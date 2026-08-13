डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आरोप; बोले- "पूर्ववर्ती सपा सरकारों में हुआ था 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' देने का काम"
डिप्टी सीएम ने गुरुवार को भाजपा विधायक के साथ तिरंगा यात्रा रैली में हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 6:04 PM IST
कानपुर : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को कानपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक के साथ तिरंगा यात्रा रैली में हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने एक शिक्षक समारोह सहित शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए आरोप लगाये.
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' देने का काम हुआ था. उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद से राज्य की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है. वर्तमान में राज्य विकास और कानून-व्यवस्था के मामले में शीर्ष पर है.
आज जनपद कानपुर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित "तिरंगा यात्रा" में सम्मिलित होकर हृदय में राष्ट्रभक्ति का प्रचंड वेग और हाथों में देश की आन, बान, शान तिरंगा लेकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के पथ पर मां भारती के जयकारों के साथ गौरवपूर्ण "तिरंगा यात्रा" निकालते हुए।— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) August 13, 2026
इस अवसर पर… pic.twitter.com/IalrXa7bRT
कानपुर दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के साथ तिरंगा यात्रा रैली में हिस्सा लिया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने सत्ता में रहते हुए हमेशा एमवाई (MY) समीकरण और परिवारवाद को प्राथमिकता दी. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के आधार पर काम कर रही है और 2027 के चुनाव में पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी.
" हर घर तिरंगा - हर दिल तिरंगा"— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) August 13, 2026
आज जनपद कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में "हर घर तिरंगा" अभियान अंतर्गत आयोजित "विशाल तिरंगा यात्रा" को उत्साह और भारत माँ के गगन भेदी जयघोष के साथ निकालते हुए।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष, भाजपा, कानपुर दक्षिण श्री शिवराम सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष श्री… pic.twitter.com/lNOvtNi1RK
एक सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह बसपा का अंदरूनी मामला है. जिला अस्पताल में अनियमितताओं के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि 2017 के बाद से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है, तो सरकार मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
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