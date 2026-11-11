राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं सनातन की बात : ब्रजेश पाठक
संतकबीरनगर में ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही कांग्रेस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:44 PM IST
संतकबीरनगर : उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. बोफोर्स प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक कारगुजारियों पर पर्दा डालने के लिए विदेशी धरती पर दस्तावेज तैयार कराकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों पर हुए अत्याचारों के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए.
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अयोध्या में कारसेवकों पर हुए गोली कांड का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर और सनातन संस्कृति के विरोध में खड़े दिखाई देते थे, वे आज राजनीतिक लाभ के लिए उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं.
उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में व्यापक बदलाव आया है. 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी.
वहीं, डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना. निरीक्षण के समय उन्होंने सीएमओ, सीएमएस और स्वास्थ्य विभाग के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
डिप्टी सीएम ने मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी. अस्पताल निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री एनएच-28 स्थित एक निजी होटल का उद्घाटन किया.
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