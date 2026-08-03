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नूंह में थोड़ी देर में शुरू होगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, यात्रा में शामिल होने पहुंचे डिप्टी स्पीकर, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

सुरक्षा के अभेद्य घेरे में पूरी यात्रा: ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. 13 डीएसपी के नेतृत्व में 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, खोजी कुत्ते, घुड़सवार पुलिस और पांच ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं. शहर में जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और प्रत्येक वाहन की गहन जांच की जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विवादित व्यक्ति को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान: करीब 90 किलोमीटर लंबी इस धार्मिक यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 7 हजार श्रद्धालु यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि आयोजकों का दावा है कि श्रद्धालुओं की संख्या 20 हजार तक पहुंच सकती है. यात्रा दोपहर तक झिरकेश्वर मंदिर पहुंचेगी और शाम को श्रृंगेश्वर मंदिर में समापन होगा. इसके बाद श्रद्धालु अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे.

नूंह: नूंह में आज यानी कि सावन के पहले सोमवार पर आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रा अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है. नल्हरेश्वर मंदिर से निकलने वाली यह यात्रा झिरकेश्वर मंदिर होते हुए सिंगार गांव स्थित श्रृंगेश्वर मंदिर तक पहुंचेगी. जिला प्रशासन और पुलिस ने यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है.

यात्रा में शामिल होने नूंह पहुंचे डिप्टी स्पीकर (ETV Bharat)

यात्रा में शामिल होने नूंह पहुंचे डिप्टी स्पीकर: वहीं, इस यात्रा में शामिल होने विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्ढा भी पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि, "जो भगवान शिव की यात्रा है. भगवान शिव के दर्शन करने का अवसर मिलेगा. मेवात भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तेजी से तरक्की कर रहा है. वहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर तक जाएंगे. इसको लेकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम भगवान शिव का जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है."

नूंह में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं में उत्साह: यात्रा में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वे पूरी तरह संतुष्ट हैं. एक श्रद्धालु ने कहा कि, "हम पर भोले बाबा की कृपा है. हम जलाभिषेक और दर्शन के लिए हर साल आते हैं. इस बार सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हैं, इसलिए किसी तरह का भय नहीं है." वहीं, एक महिला श्रद्धालु सरोज ने भी कहा कि "प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है. श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं."

यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए (ETV Bharat)

आस्था का बढ़ता कारवां: वहीं, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि, "हर वर्ष ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. प्रशासन और समाज के सहयोग से यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी." वहीं, पुजारी गोपाल पंडित ने कहा कि, "यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है. भोलेनाथ के आशीर्वाद से यात्रा सफल होगी."

ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त (ETV Bharat)

सौहार्द का संदेश: यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज की ओर से भी कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी की गई है. जगह-जगह स्वागत एवं जलपान शिविर लगाए गए हैं. हरि मंदिर आश्रम पटौदी के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज के साथ-साथ चीफ इमाम उमेर इलियासी के भी यात्रा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. प्रशासन का कहना है कि पूरी यात्रा पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में जलाभिषेक कर सकें.

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