार के ब्रेक हुए फेल, विद्युत पोल से टकराकर पलटी, बच्चे सुरक्षित
अनियंत्रित कार ट्रांसफार्मर या विद्युत लाइन की चपेट में आ जाती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.
Published : November 25, 2026 at 1:35 PM IST
बूंदीः शहर की ओम एंक्लेव कॉलोनी में बुधवार को केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को लेने पहुंची एक कार अचानक ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई. अनियंत्रित हुई कार सड़क से नीचे उतरकर विद्युत पोल से टकराकर पलट गई. हादसे के समय कार में 6 विद्यार्थी सवार थे. गनीमत रही कि दुर्घटना में सभी बच्चे सुरक्षित बच गए. घटनास्थल के पास ही 11 हजार केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर लगा होने से बड़ा हादसा होने की आशंका भी बनी हुई थी. कार ट्रांसफार्मर या विद्युत लाइन की चपेट में आ जाती तो गंभीर जनहानि हो सकती थी.
कार का ब्रेक हुआ फेलः केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक गजेंद्र सिंह ने बताया कि कार चालक प्रतिदिन की तरह बुधवार को भी विद्यार्थियों को लेने के लिए शहर की ओम एंक्लेव कॉलोनी पहुंचा था. इसी दौरान अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए. चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सड़क से नीचे उतरकर विद्युत पोल से टकराकर पलट गई. अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कार में बैठे बच्चे घबरा गए.
बच्चों को निकाला बाहरः गजेंद्र सिंह ने बताया कि वह भी उस समय केंद्रीय विद्यालय जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान उनकी नजर दुर्घटनाग्रस्त कार पर पड़ी. उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर समय रहते बच्चों को कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई. उन्होंने बताया कि यदि अनियंत्रित कार ट्रांसफार्मर या विद्युत लाइन की चपेट में आ जाती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.
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दूसरे वाहन से स्कूल पहुंचे विद्यार्थीः दुर्घटना के बाद विद्यार्थियों को सुरक्षित दूसरे वाहन से केंद्रीय विद्यालय पहुंचाया गया. हादसे में बच्चों के सुरक्षित बचने से अभिभावकों ने भी राहत महसूस की. इस घटना ने स्कूली विद्यार्थियों के परिवहन में लगे वाहनों की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.