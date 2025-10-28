ETV Bharat / state

मथुरा में कन्हैया मित्तल के भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता; जानें किस दिन क्या कार्यक्रम है स्पेशल

4 नवंबर को सांसद हेमा मालिनी द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी. कई बड़े सितारों के कार्यक्रम हैं.

मथुरा में कन्हैया मित्तल के भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता.
मथुरा में कन्हैया मित्तल के भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: ब्रजरज उत्सव 2025 में सोमवार शाम को सिंगर कन्हैया मित्तल ने अपने भक्ति गीतों के साथ श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया. शहर के रेलवे ग्राउंड में 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव के दूसरे दिन कन्हैया मित्तल के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक गीत सुनाए और जमकर तालियां बटोरीं. बजरंग बली औ बुलडोजर गीत पर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए.

11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव: शहर के धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के बैनर तले 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव-2025 का शुभारंभ रविवार को धूमधाम के साथ किया गया. सोमवार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में समां बांधने के लिए सिंगर कन्हैया मित्तल ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति पेश की. उन्होंने आया हूं बाबा, मुझे तुझ पे ही भरोसा है, हारे हारे हारे तुम हारे के सहारे, ओ श्याम रे हमें तेरी जरूरत है, जैसे भक्ति गीतों से मत्रमुग्ध कर दिया है.

कन्हैया मित्तल. (Video Credit: ETV Bharat)

बच्चों के लिए लगे झूले: ब्रजरज उत्सव 2025 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेला ग्राउंड में 100 से अधिक स्टॉल लगाई गई है. बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं. हस्तकला शिल्प की दुकानें हैं. 4 नवंबर को हेमा मालिनी की प्रस्तुति होगी. हेमा मालिनी नृत्य नाटिका के साथ यशोदा और कृष्णा की प्रस्तुति पेश करती हुई नजर आएंगी. प्रति वर्ष हेमा मालिनी ब्रजरज उत्सव में अपनी प्रस्तुति देती हैं.

ब्रजरज उत्सव के कार्यक्रम

  • 28 अक्टूबर: कुंजलता मिश्रा मीराबाई नृत्य नाटिका और अभिलिप्सा पांडा डिवोशनल म्यूजिकल नाइट
  • 29 अक्टूबर: रमा वैधनाथन नृत्य नाटिका ‘अखिलम् मधुरम्’ और सुरेश वाडेकर नाइट
  • 30 अक्टूबर: पुनीत इस्सर और सिद्धार्थ इस्सर महानाट्य ‘जय श्रीकृष्णा: गीता सार’
  • 31 अक्टूबर: दूरदर्शन की विशेष प्रस्तुति लोक गीत संध्या-साधो बैंड भक्तिमय गीत संगीत
  • 1 नवंबर: मिस्मी वासु भक्ति संगीत प्रस्तुति
  • 2 नवंबर: सुजीत ओझा भजन गायन और स्वप्रिल (पुणे) नृत्य-गायन, हिस्टोरिकल एम्पायर्स ऑफ इंडिया
  • 3 नवंबर: पद्मश्री मनोज जोशी का महानाट्य ‘चाणक्य’
  • 4 नवंबर: हेमा मालिनी नृत्य नाटिका ‘यशोदा कृष्ण’
  • 5 नवंबर: समापन दिवस भव्य कवि सम्मेलन

यह भी पढ़ें: आगरा में रिसर्च स्कॉलर का शारीरिक शोषण मामला; राजभवन ने मांगी रिपोर्ट, जांच कमेटी गठित

TAGGED:

SINGAR KANAHIYA MITTAL MATHURA
BRAJRAJ UTSAV 2025 MATHURA LATEST
SINGER KANHAIYA LAL MITTAL BHAJAN
ब्रजरज उत्सव कन्हैया लाल मित्तल
BRAJRAJ UTSAV 2025 MATHURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.