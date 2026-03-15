UP BJP की जिला समितियों के गठन पर मंथन; पश्चिमी यूपी के बाद आज ब्रज क्षेत्र पर चर्चा
पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और व्यापक विमर्श के आधार पर पार्टी की जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 9:08 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर जिला कमेटियों के गठन पर मंथन शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम क्षेत्र से इसका आगाज किया है. रविवार को ब्रज क्षेत्र की बैठक आयोजित की जाएगी.
बहुत जल्दी जिला कमेटियों का गठन किया जाएगा और यहीं जिला कमेटियां विधानसभा चुनाव-2027 में जिम्मेदारियां निभाएंगी. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर समितियों में कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पश्चिम क्षेत्र की जिला समितियों के गठन पर विस्तृत बिंदुवार चर्चा की.
पार्टी ने पूर्व में जिला समितियों के गठन के लिए जिला स्तर पर आम सहमति बनाने के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे. पर्यवेक्षकों ने जिला स्तर पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद करके कर्मठ, निष्ठावान, ऊर्जावान, विचारनिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी थी.
पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और व्यापक विमर्श के आधार पर पार्टी की जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. यहां प्रदेश मुख्यालय में रविवार को ब्रज क्षेत्र की जिला समितियों के गठन पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, पर्यवेक्षक, जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों से जिलावार चर्चा की.
बैठक में सभी सामाजिक वर्गो का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, महिलाओं को समुचित स्थान देने तथा समर्पित, अनुशासित, वैचारिक रूप से सशक्त एवं परिश्रमी कार्यकर्ताओं को जिला समितियों में दायित्व देने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.
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