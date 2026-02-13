ETV Bharat / state

NSIL-2026 में उच्च शिक्षा पर होगा राष्ट्रीय मंथन, एक जाजम पर आएंगे देश की 250 उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलगुरु और डीन

NSIL का आयोजन जयपुर से पहले पहले इंदौर, लखनऊ और देहरादून में भी ये आयोजन हो चुका है.

NSIL 2026 in Jaipur
NSIL–2026 जयपुर में (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: उच्च शिक्षा को नई दिशा देने और संस्थागत नेतृत्व को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम (NSIL–2026) का आयोजन किया जा रहा है. 16-17 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय समागम में देशभर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के कुलगुरु, डीन सहित शीर्ष नेतृत्व एक जाजम पर आएगा. यहां उच्च शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे. इस समागम को मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति, संस्थागत विकास, शोध, नेतृत्व क्षमता और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर विचार-विमर्श का बड़ा मंच बताया जा रहा है.

'अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद': National Summit for Institutional Leaders (NSIL) एक ऐसा मंच है जहां देश के यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के कुलगुरु, निदेशक, डीन, कुलसचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठकर उच्च शिक्षा के वर्तमान हालात और भविष्य की दिशा पर मंथन करते हैं. इस बार इस राष्ट्रीय समागम का मुख्य विषय 'अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद' है. ताकि संस्थान एक-दूसरे के अनुभवों से सीखे और मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं.

NSIL में उच्च शिक्षा के वर्तमान और भविष्य पर होगा मंथन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: नई शिक्षा नीति: स्कूलों को अपग्रेड करने के उद्देश्य से जयपुर में जुटेंगे विद्या भारती के 1100 कार्यकर्ता

कॉलेज एजुकेशन डिपार्मेंट भी भागीदार: इस आयोजन में राजस्थान सरकार का कॉलेज एजुकेशन डिपार्मेंट भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है. आयुक्त डॉ ओपी बैरवा ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग राज्य में उच्च शिक्षा की नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य करता है. विभाग का लक्ष्य है कि शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, संस्थानों को मजबूत किया जाए, उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जाए. इसके लिए इस तरह के मंच प्रभावी साबित होंगे.

पढ़ें: उच्च शिक्षा क्षेत्र में कांग्रेस शासन में बिगड़ी व्यवस्थाओं को पौने दो वर्षो में किया दुरुस्त: प्रेमचंद बैरवा

राजस्थान विश्वविद्यालय और विद्या भारती की भूमिका: राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि ये समागम विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (VBUSS) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. VBUSS का उद्देश्य भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है. समागम में राजस्थान विश्वविद्यालय की भी अहम भूमिका रहने वाली है. इस आयोजन में नई शिक्षा नीतियों के अनुसार संस्थानों का विकास कैसे हो, शिक्षकों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कैसे तैयार किया जाए, शोध को भारतीय संदर्भ से जोड़ने, पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम और शोध से जोड़ने, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों का शिक्षा में बढ़ते प्रभाव पर मंथन होगा.

पढ़ें: राजस्थान में छात्रों को करियर चुनने में मिलेगी सही दिशा, स्कूल शिक्षा विभाग बना रहा तीन साल का रोडमैप

समापन के दौरान जारी होगा जयपुर डिक्लेरेशन: विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय संयोजक को प्रोफेसर संजय शर्मा ने बताया कि इस समागम से संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास एजेंडा से जोड़ने पर ठोस सुझाव मिलेंगे. साथ ही एक डिटेल नीति-परामर्श दस्तावेज तैयार होगा, जो जयपुर डिक्लेरेशन कहलाएगा. इसे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अपनी तरह का चौथा आयोजन है. इससे पहले इंदौर, लखनऊ और देहरादून में भी ये आयोजन हो चुका है. वहां तैयार हुई कार्ययोजना (ब्लूप्रिंट) के बिंदु नई शिक्षा नीति के अंग भी बने.

TAGGED:

NSIL DATE AND VENUE
DECLARATION OF NSIL 2026
अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम
BRAINSTORMING ON HIGHER EDUCATION
NSIL 2026 IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.