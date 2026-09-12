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'मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही सपा', डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को दी श्रद्धांजलि.

सपा के 'हसीन सपने' टूटे!
सपा के 'हसीन सपने' टूटे! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:53 PM IST

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बुलंदशहर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा सत्ता में वापसी के 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' देख रही है, जबकि प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल की गुंडई और अराजकता को आज तक नहीं भूली है. उन्होंने शिकारपुर में दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें कहीं.

अखिलेश यादव पर निशाना: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश में माफिया राज को संरक्षण दिया, वही उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकते रहे. उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी. मकान, दुकान और जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले लोग सपा के ही समर्थक थे.

सपा की सत्ता में वापसी... सिर्फ एक सपना? (Video Credit: ETV Bharat)

उस दौर में बहू-बेटियों की इज्जत और आबरू तक सुरक्षित नहीं थी. पूरा प्रदेश जानता है कि जब-जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तब-तब गुंडागर्दी और अराजकता ही बढ़ी है.- ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम

तानाशाही वाले बयान पर पलटवार: ​अखिलेश यादव के तानाशाही वाले बयान पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि तानाशाही भाजपा नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग अपनी सरकारों में करते थे. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है और अपराधी अपनी सीमा में हैं.

ब्रजेश पाठक ने दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को दी श्रद्धांजलि
ब्रजेश पाठक ने दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को दी श्रद्धांजलि (Photo Credit: ETV Bharat)

दिवंगत विधायक को दी श्रद्धांजलि: दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिकारपुर पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि दी. डिप्टी सीएम ने बीजेपी विधायक के निधन पर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया. ​परिजनों से मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारे साथी और लोकप्रिय विधायक अनिल शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, यह पार्टी और क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. पूरी भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है.

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