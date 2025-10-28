मथुरा में कन्हैया मित्तल के भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता; जानें किस दिन क्या कार्यक्रम है स्पेशल
4 नवंबर को सांसद हेमा मालिनी द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी. कई बड़े सितारों के कार्यक्रम हैं.
Published : October 28, 2025 at 10:55 AM IST
मथुरा: ब्रजरज उत्सव 2025 में सोमवार शाम को सिंगर कन्हैया मित्तल ने अपने भक्ति गीतों के साथ श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया. शहर के रेलवे ग्राउंड में 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव के दूसरे दिन कन्हैया मित्तल के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक गीत सुनाए और जमकर तालियां बटोरीं. बजरंग बली औ बुलडोजर गीत पर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए.
11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव: शहर के धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के बैनर तले 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव-2025 का शुभारंभ रविवार को धूमधाम के साथ किया गया. सोमवार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में समां बांधने के लिए सिंगर कन्हैया मित्तल ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति पेश की. उन्होंने आया हूं बाबा, मुझे तुझ पे ही भरोसा है, हारे हारे हारे तुम हारे के सहारे, ओ श्याम रे हमें तेरी जरूरत है, जैसे भक्ति गीतों से मत्रमुग्ध कर दिया है.
बच्चों के लिए लगे झूले: ब्रजरज उत्सव 2025 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेला ग्राउंड में 100 से अधिक स्टॉल लगाई गई है. बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं. हस्तकला शिल्प की दुकानें हैं. 4 नवंबर को हेमा मालिनी की प्रस्तुति होगी. हेमा मालिनी नृत्य नाटिका के साथ यशोदा और कृष्णा की प्रस्तुति पेश करती हुई नजर आएंगी. प्रति वर्ष हेमा मालिनी ब्रजरज उत्सव में अपनी प्रस्तुति देती हैं.
ब्रजरज उत्सव के कार्यक्रम
- 28 अक्टूबर: कुंजलता मिश्रा मीराबाई नृत्य नाटिका और अभिलिप्सा पांडा डिवोशनल म्यूजिकल नाइट
- 29 अक्टूबर: रमा वैधनाथन नृत्य नाटिका ‘अखिलम् मधुरम्’ और सुरेश वाडेकर नाइट
- 30 अक्टूबर: पुनीत इस्सर और सिद्धार्थ इस्सर महानाट्य ‘जय श्रीकृष्णा: गीता सार’
- 31 अक्टूबर: दूरदर्शन की विशेष प्रस्तुति लोक गीत संध्या-साधो बैंड भक्तिमय गीत संगीत
- 1 नवंबर: मिस्मी वासु भक्ति संगीत प्रस्तुति
- 2 नवंबर: सुजीत ओझा भजन गायन और स्वप्रिल (पुणे) नृत्य-गायन, हिस्टोरिकल एम्पायर्स ऑफ इंडिया
- 3 नवंबर: पद्मश्री मनोज जोशी का महानाट्य ‘चाणक्य’
- 4 नवंबर: हेमा मालिनी नृत्य नाटिका ‘यशोदा कृष्ण’
- 5 नवंबर: समापन दिवस भव्य कवि सम्मेलन
