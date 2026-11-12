15 महीने की उम्र में ब्रेन ट्यूमर, छिनी आंखों की रोशनी, फिर भी नहीं टूटा हौसला , नन्ही उम्र में राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं प्रथमेश सिन्हा
मोटिवेशनल स्पीकर प्रथमेश ने जयपुर में ETV भारत से की खास बातचीत. पेश है अश्वनी पारीक की रिपोर्ट.
Published : November 12, 2026 at 8:09 PM IST
जयपुर : कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी इंसान के रास्ते नहीं रोक सकतीं. महाराष्ट्र के पुणे निवासी युवा मोटिवेशनल स्पीकर प्रथमेश सिन्हा की कहानी इस बात की मिसाल हैं. महज 16 महीने की उम्र में ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का पता चला और इसके बाद इलाज के दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई. इसके बावजूद प्रथमेश ने न तो अपनी पढ़ाई पर इसका असर होने दिया और न ही जज्बे को कमजोर पड़ने दिया. आज 15 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं.
दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने से लेकर कैंसर मरीजों का मनोबल बढ़ाने तक, प्रथमेश अपनी सकारात्मक सोच और प्रभावशाली संवाद क्षमता के जरिए लोगों के जीवन में उम्मीद जगाने का काम कर रहे हैं. बीते दिनों जयपुर प्रवास के दौरान प्रथमेश ने ETV भारत से खास बातचीत में अपने संघर्ष, उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के विजन को साझा किया. बातचीत में उन्होंने बताया कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर भरोसा बनाए रखना चाहिए.
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बचपन में ही जिंदगी ने ली कठिन परीक्षा : प्रथमेश के जीवन का संघर्ष बेहद कम उम्र में शुरू हो गया था. जब वे महज 16 महीने के थे, तब उनके मस्तिष्क में ट्यूमर का पता चला. बीमारी और उसके इलाज के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई. परिवार के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन माता-पिता ने हिम्मत नहीं हारी और प्रथमेश को सामान्य बच्चों की तरह आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया. जिंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. साल 2019 में उन्हें दोबारा ब्रेन ट्यूमर की समस्या का सामना करना पड़ा और इसके लिए रेडिएशन थेरेपी करवानी पड़ी. लगातार स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई, रुचियों और आत्मविश्वास को बनाए रखा. प्रथमेश अपनी कामयाबी के पीछे माता-पिता के संघर्ष, मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा को बताते हैं. उनका मानना है कि परिवार का सकारात्मक सहयोग किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है.
खुद इलाज के बीच दूसरे मरीजों को देते हैं जीने का हौसला : प्रथमेश की कहानी का सबसे प्रेरक पहलू यह है कि जिस उम्र में बच्चे बीमारी और अस्पताल के माहौल से घबरा जाते हैं, उस उम्र में वे खुद दूसरे मरीजों को हिम्मत देने लगे थे. जब वे ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए अस्पताल जाते थे, तब वहां भर्ती दूसरे मरीजों को सकारात्मक रहने और बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करते थे. उनकी मां के मुताबिक, अस्पताल के डॉक्टर भी प्रथमेश की सकारात्मक सोच और बोलने की क्षमता से काफी प्रभावित थे. कई बार डॉक्टर दूसरे मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाते थे. प्रथमेश की बातें सुनकर मरीजों को मानसिक संबल मिलता था. इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि अपनी बातों और अनुभवों के जरिए वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. धीरे-धीरे यही उनकी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचान बनने की शुरुआत बनी. आज वे विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों और कैंसर मरीजों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं.
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शार्क टैंक इंडिया में दिखाया हुनर : प्रथमेश को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में वर्ष 2022 का खास योगदान रहा. वे लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में नजर आए थे. यहां उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने वाले ब्रेल आधारित स्मार्ट लर्निंग उपकरण 'एनी (Annie)' के बारे में जानकारी दी. इस डिवाइस को Thinkerbell Labs ने विकसित किया है. इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि सीखने और शिक्षा हासिल करने में तकनीकी मदद उपलब्ध कराना है. प्रथमेश इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी बने. शार्क टैंक इंडिया के मंच पर अपनी प्रस्तुति के दौरान उन्होंने बताया कि तकनीक किस तरह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा के नए रास्ते खोल सकती है. इसी वर्ष डिजिटल इंडिया वीक के दौरान गांधीनगर में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर मिला. प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में प्रथमेश के आत्मविश्वास और प्रतिभा का उल्लेख किया था. प्रथमेश के लिए यह अनुभव जीवन के यादगार पलों में शामिल है.
व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित : कम उम्र में समाज के लिए किए गए उनके प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से प्रथमेश को वर्ष 2024 में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें श्रेष्ठ दिव्यांग बालक श्रेणी में यह सम्मान मिला. यह उपलब्धि उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ-साथ दृष्टिबाधित बच्चों और दिव्यांग समुदाय के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी पहचान है. ब्रेल साक्षरता को बढ़ावा देना, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और कैंसर मरीजों का मनोबल बढ़ाना उनके कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रथमेश का मानना है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शारीरिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी सोच, प्रतिभा और समाज के प्रति योगदान से होनी चाहिए.
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दिव्यांगता कमजोरी नहीं, जरूरत है अवसर और अनुकूल माहौल की : दिव्यांगता को लेकर प्रथमेश की सोच उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. उनका कहना है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की अक्षमता नहीं होती. कई बार व्यक्ति में प्रतिभा और क्षमता होने के बावजूद उसे आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त सहयोग, सुगम सुविधाओं और अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है. समाज को दिव्यांग व्यक्तियों की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी खूबियों और विशेष क्षमताओं को पहचानना चाहिए. अपनी बात समझाने के लिए वे पिनव्हील यानी रंगीन पवनचक्की का उदाहरण देते हैं. उनका कहना है कि जिस तरह पवनचक्की को घूमने के लिए हवा की जरूरत होती है, उसी तरह दिव्यांग व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है. उन्हें समान अवसर और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वे भी अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
प्रथमेश इस संदर्भ में SWOT एनालिसिस का भी उदाहरण देते हैं. उनके मुताबिक, किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता समझने के लिए उसकी ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का आकलन करना जरूरी है. केवल उसकी सीमाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करना उचित नहीं है. दिव्यांग व्यक्तियों को भी अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए. उनका मानना है कि समावेशी समाज वही होगा, जहां किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति उसके सपनों और संभावनाओं के बीच बाधा नहीं बनेगी.
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बच्चों पर पढ़ाई और अपेक्षाओं का दबाव : आज के समय में बच्चों पर पढ़ाई, बेहतर प्रदर्शन और माता-पिता की अपेक्षाओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है. छोटी-छोटी बातों पर तनाव और निराशा महसूस करने वाले बच्चों को प्रथमेश अलग नजरिए से सोचने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि माता-पिता की डांट के पीछे भी अक्सर बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता होती है, इसलिए बच्चों को उनकी बातों को नकारात्मक रूप में लेने के बजाय उनके पीछे छिपी सीख को समझने की कोशिश करनी चाहिए. वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उनके माता-पिता उन्हें डांटने के बजाय समझाने पर ज्यादा जोर देते हैं.
प्रथमेश के मुताबिक, यदि बच्चे अपनी गलतियों को समय रहते समझ लें और उनमें सुधार करें तो बार-बार डांटने की स्थिति ही नहीं बनेगी. वे अपने छोटे भाई और हमउम्र बच्चों को भी यही संदेश देते हैं कि पढ़ाई और जीवन की चुनौतियों से घबराने के बजाय समय का सही प्रबंधन करना चाहिए. प्रथमेश बताते हैं कि उनकी याददाश्त अच्छी है, इसलिए वे कम समय में विषयों को समझने और याद करने की कोशिश करते हैं. पढ़ाई के साथ अपनी रुचियों और अन्य गतिविधियों के लिए समय निकालना भी जरूरी है.
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भगवान शिव को मानते हैं समावेशिता का प्रतीक : प्रथमेश की सोच में आध्यात्मिकता का भी विशेष स्थान है. वे बचपन से ही भगवद्गीता के श्लोक और संस्कृत मंत्रों का पाठ करते आ रहे हैं. वे सभी ईश्वरीय स्वरूपों में आस्था रखते हैं और भगवान शिव को विशेष रूप से मानते हैं. उनके अनुसार, ईश्वर में विश्वास रखने या न रखने से अलग यह समझना जरूरी है कि दुनिया को संचालित करने वाली कोई न कोई ऊर्जा जरूर है. वे भगवान शिव के स्वरूप में समावेशिता का संदेश देखते हैं. उनका कहना है कि महादेव को देवता, असुर, दानव, मनुष्य और पशु सभी पूजते हैं. यही वजह है कि वे भगवान शिव को सबको साथ लेकर चलने और किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का प्रतीक मानते हैं. मोटिवेशनल स्पीच देने के अलावा उन्हें गाना भी पसंद है. उनके पसंदीदा गायकों में जुबिन नौटियाल शामिल हैं.
IAS बनकर देश की सेवा करने का सपना : प्रथमेश का सपना भविष्य में IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है. उनका मानना है कि भारत में समावेशिता को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और विभिन्न संस्थाएं इस दिशा में प्रयास कर रही हैं. जरूरत है कि इन प्रयासों को और व्यापक बनाया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया में समान भागीदारी मिल सके. उनका विश्वास है कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन इसके लिए दिव्यांगजनों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है.
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प्रथमेश की कहानी यह बताती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियां किसी व्यक्ति की प्रतिभा और सपनों को सीमित नहीं कर सकतीं. महज 16 महीने की उम्र में ब्रेन ट्यूमर का सामना करने और आंखों की रोशनी खोने के बावजूद उन्होंने अपने आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. आज वे न केवल राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं, जो किसी चुनौती के कारण खुद को कमजोर समझने लगते हैं. उनका संदेश स्पष्ट है कि दिव्यांगता को जीवन की अंतिम सीमा मानने के बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए. सही अवसर, सकारात्मक सोच, परिवार का सहयोग और दृढ़ संकल्प हो तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलता की नई राह बनाई जा सकती है.