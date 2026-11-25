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गोंडा भर्ती विवाद और फतेहपुर अल्ट्रासाउंड मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, एक हफ्ते में मांगी जांच रिपोर्ट

फतेहपुर के सीएमओ डॉ. यूबी सिंह की कार्यशैली पर भी उठे सवाल, सेंटर के पंजीकरण और संचालन की होगी पड़ताल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है. पोस्ट में दावा किया गया है कि 69 रिक्त पदों के सापेक्ष 450 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को कमेटी गठित कर एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

गोंडा में भर्ती के वायरल दावे की होगी जांच: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वायरल पोस्ट में किए गए दावों की वास्तविकता सामने लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर और संवेदनशील है. इस तरह के मामलों से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की छवि प्रभावित होती है. इसलिए यह जरूरी है कि वायरल पोस्ट में किए गए दावों की पूरी सच्चाई सामने आए.

कोविड काल में मर चुके डॉक्टर के नाम पर हो रहा था खेल, जानिए खागा डायग्नोस्टिक सेंटर का पूरा मामला. (Photo Credit: ETV Bharat) जांच कमेटी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी. इसमें स्वीकृत पदों, रिक्तियों और की गई नियुक्तियों से संबंधित अभिलेखों की जांच की जाएगी. साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए दावे की तथ्यात्मक स्थिति भी स्पष्ट की जाएगी. डिप्टी सीएम ने जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी है. दोषी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई: ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. अधिकारियों को तय समयसीमा में निष्पक्ष जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सौंपनी होगी. फतेहपुर के डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी कसा शिकंजा: गोंडा में भर्ती के वायरल दावे के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर के खागा स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है. सेंटर पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन और ऐसे सोनोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जारी करने के आरोप हैं, जिनकी मृत्यु कोविड काल में हो चुकी है. इस मामले में ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अपर निदेशक स्तर के अधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच कराकर एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.