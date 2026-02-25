ETV Bharat / state

डीग के फव्वारे, कामां की लठमार और भरतपुर की सुरमयी शाम...ब्रज होली महोत्सव कल से

भरतपुर: ब्रज की रंग-रस से सराबोर परंपराएं एक बार फिर जीवंत होने जा रही हैं. ऐतिहासिक डीग के रंगीन फव्वारों की छटा, कामां की पारंपरिक लठमार और भरतपुर की सुरमयी सांस्कृतिक शामों के संग ब्रज होली महोत्सव 2026 का आगाज 26 फरवरी से होगा.

तीन दिवसीय इस महोत्सव में मंदिरों की गुलाल होली, फूलों की होली, शोभायात्राएं, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और मेगा कल्चरल ईवनिंग के माध्यम से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा. जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वागत की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं.

डीग में रंगारंग शुभारंभ: पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय जौहरी ने बताया कि महोत्सव का आगाज 26 फरवरी को डीग में होगा. सुबह 10 बजे मेला मैदान में रस्साकसी, कबड्डी, मटका दौड़, नींबू-चम्मच दौड़ और बोरी दौड़ जैसी पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं उत्साह बढ़ाएंगी. दोपहर 12 बजे ऐतिहासिक डीग महल में मेहंदी, रंगोली, चित्रकला और मूंछ प्रतियोगिता आयोजित होगी. शाम 4 बजे डीग महल के रंगीन फव्वारों का संचालन और राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी. रात 7 बजे डीग महल परिसर में मेगा कल्चरल ईवनिंग में सुप्रसिद्ध गायक महेश गोयल और मानसी भारद्वाज अपनी प्रस्तुतियां देकर माहौल को सुरमय बनाएंगे.