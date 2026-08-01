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ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्राः 90 किलोमीटर रूट पर 1925 पुलिसकर्मी और 13 डीएसपी संभालेंगे सुरक्षा की कमान

ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान 90 किलोमीटर रूट पर 1925 पुलिसकर्मी के साथ 13 डीएसपी की तैनाती रहेगी.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 8:32 PM IST

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नूंहः जिले में सोमवार को आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है. पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन स्वयं लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.

सात कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेंगी: मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि "यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. करीब 85-90 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर 1925 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जबकि 13 डीएसपी पूरे सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी करेंगे. इसके अलावा बाहरी जिलों से भी सात कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेंगी. यात्रा मार्ग के प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों और ऊंची इमारतों पर भी पुलिस बल तैनात रहेगा, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके."

ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी पूरी (ETV Bharat)

'किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें': एसपी ने बताया कि "सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लगातार जारी है और किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट, अफवाह या माहौल खराब करने वाली सामग्री पर पुलिस की विशेष नजर है. कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बंद कराया गया है, जबकि कुछ अन्य अकाउंट्स की जानकारी जुटाई जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें."

Braj Mandal Jalabhishek Yatra
ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी (ETV Bharat)

पुलिस ने किया फ्लैग मार्चः उन्होंने कहा कि "जिले के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों, मंदिर समितियों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें की गई हैं और सभी ने यात्रा के सफल आयोजन में सहयोग का भरोसा दिलाया है. सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया है. प्रशासन का प्रयास है कि यह यात्रा सौहार्द और सामाजिक एकता का सकारात्मक संदेश लेकर पूरे देश और दुनिया तक पहुंचे. यात्रा को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च, रूट मार्च और सुरक्षा अभ्यास भी किए हैं." रविवार को व्यापक स्तर पर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी." एसपी ने बताया कि रातभर चेकिंग अभियान और विभिन्न नाकों पर निगरानी जारी रहेगी. पार्किंग व्यवस्था का भी निरीक्षण किया जा चुका है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं."

रूट डायवर्जन लागूः यात्रा के दौरान भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है और इसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है. प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की है ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

सोमवार को स्कूल रहेंगे बंदः स्कूलों को सोमवार के दिन बंद रखने के संबंध में एसपी ने बताया कि "यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यात्रा का समय स्कूल संचालन के समय से मेल खाने के कारण बच्चों और अभिभावकों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है." प्रशासन का कहना है कि "यात्रा के दौरान शांति, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं."

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