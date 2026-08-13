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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आरोप; बोले- "पूर्ववर्ती सपा सरकारों में हुआ था 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' देने का काम"

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ( Photo credit: ETV Bharat )