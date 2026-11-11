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राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं सनातन की बात : ब्रजेश पाठक

उपमुख्यमंत्री ने किया अस्पताल का निरीक्षण ( Photo Credit; ETV Bharat )

संतकबीरनगर : उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. बोफोर्स प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक कारगुजारियों पर पर्दा डालने के लिए विदेशी धरती पर दस्तावेज तैयार कराकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों पर हुए अत्याचारों के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए.

ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री (Video Credit; ETV Bharat) उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अयोध्या में कारसेवकों पर हुए गोली कांड का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर और सनातन संस्कृति के विरोध में खड़े दिखाई देते थे, वे आज राजनीतिक लाभ के लिए उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं.