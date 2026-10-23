ब्रजरज उत्सव 2026; हेमा मालिनी की होगी प्रस्तुति, एक्टर सौरभ राज जैन करेंगे ‘मेरे कृष्ण’ नाटक को प्रेजेंट
गंगा पर आधारित नाटक को लेकर हेमा मालिनी पिछले कई दिनों से रिहर्सल मुंबई में कर रही थी, आज शाम प्रस्तुति पेश करेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:32 PM IST
मथुरा: बृज की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं की छवि दिखाने के लिए मथुरा में ब्रजरज उत्सव 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगा. जिसमें सांसद हेमा मालिनी मां गंगा के नाटक पर आधारित गंगा की भूमिका की प्रस्तुति पेश करेंगी. शहर के रेलवे ग्राउंड और वृंदावन के श्री हरिदास ऑडिटोरियम सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
बृजरज उत्सव 2026: शुक्रवार की शाम को धार्मिक नगरी वृंदावन के हरिदास सभागार ऑडिटोरियम में बीजेपी सांसद नित्यांगना हेमा मालिनी मां गंगा पर प्रसारित एक नाटिका को प्रस्तुत करेंगी. जिसमें स्वर्ग लोक से धरती लोक तक मां गंगा की पावन धरोहर धारा अनेक नदियों को स्मरण करती हुई, धरती लोक पर उतारी इस पर आधारित नाटक हेमा मालिनी शाम 6 बजे प्रस्तुत करेंगी. गंगा पर आधारित नाटक को लेकर हेमा मालिनी पिछले कई दिनों से अपना रिहर्सल मुंबई में कर रही थी आज शाम नाटक में अपनी प्रस्तुति पेश करेंगी.
बृज की धरोहर: भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि और ब्रज की धरोहर को प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा बृजरज उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रांत स्तर के कलाकार इंटरनेशनल स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति कार्यक्रम में पेश करते हुए नजर आएंगे. उत्सव 2026 में मथुरा शहर के रेलवे ग्राउंड में अनेक स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचे और अनेक प्रांतो की अनूठी धरोहर पारंपरिक पोशाक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी.
सौरभ राज जैन करेगें नाटक की प्रस्तुति: स्वामी हरिदास जी प्रेक्षागृह, वृंदावन में 23 अक्टूबर को सांसद हेमा मालिनी की ‘नृत्य नाटिका गंगा’ की प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. 25 अक्टूबर को सौरभ राज जैन ‘मेरे कृष्ण’ नाटक प्रस्तुत करेंगे. 26 अक्टूबर को गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी, वृंदावन की ओर से रासलीला का आयोजन होगा. वहीं, 27 अक्टूबर को शिवानी मिश्रा ‘कलर्स ऑफ यूपी’ की प्रस्तुति देंगी.
रेलवे ग्राउंड में भक्ति, सूफी संगीत और लोककला: धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड में 23 अक्टूबर को मधुरम डिवोशनल बैंड की प्रस्तुति के साथ संगीत कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा. इसके बाद ईशान मिश्रा की सूफी गायकी, रसिक वैष्णव का ब्रजरस भजन कॉन्सर्ट और रूट्स नादात्म बैंड की प्रस्तुति दर्शकों को संगीत के विविध रंगों से रूबरू कराएगी.
आगे के कार्यक्रमों में गजेंद्र प्रताप सिंह, इशिता विश्वकर्मा, लखबीर सिंह लक्खा और अतुल पंडित जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. 31 अक्टूबर को पद्मश्री रामदयाल नौटंकी पेश करेंगे. 1 नवंबर को अभय विश्वकर्मा का म्यूजिकल बैंड और 2 नवंबर को बैकस्टेज शिवलिंग की प्रस्तुति होगी. ब्रज रज उत्सव में नेशनल स्तर पर पहचान रखने वाले कलाकारों के साथ स्थानीय लोक कलाकारों और स्कूली छात्र-छात्राओं को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा. इससे ब्रज की लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं को व्यापक पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा.
शिल्प मेला, फूड कोर्ट और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ब्रज रज उत्सव में शिल्प मेला, फूड कोर्ट, झूले और जॉय राइड्स भी आकर्षण का केंद्र होंगे. मेले में स्वयं सहायता समूहों, खादी ग्रामोद्योग और प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी और ‘एक जनपद, एक व्यंजन’ (ओडीओसी) योजना के विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे. इन स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों और क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा. उत्सव स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए मंच उपलब्ध कराएगा.
रेलवे ग्राउंड के कार्यक्रम-
23 अक्टूबर: मधुरम डिवोशनल बैंड
24 अक्टूबर: ईशान मिश्रा - सूफी गायन
25 अक्टूबर: रसिक वैष्णव - ब्रजरस भजन कॉन्सर्ट
26 अक्टूबर: रूट्स नादात्म बैंड
27 अक्टूबर: गजेंद्र प्रताप सिंह - भजन गायन
28 अक्टूबर: इशिता विश्वकर्मा
29 अक्टूबर: लखबीर सिंह लक्खा
30 अक्टूबर: अतुल पंडित
31 अक्टूबर: पद्मश्री रामदयाल नौटंकी
1 नवंबर: अभय विश्वकर्मा म्यूजिकल बैंड
2 नवंबर: बैकस्टेज शिवलिंग
स्वामी हरिदास जी प्रेक्षागृह, वृंदावन के कार्यक्रम-
23 अक्टूबर: सांसद हेमा मालिनी नृत्य नाटिका गंगा
25 अक्टूबर: सौरभ राज जैन मेरे कृष्ण’ नाटक
26 अक्टूबर: गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी, वृंदावन रासलीला
27 अक्टूबर: शिवानी मिश्रा कलर्स ऑफ यूपी
सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि ब्रजरज उत्सव 2026 में सबको सादर आमंत्रित करती हूं. 23 अक्टूबर शाम 6 बजे वृंदावन केसरी हरिदास समारोह ऑडिटोरियम में मां गंगा की भूमिका में एक विशेष नाटक आयोजित करने जा रही हूं. मां गंगा के प्रति भक्ति और श्रद्धा को लेकर प्रस्तुति पेश करूंगी. स्वर्ग लोक से धरती लोक तक मां गंगा की यात्रा को प्रसारित किया जाएगा.
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