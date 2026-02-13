ETV Bharat / state

NSIL-2026 में उच्च शिक्षा पर होगा राष्ट्रीय मंथन, एक जाजम पर आएंगे देश की 250 उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलगुरु और डीन

'अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद': National Summit for Institutional Leaders (NSIL) एक ऐसा मंच है जहां देश के यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के कुलगुरु, निदेशक, डीन, कुलसचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठकर उच्च शिक्षा के वर्तमान हालात और भविष्य की दिशा पर मंथन करते हैं. इस बार इस राष्ट्रीय समागम का मुख्य विषय 'अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद' है. ताकि संस्थान एक-दूसरे के अनुभवों से सीखे और मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं.

जयपुर: उच्च शिक्षा को नई दिशा देने और संस्थागत नेतृत्व को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम (NSIL–2026) का आयोजन किया जा रहा है. 16-17 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय समागम में देशभर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के कुलगुरु, डीन सहित शीर्ष नेतृत्व एक जाजम पर आएगा. यहां उच्च शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे. इस समागम को मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति, संस्थागत विकास, शोध, नेतृत्व क्षमता और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर विचार-विमर्श का बड़ा मंच बताया जा रहा है.

कॉलेज एजुकेशन डिपार्मेंट भी भागीदार: इस आयोजन में राजस्थान सरकार का कॉलेज एजुकेशन डिपार्मेंट भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है. आयुक्त डॉ ओपी बैरवा ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग राज्य में उच्च शिक्षा की नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य करता है. विभाग का लक्ष्य है कि शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, संस्थानों को मजबूत किया जाए, उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जाए. इसके लिए इस तरह के मंच प्रभावी साबित होंगे.

राजस्थान विश्वविद्यालय और विद्या भारती की भूमिका: राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि ये समागम विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (VBUSS) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. VBUSS का उद्देश्य भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है. समागम में राजस्थान विश्वविद्यालय की भी अहम भूमिका रहने वाली है. इस आयोजन में नई शिक्षा नीतियों के अनुसार संस्थानों का विकास कैसे हो, शिक्षकों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कैसे तैयार किया जाए, शोध को भारतीय संदर्भ से जोड़ने, पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम और शोध से जोड़ने, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों का शिक्षा में बढ़ते प्रभाव पर मंथन होगा.

समापन के दौरान जारी होगा जयपुर डिक्लेरेशन: विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय संयोजक को प्रोफेसर संजय शर्मा ने बताया कि इस समागम से संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास एजेंडा से जोड़ने पर ठोस सुझाव मिलेंगे. साथ ही एक डिटेल नीति-परामर्श दस्तावेज तैयार होगा, जो जयपुर डिक्लेरेशन कहलाएगा. इसे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अपनी तरह का चौथा आयोजन है. इससे पहले इंदौर, लखनऊ और देहरादून में भी ये आयोजन हो चुका है. वहां तैयार हुई कार्ययोजना (ब्लूप्रिंट) के बिंदु नई शिक्षा नीति के अंग भी बने.