अब बिना सर्जरी के होगा ब्रेन ट्यूमर का इलाज; लखनऊ SGPGI में आएगी नई तकनीक

लखनऊ: अब एसजीपीजीआई में ट्यूमर का इलाज सर्जरी से नहीं, बल्कि रेडियोथेरपी के जरिए होगा. इसके लिए गामा नाइफ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो रेडियोथेरपी के जरिए ट्यूमर को खत्म करेगी. यह तकनीक मस्तिष्क, सिर और गर्दन में ट्यूमर व अन्य समस्याओं का इलाज करने में मदद करेगी.

इसके साथ ही जल्द ही पीजीआई के सभी विभागों का काम एआई आधारित करने की योजना है. यह जानकारी पीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमन ने दी. उन्होंने बताया कि जल्द ही संस्थान में डिजिटल पैलॉनी स्कैनर की शुरुआत की जानी है.

इससे जांच के डेटा को दुनिया के किसी भी हिस्से में साझा करने में आसानी होगी. यह ऐसी तकनीक है, जिससे स्लाइड से ही पूरी जानकारी स्कैन होकर कंप्यूटर पर आ जाएगी. ट्यूमर खासकर ब्रेन ट्यूमर का इलाज आने वाले समय में गामा नाइफ तकनीक से करने की तैयारी है.

पीजीआई एमएस में शुक्रवार को शोध दिवस पर संकाय सदस्यों और छात्रों ने शोध क्षेत्र में हासिल की गई अनेक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया. इनमें 330 से ज्यादा शोध पोस्टर प्रदर्शित किए गए. डीन प्रोफेसर शालीन कुमार ने बताया कि शोध पीजीआई के तीन अहम स्तंभों में से एक है.