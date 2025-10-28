ETV Bharat / state

मथुरा में कन्हैया मित्तल के भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता; जानें किस दिन क्या कार्यक्रम है स्पेशल

मथुरा में कन्हैया मित्तल के भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: ब्रजरज उत्सव 2025 में सोमवार शाम को सिंगर कन्हैया मित्तल ने अपने भक्ति गीतों के साथ श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया. शहर के रेलवे ग्राउंड में 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव के दूसरे दिन कन्हैया मित्तल के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक गीत सुनाए और जमकर तालियां बटोरीं. बजरंग बली औ बुलडोजर गीत पर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए.

11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव: शहर के धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के बैनर तले 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव-2025 का शुभारंभ रविवार को धूमधाम के साथ किया गया. सोमवार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में समां बांधने के लिए सिंगर कन्हैया मित्तल ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति पेश की. उन्होंने आया हूं बाबा, मुझे तुझ पे ही भरोसा है, हारे हारे हारे तुम हारे के सहारे, ओ श्याम रे हमें तेरी जरूरत है, जैसे भक्ति गीतों से मत्रमुग्ध कर दिया है.