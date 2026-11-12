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15 महीने की उम्र में ब्रेन ट्यूमर, छिनी आंखों की रोशनी, फिर भी नहीं टूटा हौसला , नन्ही उम्र में राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं प्रथमेश सिन्हा

नन्ही उम्र में राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं प्रथमेश सिन्हा. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर : कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी इंसान के रास्ते नहीं रोक सकतीं. महाराष्ट्र के पुणे निवासी युवा मोटिवेशनल स्पीकर प्रथमेश सिन्हा की कहानी इस बात की मिसाल हैं. महज 16 महीने की उम्र में ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का पता चला और इसके बाद इलाज के दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई. इसके बावजूद प्रथमेश ने न तो अपनी पढ़ाई पर इसका असर होने दिया और न ही जज्बे को कमजोर पड़ने दिया. आज 15 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं.