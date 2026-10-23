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ब्रजरज उत्सव 2026; हेमा मालिनी की होगी प्रस्तुति, एक्टर सौरभ राज जैन करेंगे ‘मेरे कृष्ण’ नाटक को प्रेजेंट

धार्मिक नगरी वृंदावन के हरिदास सभागार ऑडिटोरियम में ब्रजरज उत्सव 2026 का आयोजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: बृज की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं की छवि दिखाने के लिए मथुरा में ब्रजरज उत्सव 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगा. जिसमें सांसद हेमा मालिनी मां गंगा के नाटक पर आधारित गंगा की भूमिका की प्रस्तुति पेश करेंगी. शहर के रेलवे ग्राउंड और वृंदावन के श्री हरिदास ऑडिटोरियम सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

ब्रजरज उत्सव 2026. (Video Credit; ETV Bharat) बृजरज उत्सव 2026: शुक्रवार की शाम को धार्मिक नगरी वृंदावन के हरिदास सभागार ऑडिटोरियम में बीजेपी सांसद नित्यांगना हेमा मालिनी मां गंगा पर प्रसारित एक नाटिका को प्रस्तुत करेंगी. जिसमें स्वर्ग लोक से धरती लोक तक मां गंगा की पावन धरोहर धारा अनेक नदियों को स्मरण करती हुई, धरती लोक पर उतारी इस पर आधारित नाटक हेमा मालिनी शाम 6 बजे प्रस्तुत करेंगी. गंगा पर आधारित नाटक को लेकर हेमा मालिनी पिछले कई दिनों से अपना रिहर्सल मुंबई में कर रही थी आज शाम नाटक में अपनी प्रस्तुति पेश करेंगी.

बृज की धरोहर: भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि और ब्रज की धरोहर को प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा बृजरज उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रांत स्तर के कलाकार इंटरनेशनल स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति कार्यक्रम में पेश करते हुए नजर आएंगे. उत्सव 2026 में मथुरा शहर के रेलवे ग्राउंड में अनेक स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचे और अनेक प्रांतो की अनूठी धरोहर पारंपरिक पोशाक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) सौरभ राज जैन करेगें नाटक की प्रस्तुति: स्वामी हरिदास जी प्रेक्षागृह, वृंदावन में 23 अक्टूबर को सांसद हेमा मालिनी की ‘नृत्य नाटिका गंगा’ की प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. 25 अक्टूबर को सौरभ राज जैन ‘मेरे कृष्ण’ नाटक प्रस्तुत करेंगे. 26 अक्टूबर को गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी, वृंदावन की ओर से रासलीला का आयोजन होगा. वहीं, 27 अक्टूबर को शिवानी मिश्रा ‘कलर्स ऑफ यूपी’ की प्रस्तुति देंगी. रेलवे ग्राउंड में भक्ति, सूफी संगीत और लोककला: धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड में 23 अक्टूबर को मधुरम डिवोशनल बैंड की प्रस्तुति के साथ संगीत कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा. इसके बाद ईशान मिश्रा की सूफी गायकी, रसिक वैष्णव का ब्रजरस भजन कॉन्सर्ट और रूट्स नादात्म बैंड की प्रस्तुति दर्शकों को संगीत के विविध रंगों से रूबरू कराएगी. आगे के कार्यक्रमों में गजेंद्र प्रताप सिंह, इशिता विश्वकर्मा, लखबीर सिंह लक्खा और अतुल पंडित जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. 31 अक्टूबर को पद्मश्री रामदयाल नौटंकी पेश करेंगे. 1 नवंबर को अभय विश्वकर्मा का म्यूजिकल बैंड और 2 नवंबर को बैकस्टेज शिवलिंग की प्रस्तुति होगी. ब्रज रज उत्सव में नेशनल स्तर पर पहचान रखने वाले कलाकारों के साथ स्थानीय लोक कलाकारों और स्कूली छात्र-छात्राओं को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा. इससे ब्रज की लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं को व्यापक पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा.