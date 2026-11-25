गोंडा भर्ती विवाद और फतेहपुर अल्ट्रासाउंड मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, एक हफ्ते में मांगी जांच रिपोर्ट
फतेहपुर के खागा डायग्नोस्टिक सेंटर में मृत सोनोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जारी होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:15 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है. पोस्ट में दावा किया गया है कि 69 रिक्त पदों के सापेक्ष 450 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को कमेटी गठित कर एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.
गोंडा में भर्ती के वायरल दावे की होगी जांच: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वायरल पोस्ट में किए गए दावों की वास्तविकता सामने लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर और संवेदनशील है. इस तरह के मामलों से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की छवि प्रभावित होती है. इसलिए यह जरूरी है कि वायरल पोस्ट में किए गए दावों की पूरी सच्चाई सामने आए.
जांच कमेटी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी. इसमें स्वीकृत पदों, रिक्तियों और की गई नियुक्तियों से संबंधित अभिलेखों की जांच की जाएगी. साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए दावे की तथ्यात्मक स्थिति भी स्पष्ट की जाएगी. डिप्टी सीएम ने जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी है.
दोषी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई: ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. अधिकारियों को तय समयसीमा में निष्पक्ष जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सौंपनी होगी.
फतेहपुर के डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी कसा शिकंजा: गोंडा में भर्ती के वायरल दावे के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर के खागा स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है. सेंटर पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन और ऐसे सोनोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जारी करने के आरोप हैं, जिनकी मृत्यु कोविड काल में हो चुकी है. इस मामले में ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अपर निदेशक स्तर के अधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच कराकर एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.
सीएमओ की भूमिका और सेंटर के संचालन की भी होगी जांच: डिप्टी सीएम ने फतेहपुर के सीएमओ डॉ. यूबी सिंह की भूमिका और कार्यशैली पर उठे सवालों को भी गंभीरता से लिया है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जांच में सेंटर के संचालन, पंजीकरण और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया की पड़ताल की जाए. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की क्या भूमिका रही है. जांच का दायरा सेंटर की कार्यप्रणाली से लेकर विभागीय निगरानी तक रहेगा.
मृत सोनोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर से रिपोर्ट जारी करने का आरोप: मामला 22 नवंबर का है, जब खागा डायग्नोस्टिक सेंटर में पारुल नाम की मरीज का अल्ट्रासाउंड किया गया था. आरोप है कि जांच के बाद जारी रिपोर्ट पर ऐसे सोनोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर थे, जिनकी कोविड काल में मृत्यु हो चुकी है. इस खुलासे के बाद सेंटर में अल्ट्रासाउंड जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए. अब जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि रिपोर्ट किसने तैयार की और मृत सोनोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर रिपोर्ट पर कैसे आए.
निरीक्षण में भी मिली थीं कई खामियां: इससे पहले 12 नवंबर को सीएमओ कार्यालय की ओर से डायग्नोस्टिक सेंटर को नोटिस जारी किया गया था. निरीक्षण के दौरान अनुबंधित चिकित्सक डॉ. मनोज कुमार अनुपस्थित मिले थे. इसके अलावा तकनीकी सहायक से अल्ट्रासाउंड जांच कराए जाने का आरोप भी सामने आया था. सेंटर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने समेत अन्य कमियां भी दर्ज की गई थीं.
इन खामियों के सामने आने के बाद सेंटर संचालक सरवर रजी खान को 13 नवंबर को मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे. अब डिप्टी सीएम के आदेश के बाद इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच होगी. जांच में सेंटर के रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी. रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी.
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