डीग के फव्वारे, कामां की लठमार और भरतपुर की सुरमयी शाम...ब्रज होली महोत्सव कल से

पर्यटन विभाग ने ब्रज की पारंपरिक होली के रंग, रस और सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने की अपील की है.

Braj Holi Festival 2026
भरतपुर का विहंगम दृश्य (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 25, 2026 at 4:57 PM IST

भरतपुर: ब्रज की रंग-रस से सराबोर परंपराएं एक बार फिर जीवंत होने जा रही हैं. ऐतिहासिक डीग के रंगीन फव्वारों की छटा, कामां की पारंपरिक लठमार और भरतपुर की सुरमयी सांस्कृतिक शामों के संग ब्रज होली महोत्सव 2026 का आगाज 26 फरवरी से होगा.

तीन दिवसीय इस महोत्सव में मंदिरों की गुलाल होली, फूलों की होली, शोभायात्राएं, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और मेगा कल्चरल ईवनिंग के माध्यम से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा. जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वागत की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं.

डीग में रंगारंग शुभारंभ: पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय जौहरी ने बताया कि महोत्सव का आगाज 26 फरवरी को डीग में होगा. सुबह 10 बजे मेला मैदान में रस्साकसी, कबड्डी, मटका दौड़, नींबू-चम्मच दौड़ और बोरी दौड़ जैसी पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं उत्साह बढ़ाएंगी. दोपहर 12 बजे ऐतिहासिक डीग महल में मेहंदी, रंगोली, चित्रकला और मूंछ प्रतियोगिता आयोजित होगी. शाम 4 बजे डीग महल के रंगीन फव्वारों का संचालन और राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी. रात 7 बजे डीग महल परिसर में मेगा कल्चरल ईवनिंग में सुप्रसिद्ध गायक महेश गोयल और मानसी भारद्वाज अपनी प्रस्तुतियां देकर माहौल को सुरमय बनाएंगे.

कामां में पारंपरिक होली की झलक:

  • 27 फरवरी शुक्रवार को कामां में सुबह 7.15 बजे लाल दरवाजा पर गणेश पूजन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होगी.
  • सुबह 9.30 बजे श्री गोकुल चन्द्रमा जी मंदिर में गुलाल होली, 10.30 बजे श्री मदन मोहन जी मंदिर में कुंज गुलाल होली तथा 11 बजे श्री राधा बल्लभ जी मंदिर में दूध-दही एवं लड्डू होली का आयोजन होगा.
  • 11.30 बजे श्री गोपीनाथ जी मंदिर में भी दूध-दही एवं लड्डू होली खेली जाएगी. दोपहर 12 बजे गोपीनाथ जी मंदिर से गोकुल चन्द्रमा जी मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकलेगी.
  • शाम 4 बजे राधा बल्लभ जी मंदिर में फूलों की होली और लठमार होली आकर्षण का केंद्र रहेंगी. शाम 6 बजे गोपीनाथ जी मंदिर में होरी के रसिया गायन और 6.30 बजे विमल कुंड पर महाआरती व दीपदान कार्यक्रम आयोजित होगा.
  • रात 7 बजे कोट ऊपर स्टेडियम, कामां में मेगा कल्चरल ईवनिंग में प्लेबैक सिंगर नेहा दीक्षित और तन्मय चतुर्वेदी अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

28 फरवरी को भरतपुर में भव्य समापन

  • महोत्सव का समापन 28 फरवरी को भरतपुर में होगा. सुबह 9 बजे लोहागढ़ स्टेडियम में रस्साकशी, कबड्डी, दौड़, बैडमिंटन और खो-खो प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी.
  • सुबह 11 बजे राजकीय संग्रहालय भरतपुर में चित्रकला, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताएं होंगी. दोपहर 12 बजे नींबू-चम्मच व बोरी दौड़ और 1 बजे साफा बांधना एवं मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.
  • शाम 7 बजे विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में 'द वॉयस इंडिया' फेम पुरुषार्थ जैन की प्रस्तुति के साथ मेगा कल्चरल ईवनिंग होगी और इसी के साथ तीन दिवसीय ब्रज होली महोत्सव 2026 का भव्य समापन होगा. पर्यटन विभाग ने आमजन और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे ब्रज की पारंपरिक होली के रंग, रस और सांस्कृतिक विरासत का आनंद लें और कार्यक्रमों में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें.

