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UP BJP की जिला समितियों के गठन पर मंथन; पश्चिमी यूपी के बाद आज ब्रज क्षेत्र पर चर्चा

UP BJP की जिला समितियों के गठन पर मंथन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर जिला कमेटियों के गठन पर मंथन शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम क्षेत्र से इसका आगाज किया है. रविवार को ब्रज क्षेत्र की बैठक आयोजित की जाएगी.

बहुत जल्दी जिला कमेटियों का गठन किया जाएगा और यहीं जिला कमेटियां विधानसभा चुनाव-2027 में जिम्मेदारियां निभाएंगी. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर समितियों में कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पश्चिम क्षेत्र की जिला समितियों के गठन पर विस्तृत बिंदुवार चर्चा की.

पार्टी ने पूर्व में जिला समितियों के गठन के लिए जिला स्तर पर आम सहमति बनाने के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे. पर्यवेक्षकों ने जिला स्तर पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद करके कर्मठ, निष्ठावान, ऊर्जावान, विचारनिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी थी.