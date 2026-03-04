ETV Bharat / state

लखनऊ: होली बारात में झूमे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा, केशव मौर्य ने आवास पर खेली होली

लखनऊ: नवाबों की शहर लखनऊ में बुधवार को हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है. चौक की मशहूर होली को लोग ढोल-नगाड़े और गुलाल से खेल रहे हैं. इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने चौक पहुंचकर जमकर होली खेली. दोनों ने एक दूसरे पर खुब अबीर गुलाल उड़ाया.

केशव मौर्य ने खेली होली (Video Credit : ETV Bharat)

होली के पारंपरिक वेशभूषा कुर्ता पजामा और टोपी पहन कर दोनों नेताओं ने आम लोगों के साथ होली खेली. दूसरी ओर कालिदास मार्ग अपने आवास पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने समर्थकों के साथ होली खेली. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रदेश कार्यालय में समर्थकों और नेताओं के साथ में अबीर गुलाल खेला.





इस दैरान मुख्य आयोजनकर्ता आशीष अग्रवाल और रिद्धि किशोर गॉड के नेतृत्व में चौपटिया से होली बारात निकाली गई. जो अब्दुल अजीज रोड, भोलानाथ कुआं, विक्टोरिया स्ट्रीट होते हुए चौक चौराहे पहुंची, इस दौरान चरक चौराहे पर राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने बारात का स्वागत किया और समर्थकों को रंग लगाया.