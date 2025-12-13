ETV Bharat / state

अब बिना सर्जरी के होगा ब्रेन ट्यूमर का इलाज; लखनऊ SGPGI में आएगी नई तकनीक

जल्द ही PGI के सभी विभागों का काम एआई आधारित करने की योजना है. संस्थान में डिजिटल पैलॉनी स्कैनर की शुरुआत की जानी है.

Published : December 13, 2025 at 10:26 AM IST

लखनऊ: अब एसजीपीजीआई में ट्यूमर का इलाज सर्जरी से नहीं, बल्कि रेडियोथेरपी के जरिए होगा. इसके लिए गामा नाइफ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो रेडियोथेरपी के जरिए ट्यूमर को खत्म करेगी. यह तकनीक मस्तिष्क, सिर और गर्दन में ट्यूमर व अन्य समस्याओं का इलाज करने में मदद करेगी.

इसके साथ ही जल्द ही पीजीआई के सभी विभागों का काम एआई आधारित करने की योजना है. यह जानकारी पीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमन ने दी. उन्होंने बताया कि जल्द ही संस्थान में डिजिटल पैलॉनी स्कैनर की शुरुआत की जानी है.

इससे जांच के डेटा को दुनिया के किसी भी हिस्से में साझा करने में आसानी होगी. यह ऐसी तकनीक है, जिससे स्लाइड से ही पूरी जानकारी स्कैन होकर कंप्यूटर पर आ जाएगी. ट्यूमर खासकर ब्रेन ट्यूमर का इलाज आने वाले समय में गामा नाइफ तकनीक से करने की तैयारी है.

पीजीआई एमएस में शुक्रवार को शोध दिवस पर संकाय सदस्यों और छात्रों ने शोध क्षेत्र में हासिल की गई अनेक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया. इनमें 330 से ज्यादा शोध पोस्टर प्रदर्शित किए गए. डीन प्रोफेसर शालीन कुमार ने बताया कि शोध पीजीआई के तीन अहम स्तंभों में से एक है.

330 से ज्यादा शोध पोस्टर प्रदर्शित: शोध से स्थानीय जरूरतों के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा किफायती दरों पर रोगियों तक पहुंचाने में मदद मिलती है. संकाय प्रभारी, शोध, प्रफेसर विनीता अग्रवाल ने बताया कि इस साल संस्थान के उन 15 वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया, जो 2025 में अमेरिकी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की शीर्ष दो प्रतिशत रैंकिंग में शामिल रहे.

सम्मानित होंगे शोधार्थी: शोध दिवस समारोह के मुख्य वक्ता डॉ. विनोद स्कारिया ने सटीक चिकित्सा के लिए 'व्यक्तिगत जीनोम' के बारें में बताया. उन्होंने बेहतर रोगी उपचार के लिए रोग का शुरुआती चरण में पता लगाने के लिए और से आनुवंशिक विश्लेषण की जरूरत पर जोर दिया.

लगभग 26 निर्णायक मंडल ने शोधकर्ताओं से बातचीत की. हरेक श्रेणी में पुरस्कारों का चयन किया. संकाय सदस्य श्रेणी मे 16 पुरस्कार और छात्र श्रेणी में 24 पुरस्कार हैं. 14 दिसंबर को स्थापना दिवस समारोह पीजीआई का मनाया जाएगा. इस दिन इन्हें सम्मानित किया जाएगा.

